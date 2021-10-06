COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения
В Украине зафиксированы 12 662 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 6 октября. Также за минувшие сутки зафиксированы 320 летальных случаев. Такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксируется второй день подряд. Последний раз такие высокие показатели суточной смертности в Украине фиксировались в средине мая 2021 года - 14 мая 322 летальных случая, 12 мая - 346.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 5 октября 2021 в Украине зафиксированы 12 662 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 186, медработников - 271).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 3 745 человек;
летальных случаев - 320;
выздоровели - 4 630 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 54 386 человек,
методом ИФА - 11 665 человек,
экспресс-тестами - 69 508 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 482 518 человек;
выздоровели - 2 273 382 человека;
летальных случаев - 57 526;
проведено ПЦР-тестов - 13 058 358.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 163), Одесской (1 076), Днепропетровской (964) областях, г. Киев (792) и Запорожской (783) области", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Какая-то ТП недавно депутатша, высрала ностальгию за совком так)
правда ТП скромно умолчала шо в совке она была бы максимум начальницей бюро - принеси бумажку, отнеси взад.
А-ну-ка, милчеловек, дыхните? Ааа, понятно - накатим тогда еще за Путина(шоб похоронили лысика завтра в гробу с шипами одной крысой)))
Але 20 людей принаймі яких я знав померли після захворювання ковідом. Якийсь цей ковід незрозумілий в своїх вбивчих наслідках.
6 людям, які не мали цукрового діабету, при ковіді цукор на 24 відразу підняв, що і стало причиною
1. Мастера спорта по борьбе COVID - 19
2. Велике будівництво доріг.
По хорошим дорогам едут катафалки.
Потому если вакцина дает хоть небольшой шанс не заразитсья или не умереть от ковида - я вакцинируюсь.
Я надеюсь, в следующем году мне дадут ревакцинироваться? или будут беречь вакцины тем, кого и за тысячу баксов на вакцину не затащишь?
совсем озверели.
а в книге - укажи шо ты там типо из Гватемалы например, тогда вроде модерасты будут из не москвы вроде?
я не знаю, але кажуть шо якщо насруть, то банять, ну, типу скарги від кацапні. а шо мєнти? їм там у вас не побоку? ой, хтось образив Машку Захарову, давайте нанесемо візит дружби?
ну реально тупо краще там на ФБ - постити постики про котів
Бабченко теж писав шо банять, та й інші теж пишуть. сЦукерберга дарма не придушили в Києві...
І так думаю - шо треба всім так. Так як ви й написав.
а, до речі - чо ти тут сидиш? чо, робота така, ну, шо є вільний час? я би х... забив на срачі, ну може в тому шо ми говорили, ФБ, пару картинок кота або пса засобачити. просто норм. мужик якщо напр. працює - то після роботи має там туди сюди, плюс коктейлі зробити, ну і якщо є француженка, то... в басейн
а за ФБ - ого, нівроку собі фільтрують?!!!
я ненароком зареєструвався - типу там безкоштовні номери - попав на вільний і зареєструвало, правда ясно шо не читав ту... ну, то шо там пише типу шоб погодитись. і закинув тупо собі приватно в фотогалерею фотографії француженки = бан довічно
сволочі навіть опрацьовують твоє приватне фото.
С чумой попы "боролись" раз - собрали сотни тыс. веротекантропов на перекрестную ходу против чумы.... знатно смеялись гробовщики, а потом работали так шо аж руки немели. Бабла подняли и прославили попов)
Жёппало какой-то фейкомет походу.
И да - какой дурак будет кричать шо - Я купил справку и все равно уколите меня два раза ибо боюсь вновь заболеть
за Динамо.
Це наука для всіх хитрожопих антивакцинаторів.
ну ніякий придурок не буде скавчати шо типу - я купив довідку, мало не здох, вколіть мене. по-перше "антитіла" є, по друге - візьмуть і його і продавця довідки за одне місце.
Перехворівшим якраз рекомендують вакциновуватись.
Потому я на своей шкуре знаю - нет никаких гарантий что второй раз не заболеешь. Не имеет значения, о какой болезни речь.
А тем более, о ковиде, про который сразу врачи были в шоке - и от тяжелого течения и от того, что, гад такой, можно заболеть повторно, ибо не дает стабильного иммунитета..
Это уже больше года как не секрет - ни вакцина, ни болезнь не дают гарантий что не заболеешь ковидом-19.
Дают шансы - да. но не гарантии.
Потому я лично буду использовать все шансы выжить -вакцинироваться, продолжать носить маску, мыть руки, дистанцироваться и т.д.
Естественный отбор теории Дарвина пока не отменен.
Не хочете спробувати ?
Сначала они подняли волну что не надо носить маски. Теперь - что вакцины не нужны или вредны.
Кстати, что-то давно не слышно антимасочников. Видимо, уже неактуально - теперь надо против вакцин топить.
"...ко-ко-ко..." растет на фоне приема лиц высшего уровня дипломатического ранга...
"...ко-ко-ко..." растет на фоне роста цен на газ в Европе...
"...ко-ко-ко..." осознайтесь, о том, что фон это вам не домашний попугайчик в клетке...
"...ко-ко-ко..." вопрос о том, что вам же лучше будет больше не стоит,вопрос стоит, так, что хуже, чем есть, может быть только там, где всех вместе поместят и тех, кто фон создает и тех, кто демонстрирует рост коронавирусной статистики без объективных на то причин..."...ко-ко-ко..."
Хотя, кого же проблемы этой орды бессмысленного дегенеративного уровня опущения сознания "COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения " должны волновать, кроме них самих.