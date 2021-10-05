Сенаторы США требуют, чтобы Байден выслал 300 российских дипломатов, пока РФ не выдаст визы американским

Группа из 17 сенаторов из Демократической и Республиканской партий обратились к президенту Джо Байдену с призывом выслать из США 300 российских дипломатов - в ответ на ограничения выдачи российских виз американским дипломатам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

В письме отмечается, что Россия с 1 августа 2021 года запретила США нанимать персонал диппредставительств из числа россиян, из-за чего в посольстве в Москве сейчас работают 100 американских дипломатов - в противовес 400 российским в Штатах.

"Эта непропорциональность дипломатического представительства является неприемлемой. Соответственно, Россия должна выдать достаточно виз для достижения паритета числа американских дипломатов в РФ и числа российских дипломатов в США", - говорится в письме сенаторов.

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В противном случае, считают они, Вашингтон должен выслать 300 российских дипломатов, что станет крупнейшей высылкой дипломатических сотрудников РФ за всю американскую историю. Белый дом не ответил на запрос Reuters прокомментировать ситуацию.

Официально Москва тоже не комментировала заявление сенаторов. Но собеседник "РБК" и ТАСС в министерстве иностранных дел России заявил, что такого большого количества работников в российских диппредставительствах нет.

"Важно другое. Тот, кто предлагает такие шаги - добивается закрытия американских дипучреждений в России. Они должны понимать, что ответственность за это будет лежать на них", - добавил источник.

Указ Путина, согласно которому Кремль сможет определять, сколько людей без гражданства страны дипмиссии можно будет брать на работу в представительстве на территории России, опубликовали 24 апреля.

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Согласно ему, при необходимости правительство РФ может полностью запретить россиянам работать в диппредставительствах. Действующие договоры с работниками также должны быть разорваны. Это решение не будет распространяться на дипломатов и граждан "недружественных государств", прибывших в Россию как сотрудники дипмиссий.

После этого, 14 мая, правительство России утвердило список стран, совершающих "недружественные действия" по отношению к РФ. В список вошли две страны: США и Чехия. Согласно распоряжению правительства, посольству Чехии разрешили взять на работу 19 человек, находящихся в России. А вот посольству США нельзя нанимать на работу никого из России.

Сейчас много дипломатических учреждений берут на "технические" должности местных граждан, чтобы не тратить квоту дипломатических работников. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такую практику необходимо прекратить. Особенно его беспокоили вакансии в диппредставительстве США в России.

Такой указ появился на фоне дипломатического противостояния с США и рядом других стран. Лишь в течение апреля РФ выслала из страны дипломатов Чехии, Польши, Болгарии, США и так далее. Сам же Путин жаловался, что стремление "задеть Россию" стало "новым видом спорта".

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