Важно скорейшее принятие Радой закона о СБУ без внесения дальнейших поправок, - послы G7

Послы стран "Большой семерки" заявили о важности скорейшего принятия Верховной Радой закона о Службе безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение дипломатов в Twitter.

"Послы G7 еще раз подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о СБУ без внесения дальнейших поправок. Если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализовано, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности, способствует укреплению безопасности и процветанию", - говорится в сообщении.

Напоминаем, законопроект №3196-д о внесении изменений в закон об СБУ Верховная Рада приняла за основу 28 января. 22 сентября комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ.

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