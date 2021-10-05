Рудик о голосовании нардепов "Голоса" за отстранение Разумкова: Готовы за должность продать нравственность, совесть и парламентаризм

По мнению лидера "Голоса" Киры Рудик, трое нардепов фракции поддержали отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента из-за личных амбиций.

Об этом она пишет в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"За сегодня вновь множество раз отвечала на вопрос: "А почему трое ваших из "Голоса "проголосовали за отстранение Разумкова?". Объясняю. Полгода назад началась сотрудничество наших так называемых коллег с Банковой. Это сотрудничество основано на желании подвинуть Ярослава Железняка с должности председателя фракции. Голосов во фракции не было, а желание Александры Устиновой получить хоть какую-то должность - были.

Поэтому, сейчас на продажу идут:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отстранение Разумкова - нарушение регламента и попытка взять парламент под контроль Офиса президента, - заявление "Голоса"

- нравственность (антикоррупционер-то оно так, но 20 млн - это 20 млн),

- совесть (за олигархов голосовали, было стыдно, но голосовали),

- парламентаризм ("по беспределу" будут снимать не только Разумкова, свою должность председателя фракции госпожа Устинова также получит "с листочка").

Поэтому я обращаюсь к каждому, кто пишет мне "не может быть!" - может", - уверена Рудик.

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К посту она приложила скрин с информацией о голосовании, на котором видно, что отстранение Разумкова поддержали нардепы Александра Устинова, Ольга Стефанишина и Владимир Цабаль.

Напомним, 5 октября депутаты ВР на два дня отстранили спикера Дмитрия Разумкова от ведения заседаний. Предложение внесли фракции "СН" и группы "Довіра" и "За Майбутнє", "за" проголосовали 240 депутатов. "Голос" считает, что отстранение произошло с нарушением регламента и знаменует собой начало политического кризиса. Президент Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, заявил: "Считаю, что регламент - это то слово, которое, извините, может сделать похороны украинской экономики".