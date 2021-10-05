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кино (1449) Одесса (7740) Ткаченко Александр (429) Pandora Papers (8)

Министр Ткаченко о данных Pandora Papers: Я был владельцем Одесской киностудии, не знаю, как можно захватить что-то у себя

Министр Ткаченко о данных Pandora Papers: Я был владельцем Одесской киностудии, не знаю, как можно захватить что-то у себя

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что компания Cinema Love Ltd, фигурирующая в расследовании Pandora Papers, легальна и зарегистрирована в Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я был владельцем Одесской киностудии в различных пропорциях с 2006 года. Как можно закупить что-то у себя - я не знаю. А компания, о которой вспоминают - легальная компания, зарегистрированная в Англии, она в открытых реестрах. С 2020 года я не являюсь владельцем Одесской киностудии", - отметил Ткаченко во время брифинга 5 октября.

Напомним, согласно данным Pandora Papers, в 2016 году Ткаченко получил в качестве подарка права на британскую компанию-оболочку Big Boom LTD, которую позже переименовал в Cinema Love LTD. По мнению журналистов, с помощью этой компании Ткаченко пытался захватить Одесскую киностудию.

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Топ комментарии
+32
"Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до Зеленського з листом, де детально описаний процес незаконної приватизації "Одеської кіностудії" Олександром Ткаченком. Громадська організація вимагає покарати винних у захопленні й знищенні Одеської кіностудії. Но Ткаченко неприкосновенен как вор государственного значения в правящем Украиной воровском кодлане Коломойского.
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05.10.2021 21:42
+26
очікуємо спростувань від справжніх власників кіностудії, яким рейдером був і є оцей урод.
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05.10.2021 21:38
+24
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05.10.2021 21:50
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05.10.2021 21:36 Ответить
ткаченко и тут БРЕШЕТ)
Станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 рік 50 %+1 акцій ПрАТ «Одеська кіностудія» знаходяться в державній власності. Іншою частиною акцій володіє ТОВ «Нова кіностудія» (50 %-1)

управлять и быть собственником - это две огромные разницы..
хотя для зебилов "**************")
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05.10.2021 22:51 Ответить
Так следствие установит степень вины. После Зебардака
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05.10.2021 21:36 Ответить
очікуємо спростувань від справжніх власників кіностудії, яким рейдером був і є оцей урод.
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05.10.2021 21:38 Ответить
Настоящим владельцем киностудии было государство. Беня через Ткаченко просто с согласия Зели отжал ее у государства. И всего лишь.
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05.10.2021 22:02 Ответить
Ожидания будут напрасны.
В 2005 году студия была реорганизована в частное акционерное общество, при этом акции были поделены между Фондом госимущества (50 %+1) и ООО «Новая киностудия» (50 %-1), принадлежавшем директору группы компаний «1+1» Александру Ткаченко
Кто возглавлял Фонд Госимущества Украины. в 2005. Правильно - Семенюк-Самсоненко Валентина Петрівна. Та самая Семенюк, которая посему-то самоубилась
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05.10.2021 22:03 Ответить
директор ще не є власником. Директор - це наймана особа. А тут мова йде за власників. В "ООО «Новая киностудия»", наскільки пригадую, бенефіціарним власником був не Ткаченко. Чи не беня був?
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05.10.2021 22:19 Ответить
владелец 50% + 1 акция может назвать себя хоть директором, хоть президентом. а вот за группой "1+1" стоят совсем другие люди. возможно. что медведчук или беня
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05.10.2021 22:31 Ответить
Ткаченко убил Валю Семенюк? За долю в государственной киностудии это - не грех....
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05.10.2021 22:38 Ответить
Еге ж , і я не я і вона не моя!
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05.10.2021 21:39 Ответить
Ткаченко прав . Это законно
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05.10.2021 21:39 Ответить
пусть он поясняет дядям из США это он не Деп там другие адвокаты
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05.10.2021 21:43 Ответить
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05.10.2021 21:45 Ответить
ткаченко и тут БРЕШЕТ)
Станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 рік 50 %+1 акцій ПрАТ «Одеська кіностудія» знаходяться в державній власності. Іншою частиною акцій володіє ТОВ «Нова кіностудія» (50 %-1)

