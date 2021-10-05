Президент Израиля Герцог на встрече в Украине пригласил Зеленского совершить ответный визит
Президент Государства Израиль Ицхак Герцог пригласил главу Украинского государства Владимира Зеленского совершить визит в Израиль.
Об этом он сказал во время совместной с Зеленским встречи с представителями СМИ в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Господин президент, если у вас будет такая возможность, я был бы очень рад принять вас с визитом в Израиль", - подчеркнул Герцог.
Также во время встречи глава Израиля высоко оценил усилия Украины в сохранении памяти, истории и культурного пространства еврейской общины.
"Сегодня важно похвалить, что Украина чувствует ответственность за память, историю и культурное пространство еврейской общины, которая живет здесь в течение многих лет, более тысячи лет. Начиная с сохранения еврейских кладбищ, которые являются такими необходимыми, до создания мемориальных центров памяти убитых украинских евреев", - подчеркнул он.
Герцог отметил, что такие усилия необходимы и являются ценными, потому что они, по его словам, - основа для смелого партнерства в борьбе с антисемитизмом, где бы он не проявлялся, а также для построения общего будущего, плодотворного, успешного, перспективного.
Кроме того, президент Израиля поблагодарил Зеленского и Верховную Раду за принятие Закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине". Также он поблагодарил за помощь, оказанную многим евреям во время Рош ха-Шана.
"Господин президент, я верю, что прошлое и настоящее ведет нас к замечательному, общему будущему между Украиной и Израилем, и что сейчас мы находимся в значительной точке времени для всего, что касается партнерства между нашими странами", - подчеркнул Герцог.
Напомним, президент Государства Израиль Ицхак Герцог находится в Украине с государственным визитом. Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что 6 октября состоится почтение на высоком уровне жертв трагедии в Бабьем Яре в Киеве, будет много иностранных гостей.
Пожалуйста, подождите...
а иначе - не отпустим нашего "дорогого Бубочку" в землю обещанную !
Зе - Чемпион. Он луДший в мире.
https://ibigdan.livejournal.com/27362101.html Эта поАбеда, Зе на первом месте!
Зе - чемпион мира в политической корупции.
Какой тут на..р антисемитизм, если у руля как не Вальцман, так Зелемойский? И из телевизора торчит то Шустер, то Ганапольский, то ещё какой-нибудь Биберхам..
он вообще не домосед. мир посмотреть хочет
сцк хоть бы уехал куда и там остался навсегда
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Лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом.
Було наголошено, що участь Президента Ізраїлю у пам'ятних заходах з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру є важливим сигналом єдності і солідарності між країнами.
Особливо було відзначено впевнений розвиток України як держави, в якій немає місця для антисемітизму, проявів ксенофобії та будь-якої нетерпимості.
Петро Порошенко висловив вдячність за багаторічну підтримку з боку Ізраїлю у протидії викликам безпеці і стабільності України.
Сторони відзначили запуск зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, а також висловили упевненість у необхідності подальшого розкриття потенціалу двостороннього співробітництва між сторонами.
Обговорено інші питання взаємного інтересу в рамках зміцнення партнерства між Україною та Державою Ізраїль. Бесіда пройшла в дружній та щирій атмосфері.
Порошенко провів зустріч з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом. П`ятий президент висловив вдячність за багаторічну підтримку з боку Ізраїлю у протидії викликам безпеці і стабільності України. Обговорено весь спектр питань взаємного інтересу в рамках зміцнення партнерства між Україною та Державою Ізраїль. Бесіда пройшла в дружній та щирій атмосфері.
За моїми даними, МЗС та ОПУ чинили організаційний спротив цій зустрічі, переконуючи ізраїльську сторону у тому, що "роль Порошенка у міжнародній політиці вже несуттєва". Але у ізраїльської сторони була інша думка з цього приводу, і зустріч відбулась.
Та й взагалі, "несуттєвою" стала роль України у міжнародній політиці з приходом "найвеличнішого". Буду дуже вдячний, якщо назвете мені хоч одне НЕ ДЕКЛАРАТИВНЕ досягнення цієї влади у зовнішньополітичній сфері - ризикніть, будь ласка.)