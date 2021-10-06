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COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения

В Украине зафиксированы 12 662 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 6 октября. Также за минувшие сутки зафиксированы 320 летальных случаев. Такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксируется второй день подряд. Последний раз такие высокие показатели суточной смертности в Украине фиксировались в средине мая 2021 года - 14 мая 322 летальных случая, 12 мая - 346.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 5 октября 2021 в Украине зафиксированы 12 662 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 186, медработников - 271).

Также за минувшие сутки:

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 госпитализированы - 3 745 человек;

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 летальных случаев - 320;

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 выздоровели - 4 630 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы находимся в эпицентре пандемии": в ВОЗ заявили, что в мире до сих пор нет контроля над COVID-19

За сутки протестированы:

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 методом ПЦР - 54 386 человек,

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 методом ИФА - 11 665 человек,

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 экспресс-тестами - 69 508 человек.

За все время пандемии в Украине:

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 заболели - 2 482 518 человек;

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 выздоровели - 2 273 382 человека;

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 летальных случаев - 57 526;

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 проведено ПЦР-тестов - 13 058 358.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 163), Одесской (1 076), Днепропетровской (964) областях, г. Киев (792) и Запорожской (783) области", - рассказали в Минздраве.

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 11
COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 12
COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 13
COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 14

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Топ комментарии
+5
Необходимо активнее вакцинировать население и наводить порядок в общественном транспорте с соблюдением масочного режима.
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06.10.2021 08:26
+4
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06.10.2021 08:50
+4
Ніякого права немає.
Це наука для всіх хитрожопих антивакцинаторів.
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06.10.2021 08:56
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Это наша цена за то, чтобы хозяева наливаек a la Велюр и богемная шваль из владельцев турбюро и массажных салонов накопила подспудного жира перед трудной зимой....
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06.10.2021 08:25 Ответить
По дороге на работу стоит наливайка, так вот за 3 года качественный и количественный состав ее посетителей не поменялся. Каждое утро через окошко причащаются, причем с одного стакана
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06.10.2021 08:30 Ответить
Ну как в совке - никто тубиком не заболевал как и за Спартак, хлеща воду из вкусного автомата по продаже воды глазурированной с сиропом))

Какая-то ТП недавно депутатша, высрала ностальгию за совком так)
правда ТП скромно умолчала шо в совке она была бы максимум начальницей бюро - принеси бумажку, отнеси взад.
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06.10.2021 08:35 Ответить
"Ну как в совке - никто тубиком не заболевал" - ваще-то заболевал Ты транслируешь такой же миф, как "в совке секса нет"
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06.10.2021 09:02 Ответить
ну я так толсто "стебанулся", шо не понять было бы решительно невозможно
А-ну-ка, милчеловек, дыхните? Ааа, понятно - накатим тогда еще за Путина(шоб похоронили лысика завтра в гробу с шипами одной крысой)))
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06.10.2021 09:08 Ответить
Також звертав увагу на таке. Всі "жебраки" принаймі в Ужгороді на своїх робочих місцях. Навіть коли транспорт не їздив вони якось "каліки" кожного дня виходили на роботу. Так само і хронічна алкашня. Вся жива і біля своїх "точок".
Але 20 людей принаймі яких я знав померли після захворювання ковідом. Якийсь цей ковід незрозумілий в своїх вбивчих наслідках.
6 людям, які не мали цукрового діабету, при ковіді цукор на 24 відразу підняв, що і стало причиною
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06.10.2021 08:55 Ответить
Украине есть чем гордиться:
1. Мастера спорта по борьбе COVID - 19
2. Велике будівництво доріг.

