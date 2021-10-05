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журналистика (3254) нападение (2137) свобода слова (1167) Укрэксимбанк (121) Седлецкая (91)

Редактор "Схем" Седлецкая: "Укрэксимбанк" врет, что с журналистами общались не под запись

Редактор

О том, что разговор ведется не под запись, журналист и интервьюер договариваются до начала интервью. Когда журналист приходит с оператором и двумя камерами, совершенно очевидно, что беседа будет записываться.

Разницу главный редактор "Схем" Наталья Седлецая пояснила в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это когда ДО начала общения ОБЕ стороны соглашаются на разговор на условиях "не под запись". Когда редакция письменно просит интервью за три недели до эфира, а затем в определенный день и время приходит журналист и оператор с двумя камерами - это разговор ON the record. И даже если вопросы не нравятся спикеру (в данном случае топ-менеджеру государственного (!) банка) - это НЕ означает, что журналисты должны немедленно прекратить запись", - написала Седлецкая.

Она добавила, что съемочная группа наоборот должна продолжать съемку, чтобы зафиксировать реакцию публичных лиц на вопросы по сути расследования.

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"Мои коллеги сработали профессионально, четко выполняя должностные инструкции. Даже подвергаясь при этом опасности - потому что оператора в конце концов физически повалили, скрутили и силой отобрали флешку, которую он пытался спасти. Такой себе off the record, правда?" - добавила Седлецкая.

Ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.

Автор: 
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Топ комментарии
+10
tZE inform


@tZEinform



Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны? Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.
в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
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05.10.2021 20:08
+5
Вони нагліють від безкарності всі їхні факапи з Татаровими Трухіними Тищенками Брагарами Юрченками і іншими соснами проходять без будь яких наслідків 73% це подобається
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05.10.2021 20:43
+4
так что за вопрос был, что так раздраконил єтого мерзавца?
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05.10.2021 20:10
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А что наша доблестная полиция? не всех "леди" еще вывезла с вечеринки квартала в трускавце? Поэтому не может прокомментировать?
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05.10.2021 20:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xxqCEPBDZxk https://www.youtube.com/watch?v=xxqCEPBDZxk

я тоже бы не записывал шоб не получился какой то хит...
ну смешно же - не под запись, но в пальто... а пальто это не только падает как у Невзорова)
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05.10.2021 20:08 Ответить
tZE inform


@tZEinform



Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны? Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.
в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
показать весь комментарий
05.10.2021 20:08 Ответить
Вони нагліють від безкарності всі їхні факапи з Татаровими Трухіними Тищенками Брагарами Юрченками і іншими соснами проходять без будь яких наслідків 73% це подобається
показать весь комментарий
05.10.2021 20:43 Ответить
так что за вопрос был, что так раздраконил єтого мерзавца?
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05.10.2021 20:10 Ответить
"Где деньги, Зин"
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06.10.2021 03:31 Ответить
Без скандалов Схемы ,как рыба без воды .Волонтеры- бессеребряники .Мне их искренне жаль.Заезженная пластиинка.
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05.10.2021 22:26 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/10/5/7128662/ Посольство Сполучених Штатів в Україні стурбоване ситуацією з нападом на журналістів "Радіо Свобода" під час інтерв'ю з главою "Укрексімбанку" .

Про це йдеться у коментарі посольства, наданому "Європейській правді".

"Ми стурбовані повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів "Радіо Свобода" в "Укрексімбанку". Вільні ЗМІ відіграють життєво важливу роль в демократії, і репортери повинні мати можливість вести свою роботу без переслідувань або залякування. Ми сподіваємося на ретельне і прозоре розслідування подій", - заявила дипмісія.
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06.10.2021 00:47 Ответить
 
 