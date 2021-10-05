Важно скорейшее принятие Радой закона о СБУ без внесения дальнейших поправок, - послы G7
Послы стран "Большой семерки" заявили о важности скорейшего принятия Верховной Радой закона о Службе безопасности Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение дипломатов в Twitter.
"Послы G7 еще раз подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о СБУ без внесения дальнейших поправок. Если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализовано, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности, способствует укреплению безопасности и процветанию", - говорится в сообщении.
Напоминаем, законопроект №3196-д о внесении изменений в закон об СБУ Верховная Рада приняла за основу 28 января. 22 сентября комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ.
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А насчет дорог - их сделал Порошенко. те дороги что положены при зеленом - уже прогнулись под грузовиками. Те что лежат с 2016го - нет. Парадокс? Ах да,велике крадивныытво. В Харьковской области в Чугуеве прям на центральной улице снимают НОВЕЙШЕЕ покрытие. И ложат наново! при том что ответвления дороги - разбитые в хлам.
ВЕЛИКЕ КРАДИВНЫЦТВО а не постройка дорог.
поддержка запрета людям иметь оружие и права на самооборону? ах да, это не про наших можновладцив. Только им можно в вечное владение наградные пулеметы.
@Bykvu
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https://twitter.com/Bykvu/status/1445112906694148124 22 ч
Україна посіла перше місце за кількістю осіб, причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів https://twitter.com/hashtag/PandoraPapers?src=hashtag_click #PandoraPapers . Зробили для вас підбірку фігурантів скандалу.