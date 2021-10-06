РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4673 посетителя онлайн
Новости Отставка Разумкова
5 992 17
ВР (27377) выборы (22669) Разумков Дмитрий (1520) досрочные выборы (127)

Я не верю в досрочные выборы. Плюс коллеги как только сядут в кресла, так желание выйти из него как-то исчезнет, - Разумков

Я не верю в досрочные выборы. Плюс коллеги как только сядут в кресла, так желание выйти из него как-то исчезнет, - Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не верит, что в ближайшее время в Украине могут состояться досрочные парламентские выборы.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я не верю в досрочные выборы. Эксперты смогут более подробно ответить. Это будет очень странно выглядеть - роспуск парламента сегодня. Потому что нет на это оснований. Плюс коллеги как только сядут в кресла, я думаю, что желание выйти из этого кресла как-то исчезнет", - подчеркнул Разумков.

Он добавил, что сейчас парламент находится в бюджетном процессе. "Далее весна - это достаточно сложный этап для Украины. Давайте сначала отопительный сезон пройдем", - заметил Глава ВР.

По его мнению, сейчас невозможны и досрочные президентские выборы.

"Если мы говорим о базовых вещах и законах, которые сегодня действуют, это невозможно. Потому что действующий Президент не может пойти на досрочные выборы, поскольку он не сможет переизбраться. Я не исключаю, что коллеги сейчас будут менять закон, если это будет необходимо. Но я надеюсь, что все же это слухи, потому что власть - это хорошо, но власть должна работать на пользу, а не быть для власти", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "УДАР" примет участие в следующих парламентских выборах. Я буду во главе списка, - Кличко

Как сообщалось, депутаты из фракции "Слуга народа" 2 октября собрали 150 подписей, необходимых, чтобы инициировать отзыв с должности Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По информации пресс-секретаря фракции "СН" Юлии Палийчук, было собрано 197 подписей.

4 октября по представлению председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии запущена процедура отзыва Дмитрия Разумкова с должности Главы Рады.

Во время пленарного заседания 5 октября Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний парламента на два дня. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.

