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Новости Санкции против России
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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 3 компаний из РФ

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 3 компаний из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в силу решения СНБО от 5 октября 2021 года, которым вводятся экономические санкции против трех российских компаний и предприятия из Сингапура.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Санкции СНБО накладываются на ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ПАО "Амурский судостроительный завод", Федеральное казенное предприятие РФ "Казанский государственный казенный пороховой завод" и сингапурскую Zasshid PTE. LTD.

Санкции вводятся сроком на три года. Против российских компаний применяется полный пакет санкций, предусматривающий блокировку активов, прекращение торговых операций, прекращение или ограничение транзита через территории Украины, запрет на вывод капитала за пределы Украины, аннулирование всех разрешительных лицензий и т.д. К сингапурской компании не применяется запрет на вход невоенных и военных судов в территориальные воды Украины.

Помимо того, СНБО также вносит изменения в свои предыдущие решения, в частности, от 14 мая (введено в действие указом президента 21 мая 2021 года) и от 18 июня (введено в действие указом президента 24 июня 2021 года).

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Так, был сокращен список санкций, введенных в июне против украинского ПАО "Морской реестр судоходства Украины", в частности, разблокированы активы компании, а также снято ограничение на проведение торговых операций. В то же время, против российского АО "Центр судоремонта "Звездочка" список санкций, введенных тем же решением, был расширен, и теперь против компании применен весь возможный спектр экономических ограничений.

Более жесткие ограничения также вводятся против АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Так, перечень санкций, которые были введены против компании решением СНБО 14 мая, теперь расширяется до максимально возможного.

Читайте: Почти 4 тыс. физических лиц: СНБО запустил сайт с украинскими санкционными списками

Отмечается, что все указанные санкции и изменения в санкционные списки вносятся на основании представления СБУ.Украинские дипломаты должны сообщить о санкциях зарубежным партнерам, в частности ЕС и США для того, чтобы поднять вопрос о возможности применении ими аналогичных ограничительных мер.

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Топ комментарии
+10
ЗеДолбо...дятлы, скажите, ва почему на российскую "Лига смеха" ваш членограй не ввел санкции? Роялти в офшор на его счета что бы капало?
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05.10.2021 19:13
+6
А против своих офшоров,Шоферов и себя лично не пробовал?
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05.10.2021 19:12
+5
Неужели и "сватов " не будет?даже по украински....
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05.10.2021 19:11
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Неужели и "сватов " не будет?даже по украински....
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05.10.2021 19:11 Ответить
Не трожь святое,это детишкам Сопли на молочишко.На все остальное,оно уже и правнукам заработало.Лишь бы смыться не успел.
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05.10.2021 19:14 Ответить
А против своих офшоров,Шоферов и себя лично не пробовал?
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05.10.2021 19:12 Ответить
ЗеДолбо...дятлы, скажите, ва почему на российскую "Лига смеха" ваш членограй не ввел санкции? Роялти в офшор на его счета что бы капало?
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05.10.2021 19:13 Ответить
Украина увеличивает покупку угля и битума но вводит санкции против тех предприятий которые не работают в Украине.
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05.10.2021 19:14 Ответить
Хорошо, что санкции против военных судостроительных заводов рф усилили на 8-м году войны. Оперативно сработали.
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05.10.2021 19:15 Ответить
Грин филмс - первая или вторая в списке?
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05.10.2021 19:16 Ответить
тільки не вздумайте вводити санкції проти всієї фашистської федерації!
а то ж ето ж как жиж?
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05.10.2021 19:24 Ответить
Бабло за приват верни и те твои налоги ,которые мы за тебя оплачивали,зекрыса...
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05.10.2021 19:24 Ответить
Погодив з рєфлями .
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05.10.2021 19:40 Ответить
Не увидел в перечне Газпром
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05.10.2021 20:22 Ответить
ІБД на максимумі. Більше бутафорських і смішниз санкцій. За Зєлємойські офшори будуть страждати якісь ноунеймні кацапські заводи.
До речі, чому шмаркля досі ще не ввів санкції проти липецької фабрики?
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05.10.2021 20:39 Ответить
Шо робицця! Агент кремля працює проти кремля! А нові методички ще не підвезли.
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05.10.2021 21:00 Ответить
Так что Зеля уже не виновен в Вагнергейте ? У него столько зашкваров , что о всех предыдущих можно забывать.
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06.10.2021 09:33 Ответить
 
 