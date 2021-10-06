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журналистика (3254) Укрэксимбанк (121) Слуга народа (2620) Мариковский Александр (14) Мецгер (68)

"Если мы закроем глаза на поведение главы "Укрэксимбанка", то какая цена нашей власти?" - "слуга народа" Мариковский

Поведение председателя "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и его подчиненных в отношении журналистов недопустимо.

Об єтом на своей странице в Facebook написал нардеп "Слуги народа" Александр Мариковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю увиденное поведение председателя "Укрэксимбанка" и его подчиненных, которые фигурируют на записях программы Схемы: коррупция в деталях - RFERL - недопустимой.

Я представил себя на месте журналистов. Меня ужаснуло то, что рэкетирские методы происходят в нашей Независимой европейской стране.

Что они чувствовали, когда сначала оскорбляли и унижали честь и достоинство криками и чрезмерным тоном? Что они чувствовали, когда один забирал камеры, а другой скрутил и положил на кресло оператора....", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Видео нападения на журналистов в кабинете главы правления "Укрэксимбанка": "Володь, выруби его, пожалуйста, что он ходит тут?". ВИДЕО

Также нардеп задается следующими вопросами:

- Как такой ужас может быть в моей современной стране?
- Если так можно Председателю банка, то почему так нельзя и в школе учителю с учениками?
- Если так можно Председателю банка, то почему так нельзя врачу с пациентами?
- Если так можно Председателю банка, то почему так нельзя на улицах и в парках?
- Если мы на это закроем глаза - потому что мы ВЛАСТЬ, то какова цена нашей власти?

"Нам еще долго работать, чтобы представители государственной системы поняли, что "Слуга народа - это не про бренд, а об отношении к людям и их свободам, в том числе и свободе слова.

И мне даже интересно, что там за контракт такой, который вызвал такие эмоции?", - резюмировал Мариковский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Если мы закроем глаза на поведение главы Укрэксимбанка, то какая цена нашей власти? - слуга народа Мариковский 01

Если мы закроем глаза на поведение главы Укрэксимбанка, то какая цена нашей власти? - слуга народа Мариковский 02
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Топ комментарии
+25
"Я тобі не дорогенька"

Жрнашлюшки, помните еще?

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06.10.2021 08:15
+22
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06.10.2021 08:24
+17
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZWkwkhjNOhxdULHIFMbJS6fCUzCcTin08mypTkds3H8kjucldKPTHFWaT2zXEelWdEPb0iOB5OTD58X_QaLoOCIHLWejvTEbYEdebogQc_t__1WD6M9uR_So7qSjzGyE0I&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10220233074036520&id=1217668243&m_entstream_source=feed_mobile 19 год ·



«Закінчить як Янукович» - озвучується не лише як вирок чинному президенту, але й як самозаспокоєння. Так ніби Янукович сам зробив все потрібне для свого ганебного кінця. Але це не так.

Щоб Янукович закінчив як Янукович потрібна була завзята боротьба, яка коштувала великих жертв і втрат. Тому не можемо просто чекати, коли Зеленський раптом опиниться в Ростові. Вже зараз, вже сьогодні маємо спиняти усі його ініціативи, які ведуть Україну назад в часи Януковича.
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06.10.2021 08:28
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Три копійки пучка в базарний день
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06.10.2021 08:12 Ответить
Сейчас и этого выпрут из фракции.
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06.10.2021 08:14 Ответить
"Я тобі не дорогенька"

Жрнашлюшки, помните еще?

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06.10.2021 08:15 Ответить
тож они барыгу валили, за демократию)))

пусть покушают теперь
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06.10.2021 08:20 Ответить
Та заспокойтесь ви вже зі своїм баригою. Він вже показав себе за всі роки своєї політичної діяльності - люди розібралися. Те ж саме очікує і Зеленського з його слугами.
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06.10.2021 09:02 Ответить
зеля все реформы за один срок провести не успевает(((

ты из "снесунов" наверное?)))

за притулу будешь или за разумкова?
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06.10.2021 09:05 Ответить
Ні, я за націоналістів, за Кошулинського.
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06.10.2021 09:07 Ответить
правильно, делайте ставку на хромую кобылу))))

а потом рассказывайте, кого снесёте, как разберётесь и спивайте про тяжку долю...
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06.10.2021 09:13 Ответить
"Гарна " політтехнологія.. Ворожа.
Він не пройде в другий тур, і знову-здорова. За кого завгодно тільки не за Порошенка, бо так фуйло з бенею сказало.
А потім, теж лайно, що і зараз, тільки вид збоку.
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06.10.2021 10:28 Ответить
Ну це ще квіточки. Після четвергового голосування роти закриють і опозиційним депутатам у Раді. І той самий Маріковський, який тут плачеться, радо за це проголосує.
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06.10.2021 08:21 Ответить
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06.10.2021 08:24 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZWkwkhjNOhxdULHIFMbJS6fCUzCcTin08mypTkds3H8kjucldKPTHFWaT2zXEelWdEPb0iOB5OTD58X_QaLoOCIHLWejvTEbYEdebogQc_t__1WD6M9uR_So7qSjzGyE0I&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10220233074036520&id=1217668243&m_entstream_source=feed_mobile 19 год ·



«Закінчить як Янукович» - озвучується не лише як вирок чинному президенту, але й як самозаспокоєння. Так ніби Янукович сам зробив все потрібне для свого ганебного кінця. Але це не так.

