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визит (2989) Зеленский (19042) Израиль (1851) Герцог Ицхак (12)

Президент Израиля Герцог на встрече в Украине пригласил Зеленского совершить ответный визит

Президент Израиля Герцог на встрече в Украине пригласил Зеленского совершить ответный визит

Президент Государства Израиль Ицхак Герцог пригласил главу Украинского государства Владимира Зеленского совершить визит в Израиль.

Об этом он сказал во время совместной с Зеленским встречи с представителями СМИ в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Господин президент, если у вас будет такая возможность, я был бы очень рад принять вас с визитом в Израиль", - подчеркнул Герцог.

Также во время встречи глава Израиля высоко оценил усилия Украины в сохранении памяти, истории и культурного пространства еврейской общины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нельзя допускать повторения таких преступлений как Холокост и Голодомор, - Зеленский

"Сегодня важно похвалить, что Украина чувствует ответственность за память, историю и культурное пространство еврейской общины, которая живет здесь в течение многих лет, более тысячи лет. Начиная с сохранения еврейских кладбищ, которые являются такими необходимыми, до создания мемориальных центров памяти убитых украинских евреев", - подчеркнул он.

Герцог отметил, что такие усилия необходимы и являются ценными, потому что они, по его словам, - основа для смелого партнерства в борьбе с антисемитизмом, где бы он не проявлялся, а также для построения общего будущего, плодотворного, успешного, перспективного.

Кроме того, президент Израиля поблагодарил Зеленского и Верховную Раду за принятие Закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине". Также он поблагодарил за помощь, оказанную многим евреям во время Рош ха-Шана.

"Господин президент, я верю, что прошлое и настоящее ведет нас к замечательному, общему будущему между Украиной и Израилем, и что сейчас мы находимся в значительной точке времени для всего, что касается партнерства между нашими странами", - подчеркнул Герцог.

Также читайте: Президент Израиля Герцог посетит Украину 5-7 октября

Напомним, президент Государства Израиль Ицхак Герцог находится в Украине с государственным визитом. Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что 6 октября состоится почтение на высоком уровне жертв трагедии в Бабьем Яре в Киеве, будет много иностранных гостей.

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Топ комментарии
+19
Желательно в один конец вместе с беней!
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05.10.2021 18:43
+15
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05.10.2021 18:47
+8
На історичну, так би мовити.
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05.10.2021 18:49
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Желательно в один конец вместе с беней!
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05.10.2021 18:43 Ответить
+++
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05.10.2021 18:57 Ответить
скоро переберутся оба)
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05.10.2021 19:19 Ответить
Жаль, Алькатрас не работает. Для обоих там были бы шикарные апартаменты. И к сожалению в штате Делавэре смертная казнь отменена.
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05.10.2021 19:26 Ответить
в ротные ****** разом з беней
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05.10.2021 19:44 Ответить
на ПМЖ через 25 лет, после украинской буцыгарни за госизмену.

а иначе - не отпустим нашего "дорогого Бубочку" в землю обещанную !
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05.10.2021 20:17 Ответить
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05.10.2021 18:47 Ответить
Молодец Президент Зеленский! Продвигает Украину на международном уровне.
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05.10.2021 18:47 Ответить
Вы забыли о "мужественном" его лице написать. Шоб мы над вами и ним посмеялись.
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05.10.2021 19:00 Ответить
Вот 'молодец' прям не то слово даже.
Зе - Чемпион. Он луДший в мире.

https://ibigdan.livejournal.com/27362101.html Эта поАбеда, Зе на первом месте!

Зе - чемпион мира в политической корупции.

