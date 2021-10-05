Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против причастных к незаконным выборам в оккупированном Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций в отношении 95 лиц, граждан Украины и РФ, причастных к выборам в Госдуму в оккупированном Крыму.

Согласно опубликованному на сайте главы государства указу, бессрочные санкции введены в отношении кандидатов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и Севастополе – как самовыдвиженцев, так и по партийным спискам, информирует Цензор.НЕТ.

В санкционном списке находятся 95 человек. В частности, ограничительные меры введены против т.н. членов "территориальных избирательных комиссий" в Крыму, силовиков ФСБ РФ, в том числе сотрудников Института криминалистики ФСБ и других служб.

Кроме того, Украина ввела санкции против 1 гражданина Кореи, проживающего в Киевской области.

В документы значится, что санкции включают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение или прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; лишение государственных наград Украины и т.д.

Отмечается, что предложения по применению ограничительных мер были внесены СБУ.

Кроме того, решением СНБО от 5 октября, введенным в силу президентским указом, внесены изменения в предыдущее решение Совбеза от 14 мая 2021 (введено в силу указом президента № 203 от 21 мая) внесены изменения и уточнения в т.н. санкционный список "воров в законе".