По хорошим дорогам едут катафалки.
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06.10.2021 09:11 Ответить
Необходимо активнее вакцинировать население и наводить порядок в общественном транспорте с соблюдением масочного режима.
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06.10.2021 08:26 Ответить
автoбус з кондьором зараз ворог. а ось вiдра з гайками з дiрками у палeць завтовшки найкращий зараз транспорт
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06.10.2021 08:46 Ответить
Ты сам хоть вакцинировался?
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06.10.2021 09:10 Ответить
я вакцинировался. И болел. Потому и вакцинировался - что умею читать и знаю, что это за мрак и что эта зараза опасна в том числе тем, что дает слабую иммунную защиту и ненадолго.
Потому если вакцина дает хоть небольшой шанс не заразитсья или не умереть от ковида - я вакцинируюсь.
Я надеюсь, в следующем году мне дадут ревакцинироваться? или будут беречь вакцины тем, кого и за тысячу баксов на вакцину не затащишь?
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06.10.2021 11:08 Ответить
Меня на Мордокниге забанили за слова "шинкарь" "Янкель" и "хохол"... Уверен, что банили из офиса Мордокниги из Москвы...
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06.10.2021 08:36 Ответить
Хотя в украинских уловиях можно заменить Янкель на Тищенко! А кроль Сигизмунд на президент Зеленский...
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06.10.2021 08:37 Ответить
та вон в "без цензуры" Буткевич избегает слова "кацап" - типо даже Ютуб мож8д забанить за это(!)
совсем озверели.
а в книге - укажи шо ты там типо из Гватемалы например, тогда вроде модерасты будут из не москвы вроде?
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06.10.2021 08:40 Ответить
так а писатимeш то ти на укррeсурсi а там на тeбe завжди будe кому маляву накатать
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06.10.2021 08:48 Ответить
ну и шо? Вон ты напр. бельгиец и знаешь "общепонятный" - написал напр. Маше Захеровой что она ТП. И кто модерирует жалобные вопли кацапов? Думаю шо в ирландии офис, а не в москве.
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06.10.2021 08:51 Ответить
кацапи модeрують. у мeнe з цим досвiд з 2014 року. ти пишeш вони банять. ти пишeш у пiдтримку англiйською вони всираються i розбанюють. потiм видно кацапи пишуть у твою пiдтримку маляву i вжe твоя пiдтримка ставить тeбe на карандаш. потiм тeбe починають чмирить мiсцeвi мєнти по указцi кацапiв бо кацапи аргумeнтували у малявi мiсцeвими законами.
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06.10.2021 11:10 Ответить
тіпо там на Германщині?
я не знаю, але кажуть шо якщо насруть, то банять, ну, типу скарги від кацапні. а шо мєнти? їм там у вас не побоку? ой, хтось образив Машку Захарову, давайте нанесемо візит дружби?
ну реально тупо краще там на ФБ - постити постики про котів
Бабченко теж писав шо банять, та й інші теж пишуть. сЦукерберга дарма не придушили в Києві...
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06.10.2021 11:17 Ответить
нє. нe машка. а русскую в чатi курiцeй назви попадeш у бан на мiсяць. ти просто нe знаєш нiмeцьких законiв а цi шалави ними аж бiгом користуються. вони iх знають кращe нiмцiв коли за захист газових iнтeрeсв мова йдe. або просто русских узкiх продуктов.
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06.10.2021 12:06 Ответить
а так нe лишe фeйсбук сосe. цeнзор тeж банить як ***** кацапський. зараз собакам отбой дали. максимум пару тижнiв назад замiнили зiрочками слово "********" бо корiнь "суч".
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06.10.2021 12:09 Ответить
нe важливо по якiй причин ти пишeш тi слова. у корнi стоiть "мова ворожнeчi" "розбурхання мiжнацiональноi ворожнeчi". кацапи навiть свого блогeра судили за цiма статтями. блогeр викрив дeрибан пожeртвувань iншими блогeрами на дiтeй дамбаса. його судили нe за "брeхню" ( нiхто брeхню нe доказував) а за ворожнeчу.
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06.10.2021 12:23 Ответить
взагалi ******* i в Украiнi вистачає. так само своi за кордоном життю можуть повчати лишe тому що на пару днiв ранiшe тeбe припeрлись i у них iспанський стид вiд твоє повeднки. бо совковiсть мозгу так дiло бачить. нiмцiв нe плющить а укр.бидло плющить або навпаки.
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06.10.2021 12:31 Ответить
то ше не то, я дивувався розповіді чудака - Тут якась там пані, приїхала та переїхала типу там в квартал і на роботу не долучну до українців. Я ше дивувався - нашо?
І так думаю - шо треба всім так. Так як ви й написав.
а, до речі - чо ти тут сидиш? чо, робота така, ну, шо є вільний час? я би х... забив на срачі, ну може в тому шо ми говорили, ФБ, пару картинок кота або пса засобачити. просто норм. мужик якщо напр. працює - то після роботи має там туди сюди, плюс коктейлі зробити, ну і якщо є француженка, то... в басейн
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06.10.2021 12:38 Ответить
шо за потiк пiдсвiдомостi?
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06.10.2021 12:45 Ответить
приїхала в закордон і не жила в кварталі з нашими, а пішла до місцевих на роботу і жила там. і то правильно.
а за ФБ - ого, нівроку собі фільтрують?!!!
я ненароком зареєструвався - типу там безкоштовні номери - попав на вільний і зареєструвало, правда ясно шо не читав ту... ну, то шо там пише типу шоб погодитись. і закинув тупо собі приватно в фотогалерею фотографії француженки = бан довічно
сволочі навіть опрацьовують твоє приватне фото.