управлять и быть собственником - это две огромные разницы..
хотя для зебилов "**************")
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05.10.2021 22:54 Ответить
Як то бил владєльцєм? З народження? Якось то ти став її власником...Вангую що не зовсім законно...
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05.10.2021 21:40 Ответить
За часіи прихватизації майже всі ******* можновладці та олігархат стали власниками напівзаконно. Такі в той час були обставини.
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05.10.2021 22:16 Ответить
Зовсим ,а не зовсим ! Зеублюдки 🐲🤢🤡🎪👹😈, сядете ВСЕ !
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05.10.2021 22:32 Ответить
А фабрика Карла Маркса ?
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05.10.2021 21:41 Ответить
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05.10.2021 21:50 Ответить
гiбрiд савчeнко i зe?
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05.10.2021 22:01 Ответить
Ти саме про фабрику Карла Маркса хочеш поговорити? А про «Деміївську парову фабрику шоколаду і цукерок» не хочеш? Не хочеш розповісти де твої діди з батьками взяли фабрику Карла Маркса? Ну то розкажи як ти її просрав, тупориле.
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05.10.2021 21:53 Ответить
Коли здається - хреститись потрібно, та до лікаря бігти. Це ж перший признак шизофренії. Хоча судячи з твоїх постів випадок дуже запущений, навряд чи вилікують.
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05.10.2021 22:06 Ответить
Гарно лизнув зелену дупу! до гландів достав? чи лише до шлунку?
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05.10.2021 22:20 Ответить
От скажіть, будь ласка, чим отой совок може перехреститись? Кратким курсом истории ВКП(б)?
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05.10.2021 22:18 Ответить
Ти вважаєш воно знає той краткий курс? Воно ж тупе як битий валянок.
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05.10.2021 22:25 Ответить
У тому й біда, що не знає. Ані короткого курсу, ані справжньої історії. Бо СОВОК.
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05.10.2021 22:28 Ответить
Шзофріния це процесуальна хвороба. Якщо вона почалась, то вилікувати ії неможливо.
Мова може йти тільки про ремісію, яка може бути сталою при умові дотримання хворим підтримуючого лікування, яке допомагає уникнути загострень.
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06.10.2021 00:48 Ответить
Давай по карла Маркса поговорим. Какие претензии к Пете?
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05.10.2021 22:08 Ответить
В мене?!!! Ні яких. Спитай в
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05.10.2021 22:09 Ответить
Тот Петрович, лошара из стада зебилов
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05.10.2021 22:12 Ответить
Та ні. Він троляка безпринципно-брехлива.
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05.10.2021 22:14 Ответить
Карл і Маркс самі особисто переписали фабрику на Петю.
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05.10.2021 22:06 Ответить
Ні! Альберт Вюрглер, особисто послав на путіна Карла, Маркса і тебе пересічного, і переписав фабрику на Пороха. Ще тупі коментарі будуть?
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05.10.2021 22:12 Ответить
Набридли брехні тупих зебілів.
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05.10.2021 22:22 Ответить
Серйозно? От так кожен зебіл вирішує? А скільки буде 2х2 кожен зебіл теж вирішує, для себе?
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05.10.2021 22:41 Ответить
Ну от і відповідь на моє питання, стосовно тупих коментарів. Зебіл в своєму репертуарі, чудово.
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05.10.2021 22:47 Ответить
Олександр, не звертай уваги, вони тут на роботі свої "срібники " заробляють.
Єдиний вихід, в спам
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05.10.2021 23:29 Ответить
Знаю. Просто сьогодні поганий настрій. Повбивав би сволоту.
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05.10.2021 23:34 Ответить
Если человек - работник торговли, значит это обязательно вор и взяточник?
- Что она может украсть на рынке? Это ж не магазин, в конце концов.
- Что я могу украсть на рынке? Весы? Белый халат? Прилавок?
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05.10.2021 21:41 Ответить
"Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до Зеленського з листом, де детально описаний процес незаконної приватизації "Одеської кіностудії" Олександром Ткаченком. Громадська організація вимагає покарати винних у захопленні й знищенні Одеської кіностудії. Но Ткаченко неприкосновенен как вор государственного значения в правящем Украиной воровском кодлане Коломойского.
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05.10.2021 21:42 Ответить
Ткаченко и сейчас пробует силой захватить Одесскую Киностудию. А что он пробует рассказать? Что он унаследовал её о своего дедушки. А дедушка живёт в Панаме и пооткрывал кучу компаний, а на него пятно падает?
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05.10.2021 21:42 Ответить
Ты,лять,только пытался захватить одесскую киностудию,ублюдок)
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05.10.2021 21:43 Ответить
Я был каскадером в нэмэцких порнофильмах!
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05.10.2021 21:46 Ответить
да ладно
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05.10.2021 21:50 Ответить
И как? Понравилось?
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05.10.2021 22:06 Ответить
Дублер не потрібен?
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05.10.2021 23:32 Ответить

