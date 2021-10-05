Набсовет "Укрэксимбанка" проверяет обстоятельства конфликта с журналистами
Наблюдательный совет обеспокоен обвинениями против "Укрэксимбанка" в препятствовании журналистской деятельности.
Об этом сказано в заявлении Набсовета на сайте банка, сообщает Цензор.НЕТ.
"В соответствии с существующими в банке политиками, мы уже начали проверку обстоятельств и принимаем все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действий банка и путей разрешения ситуации", - говорится в заявлении.
Согласно ему, наблюдательный совет и в дальнейшем будет способствовать внедрению политики медийной открытости банка с соблюдением самых высоких этических стандартов.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
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Про пленки медведчука?
Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского.
"Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине.
Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
И к тому же, он же никого не убил...
В.А.Зеленский
эту и где СБУ ?
Будет большой скандал - выдача сомнительных многомиллионных кредитов. Обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!!
О
на 0:55
у мецХЕРА не хватило мозга культурно отмазаться? Он не мог промычать, гламурный *****, оставьте ваши вопросы, мы их рассмотрим и ответим вам в бижайшее время. ВСЕ.
Но тупой додик ведет себя как "король мира". Он КТО такой? всего лишь наемный КЛЕРК. Сегодня ты работаешь, а завтра ехаешь на юх. Видно звездную болезнь хватанул.
Поэтому ТУПЫЕ (в первую очередь ТУПЫЕ), обнаглевшие, вороватые мрази должны быть наказаны.
Другим банкирам посмотреть и подумать о поведении в целом.
Про це йдеться у коментарі посольства, наданому "Європейській правді".
"Ми стурбовані повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів "Радіо Свобода" в "Укрексімбанку". Вільні ЗМІ відіграють життєво важливу роль в демократії, і репортери повинні мати можливість вести свою роботу без переслідувань або залякування. Ми сподіваємося на ретельне і прозоре розслідування подій", - заявила дипмісія.
Це принаймні єдиний банк який цілком відповвдає вимогам на прозорі транзакції
Але це нереально
Но "анижидумают".
А мецгер должен был обеспечить видимость приличия,
Но в век технологий и биткоина слили и мецгера, и зеленского с ледей, и это не украинские журналисты...