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05.10.2021 19:04 Ответить
Да, вы правы. Он буквально на первых страницах мировых сми среди мировых лидеров. На страницах Гардиан, например.
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05.10.2021 19:05 Ответить
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05.10.2021 19:06 Ответить
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05.10.2021 20:18 Ответить
И не боится!
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05.10.2021 18:48 Ответить
Він ще не знає бідосю.
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05.10.2021 18:50 Ответить
это Содом и Гомора вместе взятые
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05.10.2021 20:20 Ответить
На історичну, так би мовити.
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05.10.2021 18:49 Ответить
У маланців-малоросів "історична" - це не ісраель, а рашка
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05.10.2021 20:10 Ответить
https://youtu.be/WdSBx0hpinY https://youtu.be/WdSBx0hpinY
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05.10.2021 18:53 Ответить
Пусть там и останется...
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05.10.2021 18:54 Ответить
Кроме того, президент Израиля поблагодарил Зеленского и Верховную Раду за принятие Закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".
Какой тут на..р антисемитизм, если у руля как не Вальцман, так Зелемойский? И из телевизора торчит то Шустер, то Ганапольский, то ещё какой-нибудь Биберхам..
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05.10.2021 18:55 Ответить
жиди і москалі керують Україною
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05.10.2021 19:41 Ответить
Чуваки,до офшоров Кучмы далеко?тише едешь,никогда не приедешь....
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05.10.2021 18:56 Ответить
это он с удовольствием
он вообще не домосед. мир посмотреть хочет
сцк хоть бы уехал куда и там остался навсегда
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05.10.2021 18:59 Ответить
Вагнергейт давит Зелемойским на клапан...Христо Грозев запретил фильм о Зелемойских Шарлатанах...
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05.10.2021 19:00 Ответить
https://youtu.be/L3XE5wzzAKM https://youtu.be/L3XE5wzzAKM вы попали чуваки....
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05.10.2021 19:03 Ответить
Братаны зачастили, ***!!!!
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05.10.2021 19:03 Ответить
Ура! Зеленський нарешті поїде на землю предків!
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05.10.2021 19:05 Ответить
Нехай тільки кіпу не забуде одіти,та й який же преп№здент без пейс.
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05.10.2021 19:19 Ответить
Бажано, назовсім.
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05.10.2021 20:15 Ответить
на придане хай йому цадика уманського відкопають.
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05.10.2021 21:30 Ответить
Янелох почувствовал что запахло жареным и пора готовить запасной аэродрод на историческую родину для себя и бородатой бабушки.Ему нужны гарантии что израиль не выдаст их в США
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05.10.2021 19:35 Ответить
cвiй своєму про своє
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05.10.2021 19:38 Ответить
Не спотворюйте класики "Свій до свого, по своє".
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05.10.2021 20:19 Ответить
НАЗАВЖДИИИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.10.2021 19:42 Ответить
к ИПЕНЯМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.10.2021 20:22 Ответить
Украина должна отозвать свой голос за холокост до тех пор, пока Израиль не признает голодомор 32-33 г.г.
.
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05.10.2021 20:23 Ответить
В течении года точно и в один конец. С картинами, собачкой и Мохнатиком.
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05.10.2021 21:10 Ответить
Ой вэй! Таки можно? Разрешаете?
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05.10.2021 23:02 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/10/06/petro-poroshenko-zustrivsya-z-iczhakom-gerczogom/ Петро Порошенко зустрівся з Іцхаком Герцогом

Лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом.
Було наголошено, що участь Президента Ізраїлю у пам'ятних заходах з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру є важливим сигналом єдності і солідарності між країнами.
Особливо було відзначено впевнений розвиток України як держави, в якій немає місця для антисемітизму, проявів ксенофобії та будь-якої нетерпимості.
Петро Порошенко висловив вдячність за багаторічну підтримку з боку Ізраїлю у протидії викликам безпеці і стабільності України.
Сторони відзначили запуск зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, а також висловили упевненість у необхідності подальшого розкриття потенціалу двостороннього співробітництва між сторонами.
Обговорено інші питання взаємного інтересу в рамках зміцнення партнерства між Україною та Державою Ізраїль. Бесіда пройшла в дружній та щирій атмосфері.
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06.10.2021 15:52 Ответить
https://t.me/Sharpreview Sharp`s
Порошенко провів зустріч з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом. П`ятий президент висловив вдячність за багаторічну підтримку з боку Ізраїлю у протидії викликам безпеці і стабільності України. Обговорено весь спектр питань взаємного інтересу в рамках зміцнення партнерства між Україною та Державою Ізраїль. Бесіда пройшла в дружній та щирій атмосфері.
За моїми даними, МЗС та ОПУ чинили організаційний спротив цій зустрічі, переконуючи ізраїльську сторону у тому, що "роль Порошенка у міжнародній політиці вже несуттєва". Але у ізраїльської сторони була інша думка з цього приводу, і зустріч відбулась.
Та й взагалі, "несуттєвою" стала роль України у міжнародній політиці з приходом "найвеличнішого". Буду дуже вдячний, якщо назвете мені хоч одне НЕ ДЕКЛАРАТИВНЕ досягнення цієї влади у зовнішньополітичній сфері - ризикніть, будь ласка.)
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06.10.2021 15:53 Ответить
 
 