Щоб Янукович закінчив як Янукович потрібна була завзята боротьба, яка коштувала великих жертв і втрат. Тому не можемо просто чекати, коли Зеленський раптом опиниться в Ростові. Вже зараз, вже сьогодні маємо спиняти усі його ініціативи, які ведуть Україну назад в часи Януковича.
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06.10.2021 08:28 Ответить
А, що колись було інакше? І там буде завжди, якщо люди не голосують за дійсних патріотів-націоналістів. Чому так мало народу проголосувало за Кошулинського?
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06.10.2021 09:05 Ответить
быстрее принимайте закон про сми , что бы эти надоедливые журналисты передвигались по городу ползком (это ирония) . Ведь теперь с ЗЕ большинством, Рада может даже штамповать справки по ковидным тестам...

А вообщето журналисткая братия, в основной своей массе, с восторгом втречала ПРезидента Зеленского в 2019. То есть сами привели этих "слуг" к власти....
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06.10.2021 08:27 Ответить
Вам закриють очі конвертами
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06.10.2021 08:28 Ответить
В отставку правление банка
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06.10.2021 08:28 Ответить
Ну, это как при гангрене удалять корочки с мертвой ноги...
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06.10.2021 08:31 Ответить
Да блин, отрезвление никогда не бывало легким! Главное - не пей зеленое мохито с утра в понедельник и останься homo sapiens вместо rememorando secum homo!
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06.10.2021 08:30 Ответить
)))))все знают ,что цена вашей власти 20 тыщ баксов в конверте
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06.10.2021 08:30 Ответить
Валерия, у вас похоже круг личных знакомств ограничен уровнем председателем сельсовета! Познакомтесь с участковым и ужаснитесь ценой завтрака "слуги народа"!
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06.10.2021 08:33 Ответить
У меня нет в Одессе сельсовета )вы ещё про сельсовет ,приехав к нам,стрындани те....))))
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06.10.2021 08:41 Ответить
пОнял без Понял! Ни хрена себе у вас расценки на Привозе и на Ланжероне... Похоже у вас скоро лежак на пляже в Аркадии будет стоить как шконка в ВИПкамере от Малюськи!
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06.10.2021 08:50 Ответить
укрэксимбанк - "прачечная" по отмыванию денег на "велике крадівництво". зелох имеет 30% со строек. В такой ситуации только полный идиот уволит манагэра, который крышует схематоз на миллиарды гривен дохода в год. Так что увольнять надо зеупыря, манагер - это следствие правление конченого идиота у власти
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06.10.2021 08:30 Ответить
гниди...
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06.10.2021 08:30 Ответить
Ціна вашої влади - 10 тис в конверті кожного місяця!
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06.10.2021 08:39 Ответить
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06.10.2021 08:46 Ответить
а кто же этого гопника поставил предс правления УкрЭксима? Не зеленая ли банда
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06.10.2021 08:51 Ответить
ну ты, слуга. а давайте откроем глаза не только на этого поца из банка, через которого вы зеленожопые моете бабло через рефинанс и эмиссию денег, а и на остальных ваших зашкварников.
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06.10.2021 08:53 Ответить
Тю. Мариковский токо прозрел. Мать получил команду выразить большую озабоченность от шефа
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06.10.2021 08:55 Ответить
Это не бренд ,это стая дебилоидов.
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06.10.2021 08:55 Ответить
Вас скоро будуть лупашить... терпець народу вривається...
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06.10.2021 08:56 Ответить


https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZUMSNxsqsYOmnGhbfpAXd_AztYUbSZ6aJCwZJRbp7Ue_jklM15vqMOSHnnZx83weGwaNKFadUpYHffpLduarQNsQH50TBviBlJYfqcBuhKLp2woFCCVidI_Y0V75rt-Mkpj1eX0H1hWV9cVFe0EAmUsxgy7WwxSaSBDzLm-FzIJ0Q&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko

https://www.facebook.com/campaign/landing.php?&campaign_id=1600506847&extra_1=s%7Cc%7C515922865595%7Ce%7C%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA%7C&placement=&creative=515922865595&keyword=%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA&partner_id=googlesem&extra_2=campaignid%3D1600506847%26adgroupid%3D60825662376%26matchtype%3De%26network%3Dg%26source%3Dnotmobile%26search_or_content%3Ds%26device%3Dc%26devicemodel%3D%26adposition%3D%26target%3D%26targetid%3Dkwd-300034615170%26loc_physical_ms%3D21110%26loc_interest_ms%3D%26feeditemid%3D%26param1%3D%26param2%3D&gclid=CjwKCAjwzOqKBhAWEiwArQGwaIm0q8wfipzbSOl5PoRtzTk6Ho4NEM-L2S4Jy_Gh5SKUDK54YKTVWxoCuK4QAvD_BwE 10 хв ·



