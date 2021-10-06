Набсовет "Укрэксимбанка" должен немедленно отстранить Мецгера на время следствия, - Сергей Лещенко о нападении на журналистов "Схем"
Наблюдательный совет "Укрэксимбанка", где работает большинство независимых членов, должен немедленно собраться и принять единственно возможное решение. А это - отстранение руководителя банка Евгения Мецгера на время следствия.
Об этом на своей странице в Facebook написал бывший член Набсовета "Укрзализныци", экс-нардеп Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.
"Обнародование записей нападения на журналистов программы "Схемы" показало всю шокирующую правду об этой ситуации. Наблюдательный совет "Укрэксимбанка", где работает большинство независимых членов, должен немедленно собраться и принять единственно возможное решение. А это - отстранение руководителя банка на время следствия, которое тоже должно пройти в максимально сжатые сроки и закончиться наказанием виновных в нападении на журналистов и защитой свободы слова как одного из завоеваний Украины в борьбе за демократию", - написал Лещенко.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Пожалуйста, подождите...
Бивший член ?
А вопрос был про кредит в ДНР, похоже зе с ледей поставили своего человека для распила денег, а журналистам слили инфу, Мецгер сразу не сообразил, что инфа из за кордона, подумал, растерялся
Журналист за живое зацепил...
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1445490386693079050 8 год
«Схеми» відновили видалене відео журналістів проекту «Радіо Свобода». Там не просто "перешкоджання журналістській діяльності", там силовий напад на громадян. Чистий кримінал. «Соціальні ліфти» Зеленського без зупинок привезли нас до братків Януковича.
Pavlo Klimkin
@PavloKlimkin
·
https://twitter.com/PavloKlimkin/status/1445431321040457734 12 год
Історія з примусовим вилученням відео інтерв'ю в Укрексімі від журналістів Схем - це дно. Якщо не буде реакції то в нас ніякої свободи преси немає. Верховенства права в нас також немає і тоді яка ж ми демократія? Реакція має бути швидкою та жорсткою.
Зелена шмаркля і його гоп-кампанія обсираються по повній і на всіх фронтах. До ростова вони не встигнуть і будуть відповідати за все. І за Журавля теж.
"Колишній юрист Укрексімбанку Юлія Мецгер, яка увійшла за квотою президента Зеленського в наглядову раду ПриватБанку, виявилася подругою Олени Кравець зі студії 95 кварталу."
https://biz.nv.ua/ukr/finance/podruga-kravec-z-95-kvartalu-stala-chlenom-naglyadovoji-radi-nacionalizovanogo-privatbanku-50031496.html
вчера в твитере пролетело что с кумом ошиблись
Все ещё интереснее. Мецгер (тот,что из Укрэксимбанка), как говорят источники, не только друг, но и кум Зеленского.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-kumivstvo-zelenskyy/29862131.html
думай-те 😃