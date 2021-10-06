"Если мы закроем глаза на поведение главы "Укрэксимбанка", то какая цена нашей власти?" - "слуга народа" Мариковский
Поведение председателя "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и его подчиненных в отношении журналистов недопустимо.
Об єтом на своей странице в Facebook написал нардеп "Слуги народа" Александр Мариковский, информирует Цензор.НЕТ.
"Считаю увиденное поведение председателя "Укрэксимбанка" и его подчиненных, которые фигурируют на записях программы Схемы: коррупция в деталях - RFERL - недопустимой.
Я представил себя на месте журналистов. Меня ужаснуло то, что рэкетирские методы происходят в нашей Независимой европейской стране.
Что они чувствовали, когда сначала оскорбляли и унижали честь и достоинство криками и чрезмерным тоном? Что они чувствовали, когда один забирал камеры, а другой скрутил и положил на кресло оператора....", - написал он.
Также нардеп задается следующими вопросами:
- Как такой ужас может быть в моей современной стране?
- Если так можно Председателю банка, то почему так нельзя и в школе учителю с учениками?
- Если так можно Председателю банка, то почему так нельзя врачу с пациентами?
- Если так можно Председателю банка, то почему так нельзя на улицах и в парках?
- Если мы на это закроем глаза - потому что мы ВЛАСТЬ, то какова цена нашей власти?
"Нам еще долго работать, чтобы представители государственной системы поняли, что "Слуга народа - это не про бренд, а об отношении к людям и их свободам, в том числе и свободе слова.
И мне даже интересно, что там за контракт такой, который вызвал такие эмоции?", - резюмировал Мариковский.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Пожалуйста, подождите...
Жрнашлюшки, помните еще?
пусть покушают теперь
ты из "снесунов" наверное?)))
за притулу будешь или за разумкова?
а потом рассказывайте, кого снесёте, как разберётесь и спивайте про тяжку долю...
Він не пройде в другий тур, і знову-здорова. За кого завгодно тільки не за Порошенка, бо так фуйло з бенею сказало.
А потім, теж лайно, що і зараз, тільки вид збоку.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10220233074036520&id=1217668243&m_entstream_source=feed_mobile 19 год ·
«Закінчить як Янукович» - озвучується не лише як вирок чинному президенту, але й як самозаспокоєння. Так ніби Янукович сам зробив все потрібне для свого ганебного кінця. Але це не так.
Щоб Янукович закінчив як Янукович потрібна була завзята боротьба, яка коштувала великих жертв і втрат. Тому не можемо просто чекати, коли Зеленський раптом опиниться в Ростові. Вже зараз, вже сьогодні маємо спиняти усі його ініціативи, які ведуть Україну назад в часи Януковича.
А вообщето журналисткая братия, в основной своей массе, с восторгом втречала ПРезидента Зеленского в 2019. То есть сами привели этих "слуг" к власти....
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZUMSNxsqsYOmnGhbfpAXd_AztYUbSZ6aJCwZJRbp7Ue_jklM15vqMOSHnnZx83weGwaNKFadUpYHffpLduarQNsQH50TBviBlJYfqcBuhKLp2woFCCVidI_Y0V75rt-Mkpj1eX0H1hWV9cVFe0EAmUsxgy7WwxSaSBDzLm-FzIJ0Q&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?&campaign_id=1600506847&extra_1=s%7Cc%7C515922865595%7Ce%7C%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA%7C&placement=&creative=515922865595&keyword=%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA&partner_id=googlesem&extra_2=campaignid%3D1600506847%26adgroupid%3D60825662376%26matchtype%3De%26network%3Dg%26source%3Dnotmobile%26search_or_content%3Ds%26device%3Dc%26devicemodel%3D%26adposition%3D%26target%3D%26targetid%3Dkwd-300034615170%26loc_physical_ms%3D21110%26loc_interest_ms%3D%26feeditemid%3D%26param1%3D%26param2%3D&gclid=CjwKCAjwzOqKBhAWEiwArQGwaIm0q8wfipzbSOl5PoRtzTk6Ho4NEM-L2S4Jy_Gh5SKUDK54YKTVWxoCuK4QAvD_BwE 10 хв ·
Днями Зеленський вручив державну нагороду актрисі з серіалу «Папік», який крутиться на московських телеканалах.
Торгівля на крові? Але ж роялті кварталу- то святе, офшорами доведено.
Так ось , наступний орден треба терміново видати особистому другу Зеленського і за сумісництвом , главі правління Укрексімбанку Мецгеру. Цей криворізький гопник своїм нападом на журналістську групу чудово вийшов на роль актора першого плану, відволікаючи увагу від офшорного скандалу, вагнерівців, парламентської кризи.
Мецгер має не просто піти, а сісти. Не так, як попередні друзі Зеленського, всі ці корупціонери, п'яниці , що влаштовують ДТП, але продовжують сидіти в сесійній залі( пам'ятаєте, ключове досягнення Зе- він зняв депутатську недоторканість):::.
Але піти має і вся ця похоронна команда. Які привели до влади невігласів, наркоманів, тітушок, зарвавшихся бандюків з 90-их, всіх цих Коль, Жек і ко.
Ще одне питання. Ми залишили Зеленському ПРИБУТКОВИЙ Укрексім. Як так сталося, що за два роки банк має збиток 6 млрд грн? Вам це нічого не нагадує? Приват вам це не нагадує, куди вливали і вливали рефінанс, який перетікав в офшори.
Безчинство навколо державного Укрексиму почалося з викрадення на вулиці попереднього голови правління , пана Гриценка. Тоді, до речі, журналісти і антикорупціонери не робили з цього скандалу , бо ж попередній глава правління працював за часів «бариг», а значить, за Зе команди його можна було цькувати, арештовувати, безпідставно звинувачувати і ламати долю.
Зачистили місце від професіонала, який зробив банк прибутковим, для криворізького гопника, особистого друга Зеленського.
Який , до речі, мовчить. Як і по офшорному скандалу.
Ми не дамо забути вагнерівців, офшори, парламентську кризу, провали на міжнародному фронті, державну зраду - навіть не сподівайтеся .
- Вовка, вазьмі женьку в прєдсідатєлі, ти ш іво знаєш - муш маєй падругі. Он тама січяс в банкєфасти заносіт, а у тібя - будівніцтва тваё...
Прийшов гопник в крісло, набрав гопників. Повзували коштовні мешти, але гопниками лишилися. Такими тупими, що навіть нагадити допуття не здатні
Відпрацьована в кремблі схема керованого хаосу.