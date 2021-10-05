Украина, Норвегия, Черногория и Албания присоединились к санкциям ЕС против России
Украина, Норвегия, Черногория и Албания присоединились к продлению санкций против российских физических лиц и организаций за агрессию на Донбассе и аннексию Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.
"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета ЕС. Они будут гарантировать, что их национальная политика соответствует данному решению Совета", - говорится в заявлении.
Совет ЕС в сентябре одобрил решение о продлении соответствующих санкций на полгода до 15 марта 2022 года. На данный момент в санкционном списке - 177 физических и 48 юридических лиц.
Санкции предусматривают ограничения на поездки в страны ЕС, замораживание финансовых активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов включенным в санкционный список лицам.
Санкции Евросоюза против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины были введены в марте 2014 года и с тех пор продолжаются каждые полгода.
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может фуйлу, не санкции, а свифт выключать пора, и эмбарги вводить ???