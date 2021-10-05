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ВР (27377) законопроект (3204) налоги (3204) Тимошенко (22466) Батькивщина (2010) Крулько (3)

"Батькивщина" выступает против законопроекта об увеличении налоговой нагрузки, так как он бьет по самым бедным, - Тимошенко

Партия "Батькивщина" выступает против как специальной процедуры рассмотрения, так и самого законопроекта №5600 об увеличении налоговой нагрузки.

Слова выступления председателя партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с трибуны парламента цитирует в Facebook однопартиец Иван Крулько, информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что в Верховной Раде, нарушая все процедуры, нарушая регламент, протягивают законопроект №5600, которым вводится дополнительный налог на тех, кто может стать маленькими фермерами, и тех, кто обрабатывает свои паи.

"Им не под силу эти налоги, и они будут или в долгах, или вынуждены будут продать свою землю. Кроме того, очень сокращаются возможности малых предпринимателей, ФЛП, заниматься целыми направлениями бизнес-деятельности. Я хочу спросить, почему вы бьете по беднейшим, и почему вы собираете налоги с тех, кому государство должно помогать субсидиями и субвенциями? Что вы делаете и в чем политика, в зачистке среднего класса Украины?", - возмутилась Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрит налоговый законопроект №5600 по сокращенной процедуре на следующей пленарной неделе

Председатель "Батькивщины" продемонстрировала официальное обращение Европейской бизнес ассоциации в парламент и к президенту, в котором объединились практически все предприниматели Украины с требованием немедленно снять с рассмотрения законопроект №5600, который власть хочет протянуть по сокращенной процедуре.

"Сегодня малые предприниматели под Верховной Радой стоят и умоляют не принимать этот закон и отменить предыдущий, который вы приняли по уничтожению бизнеса. Зачистка среднего класса - это большое преступление, которое вы можете сделать. Мы голосуем и против спецпроцедуры, и против этого закона. Прошу всех, кто имеет ум, также проголосовать против", - призвала Юлия Тимошенко.

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Топ комментарии
+7
В Швейцарии всем фермеры не только освобождены от налогов, но им выплачивают ещё и дотации. Потому что продовольствие- основа безопасности страны. У нас Зеля сориентировался на Западные корпорации в производстве продовольствия, потому може случиться ещё раз голодомор. Евреи конечно здесь будут непричём.
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05.10.2021 20:18
+3
Заткнитесь и говорите по существу! Начиная с 2010 года весь средний класс практически зачистили или перевели в режим выживания! И это правда ! А Зеленский продолжает зачистку и причем еще и плюет на законы! Лиж бы сделать по-своему! Тварь он последняя!Это мое личное мнение , и по сравнению с ним Тимошенко -святая , даже Януковича позади оставил!
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06.10.2021 01:14
+2
Рада закрила засідання через відсутність порядку денного: погоджувальну раду міг скликати лише Разумков
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05.10.2021 20:13
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Рада закрила засідання через відсутність порядку денного: погоджувальну раду міг скликати лише Разумков
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05.10.2021 20:13 Ответить
тепер чекаємо ,хто з ЗЕгнид захоче собі підписати вирок, й запстить роботу ВР ...
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05.10.2021 20:17 Ответить
интересно другое: когда тимошенко и вся партия "родина" голосовали за СПИСАНИЕ 100 млрд.грн долга ахметову и другим олигархам - она думала о налоговой нагрузке на бюджет?

точнее, что эти 100 морд.грн - это снижение бюджета на пенсии, зарплаты учителям, медикам и т.д. и ОБОГАЩЕНИЕ на 100 млрд.грн ахметова и Ко?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13396
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05.10.2021 21:03 Ответить
Згадали))) Може подумаємо, чому Межигіря стало музеєм, замість того, щоб його продати і покласти гроші у казну???))) Дивуюсь, коли у всьому звинувачують Тимошенко. ВОна на відміну від вас зробила багато реальних справ для українців, перед усим.
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07.10.2021 15:12 Ответить
В Швейцарии всем фермеры не только освобождены от налогов, но им выплачивают ещё и дотации. Потому что продовольствие- основа безопасности страны. У нас Зеля сориентировался на Западные корпорации в производстве продовольствия, потому може случиться ещё раз голодомор. Евреи конечно здесь будут непричём.
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05.10.2021 20:18 Ответить
Конечно не причем! Что еврей это так совпало если бы Вова был удмуртом он вел себя точно так-же как ведет себя ***** хотя ***** не еврей! Посмотрим хватит ли у мудрого нарида ума не влезть в мало*****вское ярмо!
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05.10.2021 20:39 Ответить
Умоляли овцы волков....Вместо того чтобы все верх ногами перевернуть , как это делается во Франции, к примеру...
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05.10.2021 20:19 Ответить
ви готові перевертати? З допомогою Тимошенко - ми можемо перевернути, але чи багато людей її підтримає?
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07.10.2021 15:13 Ответить
А шо ещё такой закон есть?зекрыса ж с его крысенашими вообще же Украине налогов не платил...
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05.10.2021 20:19 Ответить
Когда Зеленский завалит Порошенку, Julia снова останется одна, лицом к лицу с легитимным.))
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05.10.2021 20:20 Ответить
скільки б й чого зараз не наваляв вова - у нього повна срака, бо недієздатна ВР . Не їм тупим вирулуювати з конституційної кризи - чєм глбжє в сраку ,тим тяжчі наслідки для переворотчиків
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05.10.2021 20:32 Ответить
єдина, хто там може усе розрулити - це Тимошенко. В неї великий політичний досвід і вона дійсно майже єдина, хто розуміється на політичних та економічних процесів. Зеля без неї повний нуль.
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07.10.2021 15:14 Ответить
на одну ВАНу приятно посмотреть ! (не шучу!)...

