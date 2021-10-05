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Новости Отставка Разумкова
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Стефанишина Ольга нардеп (79) Разумков Дмитрий (1520) Устинова (111) Цабаль (9) Рудик Кира (97)

Рудик о голосовании нардепов "Голоса" за отстранение Разумкова: Готовы за должность продать нравственность, совесть и парламентаризм

Рудик о голосовании нардепов

По мнению лидера "Голоса" Киры Рудик, трое нардепов фракции поддержали отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента из-за личных амбиций.

Об этом она пишет в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"За сегодня вновь множество раз отвечала на вопрос: "А почему трое ваших из "Голоса "проголосовали за отстранение Разумкова?". Объясняю. Полгода назад началась сотрудничество наших так называемых коллег с Банковой. Это сотрудничество основано на желании подвинуть Ярослава Железняка с должности председателя фракции. Голосов во фракции не было, а желание Александры Устиновой получить хоть какую-то должность - были.

Поэтому, сейчас на продажу идут:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отстранение Разумкова - нарушение регламента и попытка взять парламент под контроль Офиса президента, - заявление "Голоса"

- нравственность (антикоррупционер-то оно так, но 20 млн - это 20 млн),

- совесть (за олигархов голосовали, было стыдно, но голосовали),

- парламентаризм ("по беспределу" будут снимать не только Разумкова, свою должность председателя фракции госпожа Устинова также получит "с листочка").

Поэтому я обращаюсь к каждому, кто пишет мне "не может быть!" - может", - уверена Рудик.

Также читайте: Нардеп "Голоса" Рахманин: "слуги" теперь регулярно будут плевать на регламент ВР

К посту она приложила скрин с информацией о голосовании, на котором видно, что отстранение Разумкова поддержали нардепы Александра Устинова, Ольга Стефанишина и Владимир Цабаль.

Рудик о голосовании нардепов Голоса за отстранение Разумкова: Готовы за должность продать нравственность, совесть и парламентаризм 01

Рудик о голосовании нардепов Голоса за отстранение Разумкова: Готовы за должность продать нравственность, совесть и парламентаризм 02

Напомним, 5 октября депутаты ВР на два дня отстранили спикера Дмитрия Разумкова от ведения заседаний. Предложение внесли фракции "СН" и группы "Довіра" и "За Майбутнє", "за" проголосовали 240 депутатов. "Голос" считает, что отстранение произошло с нарушением регламента и знаменует собой начало политического кризиса. Президент Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, заявил: "Считаю, что регламент - это то слово, которое, извините, может сделать похороны украинской экономики".

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Топ комментарии
+8
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05.10.2021 19:49
+4
И хочется и колется. Вроде как стремно, но шибко денежки нужны.
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05.10.2021 19:52
+4
гроші не пахнуть.
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05.10.2021 19:52
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да прямо таки...совесть иметь и быть у власти в Украине, где все строиться на лжи и обмане, Пинчук сказал и сделали, не даром каналы этого олигарха поддерживают зеленых
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05.10.2021 19:43 Ответить
Павуки в банці.
Огидні маніпуляції недолугих, які вважають себе дуже розумними.
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05.10.2021 19:44 Ответить
Чим хлопак провинився?
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05.10.2021 19:46 Ответить
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05.10.2021 19:49 Ответить
в голос от импотенто вакара вы там определитесь
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05.10.2021 19:49 Ответить
И хочется и колется. Вроде как стремно, но шибко денежки нужны.
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05.10.2021 19:52 Ответить
гроші не пахнуть.
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05.10.2021 19:52 Ответить
да уж парламентарі..вас давно в украіні зовуть простітутками.. повіі напротів вас девственіци..
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05.10.2021 19:58 Ответить
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05.10.2021 19:59 Ответить
Корабельная сосна
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05.10.2021 20:13 Ответить
Сиквоя
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05.10.2021 20:47 Ответить
Знойная женщина..
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05.10.2021 23:54 Ответить
Мечта поэта)
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06.10.2021 12:09 Ответить
Чому готові вони вже продали і дуже б хотілось почути голос Слави Вакарчука що він про це думає
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05.10.2021 20:26 Ответить
Просто мне всё пофиг (а мне все пофиг),
Что в анфас, что в профиль (а мне все пофиг).
Я тебя читаю между строк. Я не ухожу и не торможу -
Просто мне всё пофиг

.
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05.10.2021 20:26 Ответить
Я усрався без бою.
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05.10.2021 20:46 Ответить
Так іди підмийся
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05.10.2021 23:51 Ответить
А что тут удивительного?
Каков поп таков и приход.
Каков ваш создатель и политический заробитчанин-подонок Сява, такие у вас и депутаты.
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05.10.2021 20:36 Ответить
До речі , Ольга Стефанишина колишня зам Супрун , головний ідеолог так званої"медреформи"
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05.10.2021 20:45 Ответить
Всех продажных поддонков, голосовавших за антиолигархический закон, считать использованными памперсами.
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05.10.2021 20:47 Ответить
А личные амбиции это сколько в долларах?
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05.10.2021 21:13 Ответить
https://dilo.net.ua/novyny/u-golosi-zvynuvachuyut-lvivskyh-chlenkyn-svoyeyi-fraktsiyi-u-roboti-na-yermaka/ У "Голосі" звинувачують львівських членкинь своєї фракції у роботі на Єрмака

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05.10.2021 21:48 Ответить
сам себе перехитрити може тільки дурень
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05.10.2021 21:57 Ответить
 
 