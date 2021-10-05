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НАТО (8637) Северный поток (1443) Дуда (717)

НАТО должно отреагировать на вызовы, которые может принести запуск "Северного потока - 2", - президент Польши Дуда

НАТО должно отреагировать на вызовы, которые может принести запуск

Реализация проекта газопровода "Северный поток - 2" - стратегическая ошибка, на которую евроатлантическое сообщество должно будет найти ответ.

Об этом в ходе Варшавского форума по безопасности заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот газопровод не должен был появиться, это - ошибка стратегического значения для евроатлантического сообщества", - заявил Дуда.

По его словам, речь идет не только об отрезании Украины, Словакии или Польши от транзита российского газа.

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"Речь идет о большем: предоставлении возможности России шантажировать в стратегическом плане всю западную общественность, что выходит далеко за пределы сферы энергетики", - заявил Дуда.

По его словам, в НАТО должна состояться дискуссия на тему, как отреагировать на политические, энергетические и военные вызовы, которые может принести запуск "Северного потока - 2".

Президент Польши также подчеркнул, что Польша активно поддерживает политику открытых дверей как в НАТО, так и ЕС.

"Мы не можем забывать о Грузии, Украине, Молдове или странах, у которых забирают право на самоопределение, в частности Беларуси. Польша активно поддерживает амбиции этих стран, поддерживая политику открытых дверей как в НАТО, так и ЕС", - подчеркнул Дуда.

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По его словам, в руках врагов Запада имеются такие инструменты воздействия, как дезинформация, кибератаки или вмешательство во внутренние избирательные процессы.

"Мы также видим гибридные действия со стороны белорусских спецслужб по переброске мигрантов на территорию ЕС", - подчеркнул польский лидер.

Дуда отметил, что расширяя свою военную активность, Россия угрожает НАТО с востока, севера и юга. По его убеждению, на это нужно найти комплексный ответ.

Дуда заметил, что недавние учения "Запад-2021" показали, что Россия отрабатывает сценарии "полномасштабного конфликта с НАТО" на территории Польши и стран Балтии.

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По его убеждению, саммит НАТО в Мадриде в следующем году должен дать комплексный ответ на все имеющиеся угрозы.

Напомним, 4 октября оператор "Северного потока - 2" заявил, что начал процедуру заполнения газом первой нитки после получения соответствующего разрешения Датского энергетического агентства.

