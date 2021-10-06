Я не верю в досрочные выборы. Плюс коллеги как только сядут в кресла, так желание выйти из него как-то исчезнет, - Разумков
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не верит, что в ближайшее время в Украине могут состояться досрочные парламентские выборы.
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Я не верю в досрочные выборы. Эксперты смогут более подробно ответить. Это будет очень странно выглядеть - роспуск парламента сегодня. Потому что нет на это оснований. Плюс коллеги как только сядут в кресла, я думаю, что желание выйти из этого кресла как-то исчезнет", - подчеркнул Разумков.
Он добавил, что сейчас парламент находится в бюджетном процессе. "Далее весна - это достаточно сложный этап для Украины. Давайте сначала отопительный сезон пройдем", - заметил Глава ВР.
По его мнению, сейчас невозможны и досрочные президентские выборы.
"Если мы говорим о базовых вещах и законах, которые сегодня действуют, это невозможно. Потому что действующий Президент не может пойти на досрочные выборы, поскольку он не сможет переизбраться. Я не исключаю, что коллеги сейчас будут менять закон, если это будет необходимо. Но я надеюсь, что все же это слухи, потому что власть - это хорошо, но власть должна работать на пользу, а не быть для власти", - сказал Разумков.
Как сообщалось, депутаты из фракции "Слуга народа" 2 октября собрали 150 подписей, необходимых, чтобы инициировать отзыв с должности Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По информации пресс-секретаря фракции "СН" Юлии Палийчук, было собрано 197 подписей.
4 октября по представлению председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии запущена процедура отзыва Дмитрия Разумкова с должности Главы Рады.
Во время пленарного заседания 5 октября Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний парламента на два дня. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.
Кроме этого, депутаты поддержали инициативу внести в повестку дня вопрос отзыва Разумкова с должности спикера. Как ожидается, этот вопрос рассмотрят 7 октября.
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Слишком топорно работаешь кацапские ТРОЛЬ!
Один из сценариев, позволяющих поменять их местами - объявление досрочных президентских. При условии внесения незначительных правок в Избирательный кодекс (простое большинство в 226) это возможно. В период, когда прежний глава государства уже сложил свои полномочия, а новый (или новый-старый) еще не избрался, его функции выполняет глава Верховной Рады. Который при таком раскладе, разумеется, должен быть союзником.
Впрочем, выборы - плановые или внеочередные - еще далекая перспектива. Что касается обозримого будущего, прогноз прост: вскоре после избрания Стефанчука из-под сукна достанут https://rus.lb.ua/pravo/2020/02/28/451258_zakon_pro_stolitsyu_naturborezhimili.html закон о столице . Его принятие во втором чтении открывает дорогу к разведению должностей мэра Киева и главы КГГА. По Виталию Кличко будет нанесен последний и решительный удар. Круг замкнется." Соня Кошкина https://rus.lb.ua/news/2021/10/01/495226_spikeriada_zamikaya_krug.html
Спикер должен быть не просто "союзником", а неперекупным, со всеми потрахами сторонником, на которого можно положиться.
А такого НЕТ.
Зеленский со всеми ближайшими уже успел рассориться.
Разделить посты мэра и главы кмда НЕ ВЫЙДЕТ - это прямое нарушение Конституции и однозначного решения Конституционного Суда.
И в остальном так же.