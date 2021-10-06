РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13656 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 227 23

Оккупанты собираются до конца года пробурить в Крыму 36 скважин из-за нехватки воды

Оккупанты собираются до конца года пробурить в Крыму 36 скважин из-за нехватки воды

В 2021 году оккупационные власти Крыма планируют пробурить на полуострове 36 скважин на четырех водозаборах.

Об этом заявил глава оккупационного "правительства" полуострова Юрий Гоцанюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В 2021 году запланировано бурение 36 скважин на Ивановском, Чеботарском, Николаевском и Бештерек-Зуйском водозаборах. В настоящий момент в работе 22 скважины, прокачка воды достигнет дебета 51,5 тыс. кубических метров в сутки", - сообщил он.

Представитель оккупационной администрации добавил, что сейчас на 14 объектах в Симферополе ведутся работы по снижению потерь воды. По его слова, они должны позволить снизить водопотери до 16,8 тыс. кубометров в сутки.

Читайте: Оккупанты на 13 млрд рублей сокращают бюджет строительства опреснителей воды в Крыму

Автор: 

Крым (26384) оккупация (10143) вода (918)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Для Европы есть деньги трубу построить,а для Крыма нет денег...Вот вам и вся ********* в полной красе.
показать весь комментарий
06.10.2021 07:53
+4
Нехай бурять хоч сто свердловин, в Криму нема запасів підземних вод для того, щоб вирішити хоч на деякий час проблему з водою. Буде те саме, що з "родовищем прісноі води" на дні Азовського моря. Все, на що можуть розраховувати крисяни -це дощові і талі води , а всі інші фантазіі -"камни с неба".
показать весь комментарий
06.10.2021 08:48
+3
Если пробурить под правильным углом и поглубже, можно выйти в Аргентине или Новой Зеландии. А там воды валом.
показать весь комментарий
06.10.2021 07:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хочуть добити і так ледь живу екологію Крима. Скільки ж потім прийдеться вкласти щоб відновити там природу.
показать весь комментарий
06.10.2021 01:25 Ответить
человек состоит из воды на 80% .... пора начинать бурить крымнашистов ..... и на природу никак не повлияет и вонять грязными жопами будут меньше )
показать весь комментарий
06.10.2021 02:12 Ответить
Бубочка Оман не посещал? "В Омані жертвами потужного циклону стали 13 осіб://ua.korrespondent.net/world/4403423-v-omani-zhertvamy-potuzhnoho-tsyklonu-staly-13-osib "

показать весь комментарий
06.10.2021 08:13 Ответить
Что -то там и найдут, начнут откачивать, на место пресной воды поступит минерализованная, начнется засоление грунтов, появятся солончаки, земля Крыма будет окончательно угроблена. Это такая же истина, как то, что Земля вертится. Русские гидрогеологи - мастера на фантазии. Был у них "кандидат наук", который изобрел теорию о конденсате воды на больших глубинах, и обещал крысянам эту воду подать. Пока ни воды, ни пара, одни камни с неба и говно в кранах.
показать весь комментарий
06.10.2021 09:00 Ответить
Значит из Украины трубу прокладывать не будут?
показать весь комментарий
06.10.2021 02:39 Ответить
пусть с Кубани тянут...
показать весь комментарий
06.10.2021 07:40 Ответить
Нет лишней воды на Кубани. Уже в Геленджике вода подается по графику.
показать весь комментарий
06.10.2021 08:53 Ответить
Простите форумчане,а нам сейчас и здесь, обязательно знать, что это за такое Гоцанюк?Бурить то будет пуйло...А судя по цена на газ и нефть, денег у него хватит.
показать весь комментарий
06.10.2021 06:37 Ответить
Бурение не поможет. Только бартер. Нефть в обмен на воду. Хотя на юго-востоке Европы лишней воды нет. И Волга с Кубанью обмелели практически до предела
показать весь комментарий
06.10.2021 07:46 Ответить
Если пробурить под правильным углом и поглубже, можно выйти в Аргентине или Новой Зеландии. А там воды валом.
показать весь комментарий
06.10.2021 07:30 Ответить
Истинная правда, на обратной стороне Земли воды море.
показать весь комментарий
06.10.2021 08:52 Ответить
После нас хоть потоп !!! Простите, пустыня ... Сахарым
показать весь комментарий
06.10.2021 07:39 Ответить
Вода Днепра такой же рычаг влияния на рашку как и их газ на Украину. Просто торговаться надо и уже пора начинать. Или надо вначале перезимовать, а потом летом вода будет в большей цене? Кто кого? Это как ехать по середине узкой трассы в надежде что встречный первым свернёт. Или это такое соревнование, кто дольше не моргнёт?
показать весь комментарий
06.10.2021 07:41 Ответить
Даже пусть не мечтают. Без газа еще как-то можно прожить, а вот без воды - нет
показать весь комментарий
06.10.2021 07:47 Ответить
О как!!! Мало воды, мало газа. Всем хорошо. Все радуются. И мне нравится смотреть когда кино и немцы и цирк тоже.
показать весь комментарий
06.10.2021 08:30 Ответить
Тебе на ЦН тявкать разрешили , мокша? Только не надо трындеть что ты кацапский патриот с Альбиона
показать весь комментарий
06.10.2021 11:29 Ответить
С кем договариваться? Весь мир давно знает - "Договор с русскими стоит меньше цены бумаги, на которой он подписан". Кацап пообещает и обязательно нае....т
показать весь комментарий
06.10.2021 08:51 Ответить
А зачем и о чем надо договариваться? Продали сто кубов получили денежку, не продали не получили. Что в этом необыкновенного? Так же как картошку на базаре. Только авторитет Украины в мире падает когда она цинично уничтожает какую либо ценность. Меня бабушка в детстве по рукам била, когда я корку хлеба выбрасывал.
показать весь комментарий
06.10.2021 08:57 Ответить
Весь мир и Украина тоже договаривается с кацапами на миллиарды баксов товарооборота , в том числе и на поставки газа в Европу . Про бумагу звучит прикольно , но Отто Бисмарк сказал иначе ))
показать весь комментарий
06.10.2021 09:07 Ответить
Что характерно, эти договора с кацапами по своевременной оплате нарушает Украина, и за расходы на бумагу она же переживает. Может у них бумага такая дорогая?
показать весь комментарий
06.10.2021 09:12 Ответить
Для Европы есть деньги трубу построить,а для Крыма нет денег...Вот вам и вся ********* в полной красе.
показать весь комментарий
06.10.2021 07:53 Ответить
Трубу СП-2 для Европы финансировали Пять европейских энергокомпаний - партнеров "Газпрома" по миллиарду евро . Труба в Крым не нужна , вся вода есть из местных источников : бурят скважины , строят водозаборы ... на это выделяются громадные средства и да ********* в полной красе ))
показать весь комментарий
06.10.2021 09:01 Ответить
Нехай бурять хоч сто свердловин, в Криму нема запасів підземних вод для того, щоб вирішити хоч на деякий час проблему з водою. Буде те саме, що з "родовищем прісноі води" на дні Азовського моря. Все, на що можуть розраховувати крисяни -це дощові і талі води , а всі інші фантазіі -"камни с неба".
показать весь комментарий
06.10.2021 08:48 Ответить
 
 