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05.10.2021 20:20 Ответить
завжди приємно дивитись на адекватну людину. А якщо вана ще й розумна, тим паче. Юля повинна бути як мінімум прем'єром.
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07.10.2021 15:15 Ответить
і розумна і красива і харизматична - не відібрати...
про інше - не буду вступати в полеміку, бо маю своє судження...
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07.10.2021 16:30 Ответить
Юля, а ты свои миллиарды отдай самым бедным. Лицемерная тварюка
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05.10.2021 21:57 Ответить
А вам з іншої країни краще видно? ви ж мабуть поїхали, бо вам в Україні дуже добре було... може ще і на вибори ходили, за Зе голосували?

Тимошенко не єдина , хто має гроші. Тимошенко єдина, хто бореться за нормальне життя українців. А ви сидіть там мовчки
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07.10.2021 17:51 Ответить
Ми вже бачили як вона працювала на благо України.
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07.10.2021 18:01 Ответить
А що вона робила для вас погано? Тарифи вам підвищувала? Може гральний бізнес відкривала з найнижчим податком? Думайте головою і дивіться на факти. Ваша субєктивна думка, чи навіть фантазія - ні про що.
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08.10.2021 18:09 Ответить
Смотрите кто загорил? Задули ветры перемен призывно?
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05.10.2021 22:00 Ответить
Тимошенко ніколи і не мовчала. Вона завжди боролась з олігархами і на відміну від всіх них - боролась за розпродаж землі, за геноцидні тарифи. А що зробили ви?
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07.10.2021 17:52 Ответить
Тимошенко дійсно може багато чого змінити. шкода, що ви своїм мозком так і не дійшли до того. Окрім Тимошенко у Вр немає жодного зацікавленого в покращенні життя українців. Дуже шкода це розуміти, але це так.
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10.10.2021 19:05 Ответить
Заткнитесь и говорите по существу! Начиная с 2010 года весь средний класс практически зачистили или перевели в режим выживания! И это правда ! А Зеленский продолжает зачистку и причем еще и плюет на законы! Лиж бы сделать по-своему! Тварь он последняя!Это мое личное мнение , и по сравнению с ним Тимошенко -святая , даже Януковича позади оставил!
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06.10.2021 01:14 Ответить
Чомусь усі тільки Тимошенко і звинувачують, не зважаючи на те, що в неї немає більшості в Парламенті і все , що вона зараз може - це не голосувати і вносити правки та свої законопроекти. Але звинувачувати більше нікого... окрім неї.
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07.10.2021 17:53 Ответить
Ну сегодня она заработала денег ,но потеряла голоса . Соболев такую речь толкнул по поводу Разумкова , и при этом поголосовать в унисон с зелноплесенью!!?? Даже идиоту понятно , что следующий спикер будет туалетной бумагой для Зеленского! И Зеленский повторяет путь Януковича! Доброго пути !
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07.10.2021 18:38 Ответить
Повторює. Але до чого тут Тимошенко? Тимошенко проти дій, які повторять нашу країну і кидають людей на виживання. Але вам, я бачу це подобається. Мазохість?
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08.10.2021 18:17 Ответить
Голосование за отставку Разумкова показывает неискренность слов Соболева ,которые он говорил на трибуне. Они спели под дудку Зеленского! Вот что мне не нравится , причем я голосовал за Тимошенко на нескольких выборах , потому что альтернатива была хуже. Теперь , думаю уже не буду.
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08.10.2021 21:30 Ответить
Може Соболєв і підтримував Разумкова, як людину. Але в їх планах було те, щоб Слуги ослабли. Бо їх більшість і перемогти їх дуже складно. А якщо вам подобається те, як ми зараз живемо - то можете далі підтримувати Зелених. Але я думаю, що більшість населення країни не задоволені служінням Голобородько.
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10.10.2021 19:02 Ответить
Якраз звільнення Разумкова з посади спікера і потрібно Зеленському для збільшення свого впливу на парламент! Стефончук з монобільшістю почне штампувати закони потрібні Зеленському без застережень і затримок! Я не впевнений ,що це потрібно було Україні!
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10.10.2021 21:41 Ответить
 
 