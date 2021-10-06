РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4539 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 117 12
обстрел (25782) ранение (3358) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 6 нарушений "тишины", - штаб ООС

Украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 6 нарушений

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 5 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Так, в районе Трехизбенки враждебные вооруженные формирования обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новотошковского оккупанты дважды осуществили обстрелы, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Возле Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Крымского наемники дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Рубежи наших подразделений, благодаря усилиям украинских воинов, остались неизменными", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве. ФОТОрепортаж

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 6 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-центре ОС.

Украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 6 нарушений тишины, - штаб ООС 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Одужання хлопцю…….
показать весь комментарий
06.10.2021 07:50
+12
Зеленський уже прокоментував замах на українського Воїна?
Чи то ж не Шефір?
показать весь комментарий
06.10.2021 07:38
+11
Дай Господи виздоровіти захиснику.
показать весь комментарий
06.10.2021 08:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський уже прокоментував замах на українського Воїна?
Чи то ж не Шефір?
показать весь комментарий
06.10.2021 07:38 Ответить
Одужання хлопцю…….
показать весь комментарий
06.10.2021 07:50 Ответить
Дай Господи виздоровіти захиснику.
показать весь комментарий
06.10.2021 08:24 Ответить
Швидкого одужання нашому зазисникові. Бережи вас Господь, рідненькі.
показать весь комментарий
06.10.2021 10:19 Ответить
Найшвидшого одужання нашому вояку.
показать весь комментарий
06.10.2021 10:50 Ответить
пораненому Захиснику одужання!
показать весь комментарий
06.10.2021 11:57 Ответить
скільки ще хлопців має загинути?(( щоб війну зупинили

нехай одужує
показать весь комментарий
06.10.2021 15:29 Ответить
А хто має зупинити війну, Стеча?
показать весь комментарий
06.10.2021 16:07 Ответить
Війна не закінчится поки ***** не здохне...
показать весь комментарий
06.10.2021 17:01 Ответить
 
 