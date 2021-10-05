Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 3 компаний из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в силу решения СНБО от 5 октября 2021 года, которым вводятся экономические санкции против трех российских компаний и предприятия из Сингапура.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Санкции СНБО накладываются на ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ПАО "Амурский судостроительный завод", Федеральное казенное предприятие РФ "Казанский государственный казенный пороховой завод" и сингапурскую Zasshid PTE. LTD.

Санкции вводятся сроком на три года. Против российских компаний применяется полный пакет санкций, предусматривающий блокировку активов, прекращение торговых операций, прекращение или ограничение транзита через территории Украины, запрет на вывод капитала за пределы Украины, аннулирование всех разрешительных лицензий и т.д. К сингапурской компании не применяется запрет на вход невоенных и военных судов в территориальные воды Украины.

Помимо того, СНБО также вносит изменения в свои предыдущие решения, в частности, от 14 мая (введено в действие указом президента 21 мая 2021 года) и от 18 июня (введено в действие указом президента 24 июня 2021 года).

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Так, был сокращен список санкций, введенных в июне против украинского ПАО "Морской реестр судоходства Украины", в частности, разблокированы активы компании, а также снято ограничение на проведение торговых операций. В то же время, против российского АО "Центр судоремонта "Звездочка" список санкций, введенных тем же решением, был расширен, и теперь против компании применен весь возможный спектр экономических ограничений.

Более жесткие ограничения также вводятся против АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Так, перечень санкций, которые были введены против компании решением СНБО 14 мая, теперь расширяется до максимально возможного.

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Отмечается, что все указанные санкции и изменения в санкционные списки вносятся на основании представления СБУ.Украинские дипломаты должны сообщить о санкциях зарубежным партнерам, в частности ЕС и США для того, чтобы поднять вопрос о возможности применении ими аналогичных ограничительных мер.