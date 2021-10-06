COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения

В Украине зафиксированы 12 662 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 6 октября. Также за минувшие сутки зафиксированы 320 летальных случаев. Такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксируется второй день подряд. Последний раз такие высокие показатели суточной смертности в Украине фиксировались в средине мая 2021 года - 14 мая 322 летальных случая, 12 мая - 346.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 5 октября 2021 в Украине зафиксированы 12 662 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 186, медработников - 271).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3 745 человек;

летальных случаев - 320;

выздоровели - 4 630 человек.

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 54 386 человек,

методом ИФА - 11 665 человек,

экспресс-тестами - 69 508 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 482 518 человек;

выздоровели - 2 273 382 человека;

летальных случаев - 57 526;

проведено ПЦР-тестов - 13 058 358.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 163), Одесской (1 076), Днепропетровской (964) областях, г. Киев (792) и Запорожской (783) области", - рассказали в Минздраве.