Знятих, очевидно, студією Квартал 95 для телеАналу Г + Г.
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06.10.2021 12:06 Ответить
Иллюстрация к выражению "косить под дурака".
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05.10.2021 21:46 Ответить
А это фирменный кварталовский стиль. Если вдруг какой скандал, или кто-то опять на факапил, то они надевают шутовской колпак с бубенчиками и начинают представление. И что характерно, пипл ведется, и вместо того, чтобы обсуждать, насколько долго этим придуркам необходимо отдыхать на нарах, начинает обсуждать цвет бубенчиков.
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05.10.2021 21:53 Ответить
Ведь тут дяди другие спрашивать будут с зелёных те которые мониторят денежные потоки
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05.10.2021 21:46 Ответить
"спрашивать будут с зелёных те которые мониторят денежные потоки"

FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), агентство міністерства фінансів США.
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05.10.2021 21:53 Ответить
не знаю, не понимаю - отмазки для лохов
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05.10.2021 21:48 Ответить
если ты в орбите президента , и у вас взаимное притяжение - то ты можешь пьяным устраивать ДТП , предавать своё государство , отжимать киностудии и тд и тп , тебе за это ничего не будет - ты в команде … грёбаный стыд
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05.10.2021 21:48 Ответить
Чергова спроба недолугого зЕленого пересмикування.
Бо якщо "был владельцем Одесской киностудии в различных пропорциях", то після захоплення пропорції покращились. Отже не "захватить у себя", а захопити у інших співвласників ДЛЯ СЕБЕ.
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05.10.2021 21:51 Ответить
Т.е. Ткаченко хочет сказать, что Одесскую киностудию ему просто подарили. Ну вот такая она всем ненужная была, что Ткчаенко за просто так стал ее владельцем. Бери говорят, человек хороший. Все равно ж пропадает.

Дом на Трухановом острове Ткаченко тоже не захватывал, а в подарок получил?
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05.10.2021 21:53 Ответить
У період правління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковича , за результатами щорічного дослідження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Інституту масової інформації та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Незалежної медіа-профспілки Ткаченко потрапив у десятку найбільших ворогів української преси у 2012-2013 роках.
4 листопада 2019 року вийшло розслідування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96_%D0%B7_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC BIHUS.info , у якому було вказано, що одразу після виходу сюжету програми «Гроші» про незаконну забудівлю на Трухановому острові, в соцмережах Ткаченко почали з'являтися світлини звідти з саме цією будівлею.
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05.10.2021 21:59 Ответить
Посмотри на лицо его и не нужно быть провидцем, чтоб увидеть на нем печать воровскую-невидимую, нанесенную свыше..... Все остальное, что он скажет, это от лукавого и поверить этому может лишь умолишенный.....
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05.10.2021 21:56 Ответить
КИЕВ. 2 июня 2020. УНН. Общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов "Гильдия кинематографистов Одессы" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наказать виновных в захвате и уничтожении "Одесской киностудии". Письмо было адресовано руководителям СБУ, ГПУ, НАБУ, САП и ГБР. В письме описан процесс незаконной приватизации "Одесской киностудии" народным депутатом Александром Ткаченко. Копия письма оказалась https://apostrophe.ua/news/society/2020-06-02/v-gildii-kinematografistov-odessyi-zayavili-chto-tkachenko-ukral-odesskuyu-kinostudiyu/199040 в распоряжении редакции "Апострофа" .

