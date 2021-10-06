Я не верю в досрочные выборы. Плюс коллеги как только сядут в кресла, так желание выйти из него как-то исчезнет, - Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не верит, что в ближайшее время в Украине могут состояться досрочные парламентские выборы.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я не верю в досрочные выборы. Эксперты смогут более подробно ответить. Это будет очень странно выглядеть - роспуск парламента сегодня. Потому что нет на это оснований. Плюс коллеги как только сядут в кресла, я думаю, что желание выйти из этого кресла как-то исчезнет", - подчеркнул Разумков.

Он добавил, что сейчас парламент находится в бюджетном процессе. "Далее весна - это достаточно сложный этап для Украины. Давайте сначала отопительный сезон пройдем", - заметил Глава ВР.

По его мнению, сейчас невозможны и досрочные президентские выборы.

"Если мы говорим о базовых вещах и законах, которые сегодня действуют, это невозможно. Потому что действующий Президент не может пойти на досрочные выборы, поскольку он не сможет переизбраться. Я не исключаю, что коллеги сейчас будут менять закон, если это будет необходимо. Но я надеюсь, что все же это слухи, потому что власть - это хорошо, но власть должна работать на пользу, а не быть для власти", - сказал Разумков.

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Как сообщалось, депутаты из фракции "Слуга народа" 2 октября собрали 150 подписей, необходимых, чтобы инициировать отзыв с должности Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По информации пресс-секретаря фракции "СН" Юлии Палийчук, было собрано 197 подписей.

4 октября по представлению председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии запущена процедура отзыва Дмитрия Разумкова с должности Главы Рады.

Во время пленарного заседания 5 октября Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний парламента на два дня. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.

Кроме этого, депутаты поддержали инициативу внести в повестку дня вопрос отзыва Разумкова с должности спикера. Как ожидается, этот вопрос рассмотрят 7 октября.