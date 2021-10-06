"Слуга народа" Буймистер: Желание исключить меня из фракции - дешевая попытка отвлечь внимание
Людмила Буймистер говорит, что у президента Владимира Зеленского нет к ней претензий, и они договорились о встрече.
Об этом она сказала в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ. Таким образом Буймистер прокомментировала слова главы партии Александра Корниенко о том, что ее могут исключить из состава фракции.
"К заявлению Корниенко отношусь как к довольно стандартной дешевой коммуникационной технологии для отвлечения внимания от других новостей, которые заполонили медиапространство в последние сутки", - сказал она.
По словам Буймистер, президент Владимир Зеленский не поднимал вопрос о ее исключении из фракции.
"Мы договорились, что мы с ним встретимся. Что он назначит дату такой встречи. Он пообещал. От него я никаких предложений об исключении меня из фракции не слышала. Более того, он даже был не в курсе того, что это ранее заявлял господин Арахамия. Не знаю, в курсе ли он того, что сегодня это сказал господин Корниенко", - рассказала Буймистер.
По словам депутата, она готова объяснить Зеленскому, почему не голосовала за законопроект об олигархах.
Она добавила, что в любом случае будет много работы - независимо от принадлежности к той или иной фракции.
Ранее стало известно, что руководство партии "Слуга народа" хочет поднять вопрос исключения из фракции народного депутата Людмилы Буймистер за то, что голосовала против закона об олигархах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну и реакция-желание зеленьіх чмошошников расправиться с неугодньіми кто не голосует с ними в унісон.
Він не має жодного права порушувати ці питання - це виключна компетенція голови парламентської фракції та керівних органів политпартії! Взагалі, депутатка Буймістер чи не єдина притомна серед того #монозброду що там зібралося в тих слугах, принаймні серед відомих медійних персон.