"Батькивщина" выступает против законопроекта об увеличении налоговой нагрузки, так как он бьет по самым бедным, - Тимошенко
Партия "Батькивщина" выступает против как специальной процедуры рассмотрения, так и самого законопроекта №5600 об увеличении налоговой нагрузки.
Слова выступления председателя партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с трибуны парламента цитирует в Facebook однопартиец Иван Крулько, информирует Цензор.НЕТ.
Она отметила, что в Верховной Раде, нарушая все процедуры, нарушая регламент, протягивают законопроект №5600, которым вводится дополнительный налог на тех, кто может стать маленькими фермерами, и тех, кто обрабатывает свои паи.
"Им не под силу эти налоги, и они будут или в долгах, или вынуждены будут продать свою землю. Кроме того, очень сокращаются возможности малых предпринимателей, ФЛП, заниматься целыми направлениями бизнес-деятельности. Я хочу спросить, почему вы бьете по беднейшим, и почему вы собираете налоги с тех, кому государство должно помогать субсидиями и субвенциями? Что вы делаете и в чем политика, в зачистке среднего класса Украины?", - возмутилась Тимошенко.
Председатель "Батькивщины" продемонстрировала официальное обращение Европейской бизнес ассоциации в парламент и к президенту, в котором объединились практически все предприниматели Украины с требованием немедленно снять с рассмотрения законопроект №5600, который власть хочет протянуть по сокращенной процедуре.
"Сегодня малые предприниматели под Верховной Радой стоят и умоляют не принимать этот закон и отменить предыдущий, который вы приняли по уничтожению бизнеса. Зачистка среднего класса - это большое преступление, которое вы можете сделать. Мы голосуем и против спецпроцедуры, и против этого закона. Прошу всех, кто имеет ум, также проголосовать против", - призвала Юлия Тимошенко.
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точнее, что эти 100 морд.грн - это снижение бюджета на пенсии, зарплаты учителям, медикам и т.д. и ОБОГАЩЕНИЕ на 100 млрд.грн ахметова и Ко?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13396
про інше - не буду вступати в полеміку, бо маю своє судження...
Тимошенко не єдина , хто має гроші. Тимошенко єдина, хто бореться за нормальне життя українців. А ви сидіть там мовчки