Днями Зеленський вручив державну нагороду актрисі з серіалу «Папік», який крутиться на московських телеканалах.
Торгівля на крові? Але ж роялті кварталу- то святе, офшорами доведено.
Так ось , наступний орден треба терміново видати особистому другу Зеленського і за сумісництвом , главі правління Укрексімбанку Мецгеру. Цей криворізький гопник своїм нападом на журналістську групу чудово вийшов на роль актора першого плану, відволікаючи увагу від офшорного скандалу, вагнерівців, парламентської кризи.
Мецгер має не просто піти, а сісти. Не так, як попередні друзі Зеленського, всі ці корупціонери, п'яниці , що влаштовують ДТП, але продовжують сидіти в сесійній залі( пам'ятаєте, ключове досягнення Зе- він зняв депутатську недоторканість):::.
Але піти має і вся ця похоронна команда. Які привели до влади невігласів, наркоманів, тітушок, зарвавшихся бандюків з 90-их, всіх цих Коль, Жек і ко.
Ще одне питання. Ми залишили Зеленському ПРИБУТКОВИЙ Укрексім. Як так сталося, що за два роки банк має збиток 6 млрд грн? Вам це нічого не нагадує? Приват вам це не нагадує, куди вливали і вливали рефінанс, який перетікав в офшори.
Безчинство навколо державного Укрексиму почалося з викрадення на вулиці попереднього голови правління , пана Гриценка. Тоді, до речі, журналісти і антикорупціонери не робили з цього скандалу , бо ж попередній глава правління працював за часів «бариг», а значить, за Зе команди його можна було цькувати, арештовувати, безпідставно звинувачувати і ламати долю.
Зачистили місце від професіонала, який зробив банк прибутковим, для криворізького гопника, особистого друга Зеленського.
Який , до речі, мовчить. Як і по офшорному скандалу.
Ми не дамо забути вагнерівців, офшори, парламентську кризу, провали на міжнародному фронті, державну зраду - навіть не сподівайтеся .
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06.10.2021 08:59 Ответить
Тупа криво-рогульська бидлота:
- Вовка, вазьмі женьку в прєдсідатєлі, ти ш іво знаєш - муш маєй падругі. Он тама січяс в банкєфасти заносіт, а у тібя - будівніцтва тваё...
Прийшов гопник в крісло, набрав гопників. Повзували коштовні мешти, але гопниками лишилися. Такими тупими, що навіть нагадити допуття не здатні
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06.10.2021 09:04 Ответить
А чё, нормально, 73 процента поддерживают)))))
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06.10.2021 09:06 Ответить
Рейтинг Зели меньше 10%. Это ему за деньги рисуют чут-чуть побольше. Если не сделать ему Майдан и импичмент сейчас, то следующие выборы он выиграет в союзе зажопниками
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06.10.2021 09:15 Ответить
Підтримую, дійсно немає ціни цій владі, навіть на гріш в базарний день!
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06.10.2021 09:22 Ответить
Ціна вашої влади - конверти з баблом від олігархів Коломойського і Ахметова. Вам "зелень", краще вже помовчати.
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06.10.2021 09:32 Ответить
Цена этой Влади в офшора
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06.10.2021 09:32 Ответить
Тупа "охреневша" зелена мразота, що розсадила по посадах імбицило-бидлоту, яка ані камеру вимкнути, ані файл видалити не взмозі, а єдине, що знає лише це - як скрутити та відноскувати того, хто не подобається. І ще бути на сто відсотків впевненими, що бос-членограй відмаже. Це замежна ганьба для країни, терпіти яку далі вже не можна!
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06.10.2021 09:48 Ответить
Давно хвилює питання - доколи!!! ми все це свавілля, будемо терпіти??!
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06.10.2021 09:54 Ответить
«Прозрів» тільки зараз?!! А до сих пір не бачив зелених зашкварів, які відбуваються кожного дня?!!
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06.10.2021 10:04 Ответить
Заразить его COVID-19 ,и все дела
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06.10.2021 10:24 Ответить
Світову "славу" з офшорами, "слуга євГейского ніріду мецгер", перебив новим трешем. Плісняві підтримають це шоу, а потім вчинивши новий трешак, зільють, разом з офшорним.
Відпрацьована в кремблі схема керованого хаосу.
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06.10.2021 10:53 Ответить
На гілляку зелених!
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06.10.2021 11:31 Ответить
 
 