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"Мы находимся в эпицентре пандемии": в ВОЗ заявили, что в мире до сих пор нет контроля над COVID-19

Эксперт ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове заявила, что COVID-19 до сих пор не под контролем несмотря на то, что многие люди в мире ошибочно полагают, что пандемия почти закончилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По ее словам, на прошлой неделе во всем мире было зарегистрировано 3,1 млн новых случаев заражения и 54 тыс. смертей от коронавируса, хотя реальные цифры могут быть больше. Это значит, что до сих пор в мире нет контроля над вирусом.

"Мы полностью находимся в эпицентре этой пандемии. Но где посередине... мы пока не знаем, потому что, откровенно говоря, мы не используем инструменты, которые у нас есть сейчас, чтобы приблизиться к концу", - отметила она.

Эксперт говорит, что в некоторых городах отделения интенсивной терапии и больницы переполнены.

"Люди умирают, а на улицах люди ведут себя так, как будто (эпидемия) полностью закончилась", - сказала Керхове.

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Напомним, что в ВОЗ раскритиковали богатые страны за накопление вакцин от коронавируса. Там считают, что неспособность делиться ресурсами продлевает пандемию.
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Топ комментарии
+4
Цю організацію, що працює на світову фарммафію давно треба пересадити.
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06.10.2021 08:01
+3
Молчали бы. Не мычали бы. Вон, в Африке поймали десятки возовцев за изнасилования получателей гуманитарки. Это как попы - когда их вообще стрелять надо - они с важным видом, толсто поучают как надо ся вести
Какая наглость!
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06.10.2021 07:55
+1
В топку ВОЗ
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06.10.2021 09:21
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Молчали бы. Не мычали бы. Вон, в Африке поймали десятки возовцев за изнасилования получателей гуманитарки. Это как попы - когда их вообще стрелять надо - они с важным видом, толсто поучают как надо ся вести
Какая наглость!
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06.10.2021 07:55 Ответить
Цю організацію, що працює на світову фарммафію давно треба пересадити.
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06.10.2021 08:01 Ответить
как задрали ети мудаки и корупціонери с ВОЗ
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06.10.2021 08:35 Ответить
Всем антивксерам наколоть на лбу DNR

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06.10.2021 09:11 Ответить
Зачем здоровому человеку колоть себе боляку? Таким же макаром можно себе ослабленный ВИЧ СНИД запилить, шоб вдруг на гульках без презика не заразитсо или когда с ребятами вакцинироваться с одного баяна?
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06.10.2021 09:40 Ответить
Это не боляка. Это "DNR". Загугли, что это такое.
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06.10.2021 11:31 Ответить
Татуировка - неплохой способ оповестить медицинский персонал о каких-либо важных моментах, связанных со здоровьем носителя. Как правило, это обусловлено хроническим заболеванием, приносящим страдания, и плохим прогнозом на выздоровление.

Каронавирис тут каким боком то к страшным заболеваниям, которые приносят пациенту каждый день боль и страдания ?
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06.10.2021 11:37 Ответить
Ну так вам антиваксерам это "обычный грипп" - вот и продемонстрируйте, что вы не сцикуны
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06.10.2021 11:43 Ответить
Я вообще против наносить на кожу какие либо каракули, тутаировки это для зеков и падших женщин)))
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06.10.2021 11:44 Ответить
Значит сцикуны
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06.10.2021 11:45 Ответить
В топку ВОЗ
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06.10.2021 09:21 Ответить
антиваксеры наверное думают, что вирус оценит их смелость, и они не заболеют
нуну, глупышы....
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06.10.2021 11:02 Ответить
Это как совки (впрочем, это обычно те же самые люди - латентное состояние) думали, что "грудью на пулемёт" может остановить "пилу Гитлера"
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06.10.2021 11:33 Ответить
 
 