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Топ комментарии
+4
Ну там же Германия, Венгрия, Дания это страны НАТО.. отреагировали уже ведь или у Дуды есть еще какое то свое, другое НАТО
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05.10.2021 21:01
+4
А причём тут НАТО ? Труба газовая вообще ни с кем не воюет.
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05.10.2021 21:25
+4
И из ЕС тоже! Только за.
Посмотрим тогда как поляки без Германии процветать будут.
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05.10.2021 21:51
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Ну там же Германия, Венгрия, Дания это страны НАТО.. отреагировали уже ведь или у Дуды есть еще какое то свое, другое НАТО
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05.10.2021 21:01 Ответить
Кстати союзники-датчане хоть разрешили полякам достройку газопровода от союзника-Норвегии? Или так и висит вопрос?
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05.10.2021 21:03 Ответить
нет, пока заблокирован.
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05.10.2021 21:07 Ответить
Пiсля виконання знущальної пісні, під регiт глядачів в залі, в якій соліст Ансамблю пісні і танцю російської армії імені О. В. Александрова Володимир Соловйов погрожував перекрити Україні і Європі взимку газ, хор загинув у водах Чорного моря під Сочі. Слухати: https://www.youtube.com/watch?v=bymwcrgXDCo
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05.10.2021 21:06 Ответить
Главное не лишиться транзита
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05.10.2021 21:07 Ответить
А причем здесь вооруженные силы РФ? НАТО с Россией не воюет.
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05.10.2021 21:20 Ответить
А причём тут НАТО ? Труба газовая вообще ни с кем не воюет.
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05.10.2021 21:25 Ответить
и даже более того это взаимовыгодный общий экономический интерес.
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05.10.2021 21:28 Ответить
Хоть заспамят, хоть забанят, правыми они от этого не станут, а я своё мнение высказал.
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05.10.2021 21:59 Ответить
А в это же самое время благодаря нажиму Брюсселя Литва и Польша вынуждена принимать на своей территории нелегалов переправляемых Лукашенко . Лагеря так называемых беженцев наполняются . План Меркель по завозу в Польшу и Литву мигрантов в полном разгаре . Пан Дуда , надо быть жестким если хотите выиграть и сохранить страну . Время призывов к союзникам далеко позади . Они и не союзники . У них совсем другие цели .
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05.10.2021 21:26 Ответить
Да, вроде, пока и поляки, и литовцы более или менее успешно отбиваются от мигрантов, причем самыми недемократическими методами.
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05.10.2021 21:45 Ответить
Это они пытались поначалу пока левацкие медиа не стали обвинять их в жестокости и показывать инервью где беженец из Афгана клеймит власти Польши. Теперь у поляков более 1000 мигрантов в лагерях и каждый день растет число перешедших , литовцы активно роды принимают и школы для них открывают .
.
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05.10.2021 21:54 Ответить
Вот же гад хитропопый этот Лука!
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05.10.2021 22:01 Ответить
Это не Лука . Лука - идиот , он может бутылку украсть из сельского магазина , тракториста избить а на такую операцию не способен . С подачи и поддержки путина .
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05.10.2021 22:10 Ответить
Мигранты конечно есть, но в основном ваши слова это обычное враньё. Особенно повеселило про школы, это просто перл. А чего не университеты?
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05.10.2021 22:02 Ответить
Не ленись открой литовский сайт делфи . и польское радио не даст соврать о числе пересекающих границу и находящихся в лагерях для беженцев .
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05.10.2021 22:08 Ответить
Если ты НЕ балабол, приведи ссылку на информацию что Литовцы для мигрантов строят школу. Даже не школы, как ты сказал, а хотя бы один детсад. Пруфов ты не приведёшь, ибо эта информация враньё.
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05.10.2021 22:15 Ответить
Skol nikto im nestrojit,tam klasi po 8 detej gde to.Tut i belorusi vet ucitsia im takze klasi dajut te kotoryje prijexali k nam tocnej sbezali s rezima
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05.10.2021 23:19 Ответить
Plan zavoza Merkel eto sto migranti okazalis u nix?Tak eto teper Germanija i imejet uze tysiacimi u nix takix pojavilis s Belorus.Nazima s Briuselia poka netu i nedumaju sto budet takoj, oni pomogajet govorit s Irakom stob te zabrali k sebe svojix,zakryli reisi do Minska s Iraka takze kogda Briusel nazal
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06.10.2021 00:23 Ответить
"НАТО должно отреагировать на вызовы, которые может принести запуск "Северного потока - 2", - президент Польши Дуда"
_Так уже-с. Бабайден отреагировал... Прихвостень путлеровский!
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05.10.2021 21:27 Ответить
путин властелин мира чтоль что у него даже президент сша в прихвостнях?
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05.10.2021 21:29 Ответить
Выгнать из НАТО Германию, Францию и Венгрию - все станет на свои места.
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05.10.2021 21:43 Ответить
И США, обязательно! Впрочем, они и сами уйдут.
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05.10.2021 21:47 Ответить
сша выгнать из нато за то что санкции против сп-2 отменили
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05.10.2021 21:52 Ответить
И из ЕС тоже! Только за.
Посмотрим тогда как поляки без Германии процветать будут.
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05.10.2021 21:51 Ответить
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05.10.2021 21:51 Ответить
кацапів набігло на гілку хмара
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05.10.2021 21:52 Ответить
Европарламент сегодня признал что Северное дерьмо Путлера не пригодно для Сертификации... Удар в спину или нож в горлянку КГБиста?
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05.10.2021 23:51 Ответить
...что делать? Чернышевский
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06.10.2021 04:53 Ответить
 
 