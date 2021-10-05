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G7 (799) СБУ (19468)

Важно скорейшее принятие Радой закона о СБУ без внесения дальнейших поправок, - послы G7

Важно скорейшее принятие Радой закона о СБУ без внесения дальнейших поправок, - послы G7

Послы стран "Большой семерки" заявили о важности скорейшего принятия Верховной Радой закона о Службе безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение дипломатов в Twitter.

"Послы G7 еще раз подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о СБУ без внесения дальнейших поправок. Если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализовано, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности, способствует укреплению безопасности и процветанию", - говорится в сообщении.

Напоминаем, законопроект №3196-д о внесении изменений в закон об СБУ Верховная Рада приняла за основу 28 января. 22 сентября комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разочарованы графиком конкурса в Этический совет Высшего совета правосудия, - послы G7

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Топ комментарии
+5
В том законе будет сохранена доля Баканова в офшорах Зеленского?
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05.10.2021 18:57
+4
Ця, зелена, рада швидко може тільки собі в штані навалити.
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05.10.2021 18:51
+4
Поки при владі зелень, це марна справа.
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05.10.2021 18:53
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Правила форума Совет форумчан
Ця, зелена, рада швидко може тільки собі в штані навалити.
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05.10.2021 18:51 Ответить
Поки при владі зелень, це марна справа.
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05.10.2021 18:53 Ответить
В том законе будет сохранена доля Баканова в офшорах Зеленского?
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05.10.2021 18:57 Ответить
Молодцы команда Зеленского. Проводят серьёзные реформы
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05.10.2021 18:58 Ответить
какие?
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05.10.2021 21:47 Ответить
Электроэнергия подешевела дороги строятся .Это очень хорошо
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05.10.2021 21:51 Ответить
Я как платил ~150грн за елктроенергию в квартире так и плачу. уже 8й год.
А насчет дорог - их сделал Порошенко. те дороги что положены при зеленом - уже прогнулись под грузовиками. Те что лежат с 2016го - нет. Парадокс? Ах да,велике крадивныытво. В Харьковской области в Чугуеве прям на центральной улице снимают НОВЕЙШЕЕ покрытие. И ложат наново! при том что ответвления дороги - разбитые в хлам.
ВЕЛИКЕ КРАДИВНЫЦТВО а не постройка дорог.
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05.10.2021 21:55 Ответить
использование полиции для личной выгоды?
поддержка запрета людям иметь оружие и права на самооборону? ах да, это не про наших можновладцив. Только им можно в вечное владение наградные пулеметы.
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05.10.2021 21:48 Ответить
Любопытно, а послы J7 в США тоже советы Конгрессу дают как там что принимать по ЦРУ и ФБР?
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05.10.2021 18:58 Ответить
Штаты прошли то, что мы сегодня проходим, ещё в 19 веке и начале 20-го. И до ФБР образца 30-40х нашим штирлицам, как до Парижа пешком. Они у нас "бизнесменят", что и превращается потом в 2014-й, с войной и потерями территории. Вроде очевидно чи нет?
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05.10.2021 19:03 Ответить
Любопытно, а в 19 веке иностранные послы давали советы Конгрессу как там что принимать по ЦРУ и ФБР?
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05.10.2021 19:06 Ответить
Удивитесь, тут не то, что советы, а Великобритания и Франция даже воевали со Штатами , когда-то, давно, очень давно....
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05.10.2021 19:09 Ответить
Чему ж тут удивляться? Помнится британцы спалили Белый дом в своей бывшей колонии, за то что Штаты рыпнулись на Канаду. Но к вопросу это не относится.
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05.10.2021 19:11 Ответить
Вот именно, поэтому когда вернём свою территорию, войдём хотя-бы в десятку европейских стран по уровню жизни, создадим такую ситуацию, скорее всего с ядерным оружием, когда на нас нападать даже и думать не вздумают, вот только тогда и не будем нуждаться в советах наших партнёров-значительно более развитых стран и не раньше
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05.10.2021 19:17 Ответить
Ответьте на вопрос - в США когда-нибудь в истории иностранные послы рулили как им принимать законы?
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05.10.2021 19:22 Ответить
Иностранные послы и НЕ РУЛЯТ, а ЗАЯВЛЯЮТ О ВАЖНОСТИ СКОРЕЙШЕГО ПРИНЯТИЯ Закона. Зачем на ровном месте, так очевидно, перекручивать и тень на плетень наводить? А Рада в свою очередь может технично послать их куда -подальше и ещё 10 лет вносить поправки и согласовывать, как это было неоднократно. И да, Украина не США, и даже не Канада, мягко говоря
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05.10.2021 19:34 Ответить
ь?
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05.10.2021 21:57 Ответить
Вас не турбує, що до 2014 СБУ керувало мокшанське фсб? Чи то другоє?
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05.10.2021 19:17 Ответить
Тогда мокшанское, сейчас индейское. Поймите правильно, мне хочется чтобы было украинское.
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05.10.2021 19:21 Ответить
В Україні немає української влади. Тому я ЗА те, щоб розумні люди дали копняка тій, яку наобирали.
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05.10.2021 19:24 Ответить
У нас є така традиція: спочатку обираємо покидьків, потім вони нас мордують, потім ми їх виганяємо і відразу обираємо ще більших покидьків...
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05.10.2021 19:40 Ответить
а можна поправку- будь-ЯКУ посаду у СБУ не може займати барига, котрий відмив мафіозне бабло у офшорах
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05.10.2021 19:58 Ответить
Букви


@Bykvu

·
https://twitter.com/Bykvu/status/1445112906694148124 22 ч



Україна посіла перше місце за кількістю осіб, причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів https://twitter.com/hashtag/PandoraPapers?src=hashtag_click #PandoraPapers . Зробили для вас підбірку фігурантів скандалу.

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05.10.2021 20:59 Ответить
 
 