"Ткаченко А. В. и Неверко О.Я. действуя с корыстных мотивов по предварительному сговору, сфальсифицировали документы и совершили рейдерский захват культурного национального наследия народа Украины - Одесской киностудии", - заявили в "Гильдии кинематографистов Одессы".
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05.10.2021 21:57 Ответить
Пані Чайка, ви не відповіли на моє запитання в іншій гілці. Але це, в принципі, не велика біда. Ваша "невідповідь" якраз і є тією відповіддю. Все саме так, як я і знав...
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05.10.2021 22:10 Ответить
А когда это вор признавался в воровстве!!!!
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05.10.2021 22:05 Ответить
Вважаю, що ДБР та Генпрокурвтура мають негайно почати розслідування виведення Зеленським грошей в оффшори. Якби Зелений був не балаболом, то негайно б пішов з посади президента. Але це ж не про нього. Та й Генпрокуратура теж викликає сумніви у бажанні розбиратися. Тільки народне обурення здатне щось змінити!
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05.10.2021 22:06 Ответить
Цікаво, - і шо та кіностудія випускає?
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05.10.2021 22:08 Ответить
Очень ждал такого оправдания от "квартал 95", продолжайте дальше, это позволяет более широким массам общественности наконец понять "честные" еврейские схемы укатывания шекелей из карманов гоев и бюджетов государств гоев.
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05.10.2021 22:08 Ответить
Ну так в этом обычное рейдерство и состоит:
Получить законно 1% акций предприятия, а потом, различными махинациями и "решениями" судов ОТЖАТЬ ОСТАЛЬНЫЕ 99% !!!
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05.10.2021 22:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4
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05.10.2021 22:14 Ответить
владелец киностудии ткаченко???!!!..это как, он построил ее или наследство упало?))
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05.10.2021 22:14 Ответить
Не надо из себя девочку строить, "невинную".
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05.10.2021 22:21 Ответить
Саса,откуда баблосы на целую киностудию? Ладно Порошенко шел в президенты и все знали в Украине что он конфетный миллиардер...журналист Саса...ты вор.... и не олигарх...
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05.10.2021 22:24 Ответить
Гетманцев к примеру убивает в Украине средний бизнес....,за это ему Зелемойский даст ХЕРой Украины... Гетманцев хандон по моей версии...
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05.10.2021 22:26 Ответить
Одним словом, зас#алися і забрехалися зелені виродки...
Пора це все сміття вимітати з коридорів української влади - досвід є... Ще й який!!!
Головному клоуна раджу збирати валізи... куди завгодно - навіть у Ростов, якщо встигне...
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05.10.2021 22:44 Ответить
Хотите узнать всю правду о том, каким чудесным способом Ткаченко стал её владельцем.... Надо , всего лишь, зажать его голову в тисках. Не туго, до первого хруста.....Правда польётся из всех его дыр....
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05.10.2021 22:46 Ответить
В центрі Києва на бульварі Шевченка, 34 клоуни руйнують історичну будівлю, пам'ятник архітектури будинок Терещенків, щоб побудувати на цьому місці багатоповерхівку. У 1918 році в цьому будинку розміщувався штаб УНР. Зараз будинком володіє Тімур Міндіч, - бізнес партнер Коломойського, Зеленського і Ткаченка.
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/10/1/7308897/

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06.10.2021 02:40 Ответить
Міндіч?
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06.10.2021 12:15 Ответить
...вот, это культурно ЛИЗНУЛ, аж кожа чпокнула
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06.10.2021 04:40 Ответить
Чиновникам нельзя иметь свой бизнес. По закону
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06.10.2021 07:55 Ответить
Компания "Рога и копыта" тоже легальной была
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07.10.2021 14:23 Ответить
 
 