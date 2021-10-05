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журналистика (3254) наблюдательный совет (100) Укрэксимбанк (121)

Набсовет "Укрэксимбанка" проверяет обстоятельства конфликта с журналистами

Набсовет

Наблюдательный совет обеспокоен обвинениями против "Укрэксимбанка" в препятствовании журналистской деятельности.

Об этом сказано в заявлении Набсовета на сайте банка, сообщает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с существующими в банке политиками, мы уже начали проверку обстоятельств и принимаем все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действий банка и путей разрешения ситуации", - говорится в заявлении.

Согласно ему, наблюдательный совет и в дальнейшем будет способствовать внедрению политики медийной открытости банка с соблюдением самых высоких этических стандартов.

Смотрите: Видео нападения на журналистов в кабинете главы правления "Укрэксимбанка": "Володь, выруби его, пожалуйста, что он ходит тут?". ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

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Топ комментарии
+20
Короче, выдали фирме из ДНР кредит , а СХЕМЫ раскопали
эту и где СБУ ?
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06.10.2021 00:05
+14
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.

Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского.

"Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине.
Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
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06.10.2021 00:23
+13


Будет большой скандал - выдача сомнительных многомиллионных кредитов. Обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!!

О



на 0:55

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06.10.2021 00:06
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А что там еще проверять? Видео просмотреть и все.
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06.10.2021 00:00 Ответить
Видео от Бигуса?

Про пленки медведчука?
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06.10.2021 00:07 Ответить
Передивіться 40 год. пльонок Бігуса, ви будете зачаровані колоборантом і зрадником Медведчуком і його компанією.
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06.10.2021 00:36 Ответить
адвокати Порошенка шукають їх. Липська, 16 - відвези на цю адресу.
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06.10.2021 00:39 Ответить
В видео про "пленки медведчука" Порошенко вспоминается чаще чем сам медведчук. Совпадение?
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06.10.2021 00:39 Ответить
. Зе-боти крім Зе-відосиків і Бігус-г**но більше нічого не дивляться ?
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06.10.2021 06:38 Ответить
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.

Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского.

"Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине.
Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
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06.10.2021 00:23 Ответить
Женя Мецгер "не был за рулем" "Укрэксимбанка" во время ДТП.
И к тому же, он же никого не убил...

В.А.Зеленский
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06.10.2021 00:46 Ответить
вы еще глистов в своей заднице поищите!
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06.10.2021 00:04 Ответить
Короче, выдали фирме из ДНР кредит , а СХЕМЫ раскопали
эту и где СБУ ?
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06.10.2021 00:05 Ответить


Будет большой скандал - выдача сомнительных многомиллионных кредитов. Обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!!

О



на 0:55

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06.10.2021 00:06 Ответить
А СБУ в долі.
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06.10.2021 00:51 Ответить
а де ви при Косоворотці бачили СБУ? Служба безпеки малоросів чи маланців, вибирайте як вам більше підходить, обидва варіанти вірні. Ось випуск катерів для ВМС України - то злочин, а то вони лякають "ашвабадітєлєй" і їм буває сцикотно заходити в наші води.
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06.10.2021 09:37 Ответить
Где-где, в п...
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06.10.2021 05:51 Ответить
Так сбу с зеленским и получают на карман, а раскопали, похоже, далеко не журналисты....
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06.10.2021 09:22 Ответить
Скажут что журналист стрелял в их босика камерой.
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06.10.2021 00:06 Ответить
Журналистов в лесу не прикопали? Все пока живы? Значит соответствии с существующими в банке политиками все нормуль. Ребятки чуть перегнули палку,с кем не бывает
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06.10.2021 00:07 Ответить
Чувак иди проспись. Какие "ребятки"??? Это руководитель всего банка. Он так вести себя не имеет права. КАК они пытались завладеть государственной тайной? Рылись в документах, смотрели их или просто спросили про связь с днр. Куртить руки, забирать камеру, затем еще и стирать и вишенка - ограничение воли. Это все уголовные статьи. А таких бездарей просто выгнать как пса шкодливого мало - дать им сроки, пусть и условные + штраф. Такое БЫДЛО не должно работать. Понабирали ТУПОРЫЛЫХ идиотов.
у мецХЕРА не хватило мозга культурно отмазаться? Он не мог промычать, гламурный *****, оставьте ваши вопросы, мы их рассмотрим и ответим вам в бижайшее время. ВСЕ.
Но тупой додик ведет себя как "король мира". Он КТО такой? всего лишь наемный КЛЕРК. Сегодня ты работаешь, а завтра ехаешь на юх. Видно звездную болезнь хватанул.
Поэтому ТУПЫЕ (в первую очередь ТУПЫЕ), обнаглевшие, вороватые мрази должны быть наказаны.
Другим банкирам посмотреть и подумать о поведении в целом.
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06.10.2021 07:01 Ответить
ПОВЫБИРАЛИ ТУПОРЫЛЫХ идиотов в 2019
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06.10.2021 10:00 Ответить
Управление моральные уроды . Впрочем как и везде в гос. Структурах.пора вас сук гнать на минималка.
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06.10.2021 00:08 Ответить
Що там і кому перевіряти? Чому цім покідькам до цього часу підозру не оголошено?
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06.10.2021 00:09 Ответить
А хто небудь згадав про ойтішніга з укрексімбанку? Що тепер з ним буде? Він навіть камеру не зміг вимикнути.
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06.10.2021 00:10 Ответить
Перевірити всі кредити і кредитні справи ..кому видавали під яку заставу з яким призначенням!!! Якщо видавали кредити ЛиДиНиєрам...НЕГАЙНО затримати цього Мишугера..і в СІЗО під заставу в півярда!!!
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06.10.2021 00:12 Ответить
Следующая передача на Шустере.
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06.10.2021 00:51 Ответить
Там зеленский выгодополучатель с кредитов лугандону...
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06.10.2021 03:55 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/10/5/7128662/ Посольство Сполучених Штатів в Україні стурбоване ситуацією з нападом на журналістів "Радіо Свобода" під час інтерв'ю з главою "Укрексімбанку" .

