Редактор "Схем" Седлецкая: "Укрэксимбанк" врет, что с журналистами общались не под запись
О том, что разговор ведется не под запись, журналист и интервьюер договариваются до начала интервью. Когда журналист приходит с оператором и двумя камерами, совершенно очевидно, что беседа будет записываться.
Разницу главный редактор "Схем" Наталья Седлецая пояснила в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это когда ДО начала общения ОБЕ стороны соглашаются на разговор на условиях "не под запись". Когда редакция письменно просит интервью за три недели до эфира, а затем в определенный день и время приходит журналист и оператор с двумя камерами - это разговор ON the record. И даже если вопросы не нравятся спикеру (в данном случае топ-менеджеру государственного (!) банка) - это НЕ означает, что журналисты должны немедленно прекратить запись", - написала Седлецкая.
Она добавила, что съемочная группа наоборот должна продолжать съемку, чтобы зафиксировать реакцию публичных лиц на вопросы по сути расследования.
"Мои коллеги сработали профессионально, четко выполняя должностные инструкции. Даже подвергаясь при этом опасности - потому что оператора в конце концов физически повалили, скрутили и силой отобрали флешку, которую он пытался спасти. Такой себе off the record, правда?" - добавила Седлецкая.
Ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.
Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.
Пожалуйста, подождите...
я тоже бы не записывал шоб не получился какой то хит...
ну смешно же - не под запись, но в пальто... а пальто это не только падает как у Невзорова)
@tZEinform
Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны? Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.
в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
Про це йдеться у коментарі посольства, наданому "Європейській правді".
"Ми стурбовані повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів "Радіо Свобода" в "Укрексімбанку". Вільні ЗМІ відіграють життєво важливу роль в демократії, і репортери повинні мати можливість вести свою роботу без переслідувань або залякування. Ми сподіваємося на ретельне і прозоре розслідування подій", - заявила дипмісія.