Набсовет "Укрэксимбанка" проверяет обстоятельства конфликта с журналистами

Наблюдательный совет обеспокоен обвинениями против "Укрэксимбанка" в препятствовании журналистской деятельности.

Об этом сказано в заявлении Набсовета на сайте банка, сообщает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с существующими в банке политиками, мы уже начали проверку обстоятельств и принимаем все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действий банка и путей разрешения ситуации", - говорится в заявлении.

Согласно ему, наблюдательный совет и в дальнейшем будет способствовать внедрению политики медийной открытости банка с соблюдением самых высоких этических стандартов.

Смотрите: Видео нападения на журналистов в кабинете главы правления "Укрэксимбанка": "Володь, выруби его, пожалуйста, что он ходит тут?". ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.