Кроме этого, депутаты поддержали инициативу внести в повестку дня вопрос отзыва Разумкова с должности спикера. Как ожидается, этот вопрос рассмотрят 7 октября.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Распустить не мешало бы, но Зеленский на это не пойдет.Он прекрасно понимает, что такого большинства уже не будет, и готовности поддержать все его хотелки, тоже, а самолюбие и тщеславие, не позволят, чтобы пошатнулось его "величие".
показать весь комментарий
06.10.2021 09:00
+6
Вы специально "забыли" упомянуть партию Европейская Солидарность, которая уже практически обогнала "Слуг" по рейтингу?
Слишком топорно работаешь кацапские ТРОЛЬ!
показать весь комментарий
06.10.2021 08:27
+5
Что-то давненько не было "победных и зе-утверждающих" рейтингов Зеленского и его "Слуг" - неужели все так ПЛОХО?!
показать весь комментарий
06.10.2021 08:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да, досрочных не будет...и что они поменяют?
показать весь комментарий
06.10.2021 08:02 Ответить
Ну наверное уже не будут набирать таких тупых дурачков типа юрченка, может поубавиться бениных вонючих псов типа дубинского. насильников, залетных. В конце коноцов теперь будет батл между слугами, батькивщиной и опзж. слуги теряют каждый месяц, опзж наоборот набирает. как-то так
показать весь комментарий
06.10.2021 08:17 Ответить
Вы специально "забыли" упомянуть партию Европейская Солидарность, которая уже практически обогнала "Слуг" по рейтингу?
Слишком топорно работаешь кацапские ТРОЛЬ!
показать весь комментарий
06.10.2021 08:27 Ответить
Коли закриваєш очі на те , на що не хочеш дивитись , то того -немов би і не існує . Але це звичайний самообман . .
показать весь комментарий
06.10.2021 08:35 Ответить
Ноябрь - прекрасный месяц для "поменять" всех... Если мы наняли "прислугу", а она ворует, ведет себя развязно и развратно, то обычно такую "прислугу" не только увольняют, а увольняют с пинком под зад ... А в 38 миллионной стране нормальных кадров хватает и есть поменять на кого... И не надо рассказывать, что "законотворці" Юзики и Вирастюки незаменимы...
показать весь комментарий
06.10.2021 08:26 Ответить
Что-то давненько не было "победных и зе-утверждающих" рейтингов Зеленского и его "Слуг" - неужели все так ПЛОХО?!
показать весь комментарий
06.10.2021 08:22 Ответить
Просто сциологи і слуги ще ніяк не домовляться про ціну , а значить - про відсотки . .
показать весь комментарий
06.10.2021 08:29 Ответить
Щас зашквары от "СН" и лично ЗЕ! идут один за другим сплошным валом, успевай только отмахиваться. Им не до рейтингов. Деньги на другое нужны
показать весь комментарий
06.10.2021 09:10 Ответить
Ни президенту , ни его партии досрочньіе вьіборьі не нужньі , о чем говорит Разумков ?
показать весь комментарий
06.10.2021 08:23 Ответить
Изгнание разумкова из моносброда - это выстрел зелоха себе в ногу. 5% электората которые забирает разумков - это и есть та золотая акция которая отделяла зе-упырей от ЕС. С учетом того, что дела у зеленой говнопартии так себе, то через полгода даже с жоппоблоком они не будут иметь большинства.
показать весь комментарий
06.10.2021 08:38 Ответить
Идея провести досрочные выборы в парламент и президента можно смело похоронить! Сейчас реальный рейтинг этой маланской своры не больше 5-10% а не тот который нам рисуют все время рейтинговые конторы-никаноры!!!! Пролетают они как фанера над Парижем!!!!!
показать весь комментарий
06.10.2021 08:51 Ответить
Распустить не мешало бы, но Зеленский на это не пойдет.Он прекрасно понимает, что такого большинства уже не будет, и готовности поддержать все его хотелки, тоже, а самолюбие и тщеславие, не позволят, чтобы пошатнулось его "величие".
показать весь комментарий
06.10.2021 09:00 Ответить
"Как уже доводилось https://rus.lb.ua/news/2021/09/09/493654_vibori_risknut_perenesti.html писать , согласно действующей Конституции, плановые парламентские выборы должны состояться в конце октября 2023 года, президентские - 2024 года. Что Банковой невыгодно: вновь собрать монобольшинство не получится, а значит с коалицией и - как следствие - с лояльным Премьер-министром и Кабмином могут возникнуть сложности. Критичные за шесть месяцев до президентских.
Один из сценариев, позволяющих поменять их местами - объявление досрочных президентских. При условии внесения незначительных правок в Избирательный кодекс (простое большинство в 226) это возможно. В период, когда прежний глава государства уже сложил свои полномочия, а новый (или новый-старый) еще не избрался, его функции выполняет глава Верховной Рады. Который при таком раскладе, разумеется, должен быть союзником.

Впрочем, выборы - плановые или внеочередные - еще далекая перспектива. Что касается обозримого будущего, прогноз прост: вскоре после избрания Стефанчука из-под сукна достанут https://rus.lb.ua/pravo/2020/02/28/451258_zakon_pro_stolitsyu_naturborezhimili.html закон о столице . Его принятие во втором чтении открывает дорогу к разведению должностей мэра Киева и главы КГГА. По Виталию Кличко будет нанесен последний и решительный удар. Круг замкнется." Соня Кошкина https://rus.lb.ua/news/2021/10/01/495226_spikeriada_zamikaya_krug.html
показать весь комментарий
06.10.2021 09:06 Ответить
ТУФТА!
Спикер должен быть не просто "союзником", а неперекупным, со всеми потрахами сторонником, на которого можно положиться.
А такого НЕТ.
Зеленский со всеми ближайшими уже успел рассориться.
Разделить посты мэра и главы кмда НЕ ВЫЙДЕТ - это прямое нарушение Конституции и однозначного решения Конституционного Суда.
И в остальном так же.
показать весь комментарий
06.10.2021 09:16 Ответить
Ви про що? Та вони вже плюють на КС, на Регламент ВР, на черзі і Конституція! Вважають що своєю монобільшістю і Бога за бороду схоплять!
показать весь комментарий
06.10.2021 09:31 Ответить
Перевибори поховають Зеліну диктатуру.
показать весь комментарий
06.10.2021 09:07 Ответить
разумков сам такой же - циничный ломбардщик, дорвавшийся до власти
показать весь комментарий
06.10.2021 09:31 Ответить
 
 