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Новости Украина - НАТО Агрессия России против Украины
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НАТО (8637) Эстония (1353) кибербезопасность (663) Таран Андрей (267)

Украина просит Эстонию поддержать ее инициативу войти в центр киберобороны НАТО, - Минобороны

Украина просит Эстонию поддержать ее инициативу войти в центр киберобороны НАТО, - Минобороны

Министр обороны Андрей Таран 5 октября обратился к канцлеру Министерства обороны Эстонской Республики Кусти Салму с просьбой поддержать инициативу Украины о присоединении к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Таран выразил благодарность Салму за непоколебимую политическую поддержку Таллинном усилий Украины по защите суверенитета и восстановления территориальной целостности страны, практическую помощь Вооруженным силам Украины и стойкую позицию в отношении нашей страны в пределах Альянса.

"Политическая и дипломатическая поддержка Украины Эстонской Республикой, в частности стратегического евроатлантического курса нашего государства, является чрезвычайно важной. Рассчитываем на продолжение последовательной позиции наших друзей в разблокировании заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны и получение Плана действий относительно членства в Альянсе", - отметил Таран.

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Особое внимание было уделено вопросам двустороннего оборонного сотрудничества в сфере военного образования, военной подготовки, сотрудничества по кибербезопасности, а также лечения и реабилитации в Эстонии раненых украинских военнослужащих.

"Министр обороны Украины обратился к канцлеру Министерства обороны Эстонской Республики с просьбой поддержать инициативу Украины о присоединении к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО. Сейчас центр является одним из ключевых элементов системы Альянса по развитию возможностей в сфере кибернетической обороны. Он обеспечивает борьбу с кибератаками и киберзащиту информационных систем, а также обучение и подготовку специалистов по киберзащите НАТО", - говорится в сообщении.

Также Таран поинформировал собеседника о текущей ситуации с безопасностью на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, в Крыму и на границах.

"Было замечено, что активную фазу стратегических учений "Запад-2021" российские власти использовали для дополнительного наращивания войск вдоль нашей государственной границы с Россией и Беларусью. Учения завершились, но не все военные формирования вернулись на места постоянной дислокации", - отметили в Минобороны.

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Стороны договорились продолжить интенсивный диалог между двумя странами в сфере оборонного сотрудничества. В частности, Таран подтвердил Салму, что в этом году он планирует посетить Эстонскую Республику с рабочим визитом.

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Топ комментарии
+12
сначала нужно предателя из ОПы посадить за госизмену, а то кто ж после слива "вагнеровцев" нас к секретам теперь допустит??
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05.10.2021 22:42
+7
Это не офшор, Украину туда не пустят
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05.10.2021 22:40
+6
Зная о крепкой дружбе сопли с кремлёвской крысой и белорусской гнидой, НАТО не будет спешить допускать к своим секретам дерьмаков, Зе-сциклов и прочую агентуру...
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05.10.2021 22:53
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Это не офшор, Украину туда не пустят
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05.10.2021 22:40 Ответить
й кого просить країну, президент котрої опустила мафіозну владу нижче педалі піанінного офшорника
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05.10.2021 22:49 Ответить
сначала нужно предателя из ОПы посадить за госизмену, а то кто ж после слива "вагнеровцев" нас к секретам теперь допустит??
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05.10.2021 22:42 Ответить
Отчистите сперва от зелёного г-на власть, а потом будем говорить...
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05.10.2021 22:46 Ответить
«Схеми» відновили відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-napad-ukreksimbank--video-vidnovlene/31494625.html
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05.10.2021 22:46 Ответить
Вот это чудненько
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05.10.2021 22:49 Ответить
Дочего же тупые "працівники «Укрексімбанку»", которые даже удалить файл не способны.
А ведь достаточно было после удаления просто включить запись и немного подождать.
Замечательная история про слабоумие зелени и всех, кто к ним липнет.
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05.10.2021 22:59 Ответить
Или тупые. Или такие "спецы". Кстати стереть начало -- не выход. Потоковое видео можно восстановить с опорного кадра, главное его найти.
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05.10.2021 23:02 Ответить
Айтишники молодцы. Стерли только заглавие диска, а не содержимое Или такие "спецы" в банковской службе безопасности.
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05.10.2021 22:56 Ответить
не.... президент эстонии не позволит.
и будет права!
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05.10.2021 22:50 Ответить
Тут уже другой.
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05.10.2021 23:46 Ответить
Зная о крепкой дружбе сопли с кремлёвской крысой и белорусской гнидой, НАТО не будет спешить допускать к своим секретам дерьмаков, Зе-сциклов и прочую агентуру...
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05.10.2021 22:53 Ответить
Ага, щазз вас так і допустять туди. Щоб криворогатий поц злив ***** всю інформацію?
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05.10.2021 23:05 Ответить
Не, ну кто так просит?!!! Надо ж было вежливо, с подходцем, ка на Привозе. "Скажить будь ласка, таки сколько нам для пани президента будет стоить купить немного членства в НАТО?" А он вот так вот в лоб. После Офшоров 95 и бандосов в госбанке. Не, так нельзя, путь у Зеленского поучится.
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05.10.2021 23:47 Ответить
З ким? З татаровим і єрмаком? Реальні дібіло-наркомани.
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05.10.2021 23:49 Ответить
При ЗЕ это категорически нельзя делать. Все, что будет известно зелядям, будет известно в Кремле.
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06.10.2021 02:14 Ответить
...а, нельзя обратиться по "белому", в город-герой Брюссель? Вот, эти "кумовские" замашки доведут Украину до "zugunder"а
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06.10.2021 04:37 Ответить
Поки при владі будуть кацапські рила в калачний ряд не пустять.
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06.10.2021 07:01 Ответить
 
 