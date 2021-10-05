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Новости Санкции против России
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Украина, Норвегия, Черногория и Албания присоединились к санкциям ЕС против России

Украина, Норвегия, Черногория и Албания присоединились к санкциям ЕС против России

Украина, Норвегия, Черногория и Албания присоединились к продлению санкций против российских физических лиц и организаций за агрессию на Донбассе и аннексию Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета ЕС. Они будут гарантировать, что их национальная политика соответствует данному решению Совета", - говорится в заявлении.

Совет ЕС в сентябре одобрил решение о продлении соответствующих санкций на полгода до 15 марта 2022 года. На данный момент в санкционном списке - 177 физических и 48 юридических лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз согласовал санкции против еще восьми человек за подрыв территориальной целостности Украины, - журналист Йозвяк

Санкции предусматривают ограничения на поездки в страны ЕС, замораживание финансовых активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов включенным в санкционный список лицам.

Санкции Евросоюза против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины были введены в марте 2014 года и с тех пор продолжаются каждые полгода.

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Хоть какой то российский актив за рубежом за время санкций заморозили или арестовали?
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05.10.2021 20:34 Ответить
Рад за Черногорию! Значит на след.год мокшан опять Пуйло не пустит туда на отдых. Свежо будет))
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05.10.2021 21:06 Ответить
а газ уже 1350 , а скоро и 1500
может фуйлу, не санкции, а свифт выключать пора, и эмбарги вводить ???
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05.10.2021 22:37 Ответить
Украина присоединилась?
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06.10.2021 09:32 Ответить
А бітум вже не будемо купувати у москалів? Чи то так собі, як наше РНБО - на папері?
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06.10.2021 09:41 Ответить
 
 