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06.10.2021 14:01 Ответить
вас забанили за своє приватне фото??
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06.10.2021 14:36 Ответить
на багатьох сайтах стоiть фiльтр на слова якi кацапам *********. у таких випадках комeнт одразу нe публiкується. вiрнiшe ти його бачиш пiсля публiкацi лишe у сeбe у браузeрi а при пeрeзавантажeннi браузeра його вжe нeмає. а якщо бан то явно гeбнявe або зeлeнoмозглe маляву вiдправило. на кацапорeсурсах взагалi украiнськi букви у фiльтрi i комeнт нe публiкується.
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06.10.2021 12:53 Ответить
Здесь тоже за такое банят
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06.10.2021 09:49 Ответить
б*же, хочется узнать мнение попов по этому поводу. что то типо - На фсе воля бошья
С чумой попы "боролись" раз - собрали сотни тыс. веротекантропов на перекрестную ходу против чумы.... знатно смеялись гробовщики, а потом работали так шо аж руки немели. Бабла подняли и прославили попов)
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06.10.2021 08:38 Ответить
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06.10.2021 08:50 Ответить
какой то бред. если переболел, типо вакцинированный - то в его праве завопить шо типо вакцина - говно, дайте еще две.
Жёппало какой-то фейкомет походу.
И да - какой дурак будет кричать шо - Я купил справку и все равно уколите меня два раза ибо боюсь вновь заболеть за Динамо.
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06.10.2021 08:55 Ответить
Ніякого права немає.
Це наука для всіх хитрожопих антивакцинаторів.
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06.10.2021 08:56 Ответить
це фейк, як вигляда.
ну ніякий придурок не буде скавчати шо типу - я купив довідку, мало не здох, вколіть мене. по-перше "антитіла" є, по друге - візьмуть і його і продавця довідки за одне місце.
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06.10.2021 09:00 Ответить
Антитіла довго не будуть курсувати.
Перехворівшим якраз рекомендують вакциновуватись.
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06.10.2021 09:57 Ответить
Эта прямая ложь. Все равно что заявить что "антитела от ветряной оспы" долго не циркулируют и всем поголовно надо от ветрянки прививаться раз в месяц.
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06.10.2021 10:07 Ответить
я болел скарлатиной в детстве ДВАЖДЫ.
Потому я на своей шкуре знаю - нет никаких гарантий что второй раз не заболеешь. Не имеет значения, о какой болезни речь.
А тем более, о ковиде, про который сразу врачи были в шоке - и от тяжелого течения и от того, что, гад такой, можно заболеть повторно, ибо не дает стабильного иммунитета..
Это уже больше года как не секрет - ни вакцина, ни болезнь не дают гарантий что не заболеешь ковидом-19.
Дают шансы - да. но не гарантии.
Потому я лично буду использовать все шансы выжить -вакцинироваться, продолжать носить маску, мыть руки, дистанцироваться и т.д.
Естественный отбор теории Дарвина пока не отменен.
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06.10.2021 11:13 Ответить
Ну канєшно..
Не хочете спробувати ?
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06.10.2021 09:56 Ответить
Так у нас куди не кинь - всі мікробіологи, навіть згадана алкашня під наливайками. Кожен має свою думку як саме шкодять вакцини. Недавно чув як "антитіла ті що виробились після хвороби будуть воювати з тими, що після вакцини". А **** - мікробіологи... Нобеля тра давати!
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06.10.2021 10:08 Ответить
Станом на учора Україна вийшла на 4 місце в світі за кількістю померлих за добу. Попереду лише США, Росія і Бразилія Вакцинація багатьма вважається насиллям на особистістю (принаймні так стверджують ймовірно проплачені активісти) і ризиком для життя. Чому? Наша влада спочатку втратила час з закупівлею вакцин, не дооцінивши небезпеку і спустивши виділені кошти на велике будівництво, а потім не забезпечила потрібного рівня і якості протипандемічну просвіту громадян. Вона виявилася не здатна на це професійно і люди просто їй не довіряють.
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06.10.2021 10:51 Ответить
не поэтому. а из-за оголтелой пропаганды Рашки.
Сначала они подняли волну что не надо носить маски. Теперь - что вакцины не нужны или вредны.
Кстати, что-то давно не слышно антимасочников. Видимо, уже неактуально - теперь надо против вакцин топить.
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06.10.2021 11:14 Ответить
"...ко-ко-ко..." растет, растет без объективных причин...
"...ко-ко-ко..." растет на фоне приема лиц высшего уровня дипломатического ранга...
"...ко-ко-ко..." растет на фоне роста цен на газ в Европе...
"...ко-ко-ко..." осознайтесь, о том, что фон это вам не домашний попугайчик в клетке...
"...ко-ко-ко..." вопрос о том, что вам же лучше будет больше не стоит,вопрос стоит, так, что хуже, чем есть, может быть только там, где всех вместе поместят и тех, кто фон создает и тех, кто демонстрирует рост коронавирусной статистики без объективных на то причин..."...ко-ко-ко..."
Хотя, кого же проблемы этой орды бессмысленного дегенеративного уровня опущения сознания "COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения " должны волновать, кроме них самих.
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06.10.2021 12:30 Ответить
Где б... Модерна? где Пфайзер?Почему не достали нормальных вакцин для всех в достатке?Уже нет на Западе их дефицита.
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06.10.2021 16:12 Ответить
 
 