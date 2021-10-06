Столтенберг: НАТО никогда не интегрирует купленные Турцией российские С-400 в свою систему

НАТО исключает любую возможность интеграции российских систем С-400 в свою противовоздушную оборону и продолжает работать над альтернативными вариантами для Турции.

Об этом Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Джорджтаунском университете, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, государства должны иметь прерогативу принимать решения в отношении собственных оборонных закупок. Но одновременно это оборудование - система ПВО С-400 - должно стать совместимым с системами НАТО, интегрированным в нашу оборону. Однако в случае с С-400 этого не произойдет", - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

По его словам, сейчас в НАТО пытаются найти альтернативные решения, которые могут включать американские системы ПВО Patriot или французские SAMP/T.

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Столтенберг отметил, что Турция остается важным союзником Альянса, играющим ключевую роль в уничтожении ИГИЛ и оказывающим существенную помощь в решении проблемы беженцев из Сирии и Ирака.

"Таким образом, Турция является важной страной, но существуют разногласия, которые мы должны решать в рамках НАТО", - подытожил Столтенберг.

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Напомним, в 2017 году Турция заключила с РФ контракт на закупку систем С-400 стоимостью $2,5 млрд. В 2019 году турецкая сторона получила компоненты российской системы и интегрировала их в свою ПВО. И при этом испытала возможности С-400 на военных самолетах, закупленных ранее в США.