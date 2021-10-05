Редактор "Схем" Седлецкая: "Укрэксимбанк" врет, что с журналистами общались не под запись

О том, что разговор ведется не под запись, журналист и интервьюер договариваются до начала интервью. Когда журналист приходит с оператором и двумя камерами, совершенно очевидно, что беседа будет записываться.

Разницу главный редактор "Схем" Наталья Седлецая пояснила в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это когда ДО начала общения ОБЕ стороны соглашаются на разговор на условиях "не под запись". Когда редакция письменно просит интервью за три недели до эфира, а затем в определенный день и время приходит журналист и оператор с двумя камерами - это разговор ON the record. И даже если вопросы не нравятся спикеру (в данном случае топ-менеджеру государственного (!) банка) - это НЕ означает, что журналисты должны немедленно прекратить запись", - написала Седлецкая.

Она добавила, что съемочная группа наоборот должна продолжать съемку, чтобы зафиксировать реакцию публичных лиц на вопросы по сути расследования.

Читайте: По факту препятствования работе журналистов "Схем" в здании "Укрэксимбанка" начато уголовное производство, - Офис Генпрокурора

"Мои коллеги сработали профессионально, четко выполняя должностные инструкции. Даже подвергаясь при этом опасности - потому что оператора в конце концов физически повалили, скрутили и силой отобрали флешку, которую он пытался спасти. Такой себе off the record, правда?" - добавила Седлецкая.

Ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.