Про це йдеться у коментарі посольства, наданому "Європейській правді".

"Ми стурбовані повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів "Радіо Свобода" в "Укрексімбанку". Вільні ЗМІ відіграють життєво важливу роль в демократії, і репортери повинні мати можливість вести свою роботу без переслідувань або залякування. Ми сподіваємося на ретельне і прозоре розслідування подій", - заявила дипмісія.
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06.10.2021 00:43 Ответить
зовсім не здивований, тому може американське посольство в Україні приймає платню тільки з Райффу
Це принаймні єдиний банк який цілком відповвдає вимогам на прозорі транзакції
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06.10.2021 03:11 Ответить
Если подтвердится схема сотрудничества с ДНР , то это подстава всем международным партнёрам банка , да и репутации Украины . А это уже не про вступление в ЕС .Теперь задача узнать кто виноват и что с ним делать .
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06.10.2021 00:47 Ответить
імпчмент.
Але це нереально
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06.10.2021 01:07 Ответить
кто виноват?? поцЗедент под чутким руководством Ермака
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06.10.2021 02:48 Ответить
Та ні, в першу чергу винуватий мудрий український нарід.
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06.10.2021 05:53 Ответить
Журналисты раскопали схему обогащения зеленского - кредит, якобы выдавался в днр, а бабло перекочёвывало в офшоры зеленского?
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06.10.2021 04:00 Ответить
Интересно для чего нужны толстожопы в набсовете? Кредит в днр скорее всего выдавался. На видео четко показан беспредел. Н рыцыри круглого стола, точнее тостосраки начали "разбираться", вместо того чтоб 1. СРАЗУ отстранить от работы ВСЕХ причастных 2. Собрать ПИСЬМЕННЫЕ обсянения от этих уродов 3. Провести СРАЗУ внутренне расследования КАКИЕ кредиты выдавались, кому, сколько, какой залог, проверить что залог это залог а не яма с фекалиями.
Но "анижидумают".
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06.10.2021 07:22 Ответить
Залог - крыша в виде зеленского,
А мецгер должен был обеспечить видимость приличия,
Но в век технологий и биткоина слили и мецгера, и зеленского с ледей, и это не украинские журналисты...
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06.10.2021 09:29 Ответить
В уркоохоронні органи звертатись марно-потрібно звертатись до Кнесету,адже туди вони будуть тікати.
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06.10.2021 07:52 Ответить
Зелень править так, як вміє. А вміє вона гопстоп і, як казали бабуся перед виборами - хуцпа і апшори. В підсумку журналісти будуть винні, вичекають тільки ажіотаж. Як там "я тобі не дорогенька?" Терпіть терпіли, це ваша карма.
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06.10.2021 08:23 Ответить
В Украине работают только лохи, нормальные пацанчики гоняют журналистов и дрочат не Зе
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06.10.2021 08:31 Ответить
 
 