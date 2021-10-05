Новый сбой в работе Facebook и Instagram: на этот раз в США
Пользователи из США жалуются на перебои в работе социальных сетей Facebook и Instagram.
Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Перебои в работе Facebook наблюдаются с 18:52 по киевскому времени. О проблемах с функционированием Instagram пользователи начали сообщать с 19:12.
Согласно данным портала, перебои в работе этих соцсетей возникают в основном у пользователей из США.
Накануне произошел глобальный сбой работы Facebook, Instagram, WhatsApp. Проблемы с работой соцсетей продолжались примерно шесть часов. Кроме того, поступали сообщения о возможных проблемах у Google, Twitter, TikTok и многих других онлайн-сервисов. Также поступали данные о перебоях в работе Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T.
В компании Facebook заявили, что сбой в работе сервиса был вызван неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах, данные пользователей не пострадали.
Телеканал Fox News назвал произошедшее "самым продолжительным в истории отключением соцсетей по всему миру".
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Три бана - аккаунт блокируется.
Это, видите ли, "против правил сообщества".
Их провокационные статьи, это не против правил, ту все ок.
Потерял Цукерберг 5 млрд, но сперва потерял совесть.
Зато всяческие провокационные заявления, всякие двусмысленные статейки, тематические группы с "уклоном", это все хорошо и правильно.
А баны я поймал, критикуя некое издание "Вести" у которого в фейсбуке была, да и есть наверное страничка.
Где они, совершенно не скрываясь, ведут откровенную информационную войну против Украины.
И да, любое СМИ, любой страны занимается пропагандой в большей или меньшей степени, фэйсбук не может забанить все СМИ, а вот обычных грубиянов может.
Есть совет форума, обратись туда и дело в шляпе.
Расскажешь там про меня, называющего оккупированный Донбас лугандоном и без сочувствия относящегося к местным жителям!
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