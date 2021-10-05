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Сенаторы США требуют, чтобы Байден выслал 300 российских дипломатов, пока РФ не выдаст визы американским

Сенаторы США требуют, чтобы Байден выслал 300 российских дипломатов, пока РФ не выдаст визы американским

Группа из 17 сенаторов из Демократической и Республиканской партий обратились к президенту Джо Байдену с призывом выслать из США 300 российских дипломатов - в ответ на ограничения выдачи российских виз американским дипломатам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

В письме отмечается, что Россия с 1 августа 2021 года запретила США нанимать персонал диппредставительств из числа россиян, из-за чего в посольстве в Москве сейчас работают 100 американских дипломатов - в противовес 400 российским в Штатах.

"Эта непропорциональность дипломатического представительства является неприемлемой. Соответственно, Россия должна выдать достаточно виз для достижения паритета числа американских дипломатов в РФ и числа российских дипломатов в США", - говорится в письме сенаторов.

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В противном случае, считают они, Вашингтон должен выслать 300 российских дипломатов, что станет крупнейшей высылкой дипломатических сотрудников РФ за всю американскую историю. Белый дом не ответил на запрос Reuters прокомментировать ситуацию.

Официально Москва тоже не комментировала заявление сенаторов. Но собеседник "РБК" и ТАСС в министерстве иностранных дел России заявил, что такого большого количества работников в российских диппредставительствах нет.

"Важно другое. Тот, кто предлагает такие шаги - добивается закрытия американских дипучреждений в России. Они должны понимать, что ответственность за это будет лежать на них", - добавил источник.

Указ Путина, согласно которому Кремль сможет определять, сколько людей без гражданства страны дипмиссии можно будет брать на работу в представительстве на территории России, опубликовали 24 апреля.

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Согласно ему, при необходимости правительство РФ может полностью запретить россиянам работать в диппредставительствах. Действующие договоры с работниками также должны быть разорваны. Это решение не будет распространяться на дипломатов и граждан "недружественных государств", прибывших в Россию как сотрудники дипмиссий.

После этого, 14 мая, правительство России утвердило список стран, совершающих "недружественные действия" по отношению к РФ. В список вошли две страны: США и Чехия. Согласно распоряжению правительства, посольству Чехии разрешили взять на работу 19 человек, находящихся в России. А вот посольству США нельзя нанимать на работу никого из России.

Сейчас много дипломатических учреждений берут на "технические" должности местных граждан, чтобы не тратить квоту дипломатических работников. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такую практику необходимо прекратить. Особенно его беспокоили вакансии в диппредставительстве США в России.

Такой указ появился на фоне дипломатического противостояния с США и рядом других стран. Лишь в течение апреля РФ выслала из страны дипломатов Чехии, Польши, Болгарии, США и так далее. Сам же Путин жаловался, что стремление "задеть Россию" стало "новым видом спорта".

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Топ комментарии
+5
300 Штирлицов кремлевского Вертухая...,мать моя мама, сколько дерьма кремлевского в Мире развелось...
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05.10.2021 23:17
+5
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05.10.2021 23:43
+3
Ну Джо - не подведи, ведь всё равно там у кацапов , среди шпионов - ни одного дипломата !
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05.10.2021 23:07
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Ну Джо - не подведи, ведь всё равно там у кацапов , среди шпионов - ни одного дипломата !
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05.10.2021 23:07 Ответить
А когда введут визы с рашей , Беларусью и другими постсовковыми странами ?
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05.10.2021 23:14 Ответить
а что их разве нет?!)))
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05.10.2021 23:17 Ответить
300 Штирлицов кремлевского Вертухая...,мать моя мама, сколько дерьма кремлевского в Мире развелось...
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05.10.2021 23:17 Ответить
да уж , сметаны в дерьме - бесполезно искать !
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05.10.2021 23:21 Ответить
лучше, конечно, 250 мокшан выслать из США....
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05.10.2021 23:17 Ответить
- штирлиц, на ягодицах евы браун нашли отпечатки ваших пальцев, как вы это объясните?..
- мюллер, я знаю что сказать, а вот как вы объясните, как вы их там обнаружили?
- очень жаль штирлиц , что вы работаете не у меня!
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05.10.2021 23:23 Ответить
Насколько я помню,консулы США остались только на Мацковии и шведском городе Питерсбурх а в немецком Екатеринбурхе закрыли
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05.10.2021 23:24 Ответить
Зачем прогибаться перед рашистами?
Простая арифметика даст ответ что американцев в рашке, несоизмеримо меньше чем кацапов в США.
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05.10.2021 23:26 Ответить
Штирлиц влетает в клинику Шарите и орет...где здесь у вас фашистов проклятых наш Леха Наральный,немедленно в мой Мерседес загрузить...

медичка роняя поднос с медикаментами...,: герр Штирлиц, он сейчас в туалете дозу принимает от бешенства мавзолейного.... айн момент и он ваш...
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05.10.2021 23:29 Ответить
Дедушка старый- ему всё равно
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05.10.2021 23:34 Ответить
На 20 октября в США намечен дефолт...,если сенаторы демократы и республиканцы не договорятся...будет весело не только на Мацковии....
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05.10.2021 23:36 Ответить
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05.10.2021 23:43 Ответить
Обнаружены дырки на МКС,точно такие же нашли на Северном Потопе Путлера....,не иначе Джеймс Бонд вредит мавзолейным...
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05.10.2021 23:45 Ответить
Спостерігаємо.
Білий дім взагалі в прострації останнім часом на чолі з =бравим= "козаком".
То хоч якусь подобу діяльності імітував.
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06.10.2021 00:02 Ответить
Це добре - тримайте Байдена зайнятим рашкостаном щоб в нього не вистачало часу лобіювати ліво-радикальний законопроект як витратити 3.5 трільони доларів на лівацькі забаганки. Бо в мене є таке враження, що в нього не раша та кітай вороги а американський середній клас.
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06.10.2021 03:22 Ответить
Вишліть їх всіх і більше не впускайте і буде спокій і мир у всьому світі.
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06.10.2021 09:39 Ответить
 
 