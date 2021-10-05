Новый сбой в работе Facebook и Instagram: на этот раз в США

Пользователи из США жалуются на перебои в работе социальных сетей Facebook и Instagram.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Перебои в работе Facebook наблюдаются с 18:52 по киевскому времени. О проблемах с функционированием Instagram пользователи начали сообщать с 19:12.

Согласно данным портала, перебои в работе этих соцсетей возникают в основном у пользователей из США.

Накануне произошел глобальный сбой работы Facebook, Instagram, WhatsApp. Проблемы с работой соцсетей продолжались примерно шесть часов. Кроме того, поступали сообщения о возможных проблемах у Google, Twitter, TikTok и многих других онлайн-сервисов. Также поступали данные о перебоях в работе Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T.

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В компании Facebook заявили, что сбой в работе сервиса был вызван неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах, данные пользователей не пострадали.

Телеканал Fox News назвал произошедшее "самым продолжительным в истории отключением соцсетей по всему миру".