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НАТО (8637) россия (93011) Турция (3314) Столтенберг (1619)

Столтенберг: НАТО никогда не интегрирует купленные Турцией российские С-400 в свою систему

Столтенберг: НАТО никогда не интегрирует купленные Турцией российские С-400 в свою систему

НАТО исключает любую возможность интеграции российских систем С-400 в свою противовоздушную оборону и продолжает работать над альтернативными вариантами для Турции.

Об этом Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Джорджтаунском университете, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, государства должны иметь прерогативу принимать решения в отношении собственных оборонных закупок. Но одновременно это оборудование - система ПВО С-400 - должно стать совместимым с системами НАТО, интегрированным в нашу оборону. Однако в случае с С-400 этого не произойдет", - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

По его словам, сейчас в НАТО пытаются найти альтернативные решения, которые могут включать американские системы ПВО Patriot или французские SAMP/T.

Читайте: Столтенберг: Украина и Грузия вступят в НАТО "не завтра"

Столтенберг отметил, что Турция остается важным союзником Альянса, играющим ключевую роль в уничтожении ИГИЛ и оказывающим существенную помощь в решении проблемы беженцев из Сирии и Ирака.

"Таким образом, Турция является важной страной, но существуют разногласия, которые мы должны решать в рамках НАТО", - подытожил Столтенберг.

Также читайте: "Украина - очень ценный партнер НАТО", - Столтенберг

Напомним, в 2017 году Турция заключила с РФ контракт на закупку систем С-400 стоимостью $2,5 млрд. В 2019 году турецкая сторона получила компоненты российской системы и интегрировала их в свою ПВО. И при этом испытала возможности С-400 на военных самолетах, закупленных ранее в США.

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Топ комментарии
+3
Ну конечно, а то лаптеногие ракеты выше 20 метров не летают, в принципе, как и их вечно падающая авиация.
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06.10.2021 01:35
+3
Своенравный автократ Эрдоган не помещается в послушный формат стран НАТО.
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06.10.2021 02:37
+3
Интегрировать мавзолейное советское дерьмо могут только сумашедшие,Индия уже попробовала сраное СУ-57....
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06.10.2021 05:01
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Ну конечно, а то лаптеногие ракеты выше 20 метров не летают, в принципе, как и их вечно падающая авиация.
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06.10.2021 01:35 Ответить
т.е. ты утверждаешь что не кацапский Бук сбил боинг? на зарплате или 73%-ный?
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06.10.2021 04:52 Ответить
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06.10.2021 06:56 Ответить
Как оно может вообще летать ?
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06.10.2021 09:18 Ответить
Пустой трёп. Что он имеет в виду под интеграцией? Её и раньше с турками не было и сейчас нет, не зависимо какие у них радары и ракеты.
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06.10.2021 02:05 Ответить
турция в этом сегменте вполне может интегрироваться с украиной, которой, после заявлений столтенберга, спешить некуда
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06.10.2021 10:54 Ответить
Своенравный автократ Эрдоган не помещается в послушный формат стран НАТО.
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06.10.2021 02:37 Ответить
Великая Британия его главный партнер. Она их всегда спасала
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06.10.2021 04:52 Ответить
Никто их никогда и не воспринимал как союзников, так тупо площадка для размещения ракет для удара по совку. но с эрдогашей надо что-то решать, по методу уго чавеса, напоить новичком.
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06.10.2021 04:55 Ответить
иран подвел свои войска к границам азербайджана, союзника турции и конкурента россии и ирана за каспийскую нефть....
так что россия не против напоить, но и эрдоган парень не промах...
он сказал - слава украине
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06.10.2021 11:01 Ответить
Интегрировать мавзолейное советское дерьмо могут только сумашедшие,Индия уже попробовала сраное СУ-57....
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06.10.2021 05:01 Ответить
В Украине есть большой спец по разной технике Александр Беспалый,мой земляк из Харькова,говорит советские бараны срисовывали любую технику у стран Запада и выдавали за свое говно....,Саша в Ютьюбе успешно "воспитывает и лечит" баранов из РАБссии... https://youtu.be/GelJPqPWkB0 https://youtu.be/GelJPqPWkB0 привет от Саши Беспалого
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06.10.2021 05:06 Ответить
Всерівно як інтегрувати "Спутнік" з іншими вакцинами.
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06.10.2021 07:14 Ответить
Парашные С-400 пригодятся Турции и Азербайджану, чтобы сбивать парашные пепелацы в Армении и Иране. Это будет очень скрепно.
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06.10.2021 07:23 Ответить
Нафіга Ердоган закупив цей металобрухт, ось питання...
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06.10.2021 08:13 Ответить
Потому что путин приказал. На байдена и столтенберга ему чихать, а путину отказывать нельзя. Чревато.
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06.10.2021 08:20 Ответить
Откуда мы можем знать, только предполагать. Это и турецкие курорты и Сирия. Россия в разы важней для Турции чем США и НАТО вместе взятые.
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06.10.2021 09:06 Ответить
Чтобы разобрать до винтика и настроить свой РЭБ Корал на их радар. Понимаете почему рашкино ПВО ничего не могло сделать в Карабахе?
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06.10.2021 08:58 Ответить
Турция не знает как выйти из НАТО без шума.
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06.10.2021 08:18 Ответить
 
 