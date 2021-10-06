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"Слуга народа" Буймистер: Желание исключить меня из фракции - дешевая попытка отвлечь внимание

Людмила Буймистер говорит, что у президента Владимира Зеленского нет к ней претензий, и они договорились о встрече.

Об этом она сказала в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ. Таким образом Буймистер прокомментировала слова главы партии Александра Корниенко о том, что ее могут исключить из состава фракции.

"К заявлению Корниенко отношусь как к довольно стандартной дешевой коммуникационной технологии для отвлечения внимания от других новостей, которые заполонили медиапространство в последние сутки", - сказал она.

По словам Буймистер, президент Владимир Зеленский не поднимал вопрос о ее исключении из фракции.

"Мы договорились, что мы с ним встретимся. Что он назначит дату такой встречи. Он пообещал. От него я никаких предложений об исключении меня из фракции не слышала. Более того, он даже был не в курсе того, что это ранее заявлял господин Арахамия. Не знаю, в курсе ли он того, что сегодня это сказал господин Корниенко", - рассказала Буймистер.

Также читайте: Монобольшинство долго не протянет, если за каждое голосование мы будем терять членов фракции, - Буймистер

По словам депутата, она готова объяснить Зеленскому, почему не голосовала за законопроект об олигархах.

Она добавила, что в любом случае будет много работы - независимо от принадлежности к той или иной фракции.

Ранее стало известно, что руководство партии "Слуга народа" хочет поднять вопрос исключения из фракции народного депутата Людмилы Буймистер за то, что голосовала против закона об олигархах.

Автор: 

Слуга народа (2631) Буймистер Людмила (70)


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Топ комментарии
+13
Слишком много внимания к гонениям ахметовских куртизанок.
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06.10.2021 01:05
+13
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06.10.2021 01:42
+5
царь халоший. він не в курсі. царські холопи інтригують.
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06.10.2021 01:23
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Слишком много внимания к гонениям ахметовских куртизанок.
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06.10.2021 01:05 Ответить
царь халоший. він не в курсі. царські холопи інтригують.
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06.10.2021 01:23 Ответить
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06.10.2021 01:42 Ответить
Вдумайтесь в слова етой курицьі: у Зеленского нет ко мне претензій, мьі договорились о встрече. Мне исключение - ето какая-то ошибку.
Ну и реакция-желание зеленьіх чмошошников расправиться с неугодньіми кто не голосует с ними в унісон.
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06.10.2021 03:48 Ответить
якщо в зеленського немає до тебе претензій, значить в народу до тебе є претензії. вован тільки до слухняних безхребетних шнирів не має претензій
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06.10.2021 06:22 Ответить
Меня не интересуют внутренние отношения слуг уродов. Эта женщина вместе со всей фракцией голосовала за дерибан земли.
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06.10.2021 07:00 Ответить
А що, в обовязки президента країни входить і керівництво певною партією і вирішення її кадрових питань. Може вже внесені зміни тишком-нишком в Конституцію, яка вже декого може не влаштовувати як і Регламент ВР?
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06.10.2021 07:10 Ответить
Как всегда: сЦарь- «хороший», «бояре» - плохие……
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06.10.2021 07:54 Ответить
Якою ж треба бути наївною істотою, щоб досі покладатись на міфічну порядність голобородька!!! Ще досі не дійшло, що відбувається у цьому збіговиську малограмотної, нікчемної гопоти?!!
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06.10.2021 08:18 Ответить
Люда,что Ахметов был против голосования,и теперь надо,чтобы он "порешал" с Зеленским?
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06.10.2021 08:50 Ответить
Та вона тролить ішака оманського! Ви тільки вдумайтеся, шо вона говорить: президент Володимир Зеленський не порушував питання про її виключення з фракції. Джерело:
Він не має жодного права порушувати ці питання - це виключна компетенція голови парламентської фракції та керівних органів политпартії! Взагалі, депутатка Буймістер чи не єдина притомна серед того #монозброду що там зібралося в тих слугах, принаймні серед відомих медійних персон.
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06.10.2021 09:34 Ответить
Товарищ Зеленский, произошла чудовищная ошибка
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06.10.2021 10:20 Ответить
 
 