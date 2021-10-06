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Набсовет "Укрэксимбанка" должен немедленно отстранить Мецгера на время следствия, - Сергей Лещенко о нападении на журналистов "Схем"

Набсовет

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка", где работает большинство независимых членов, должен немедленно собраться и принять единственно возможное решение. А это - отстранение руководителя банка Евгения Мецгера на время следствия.

Об этом на своей странице в Facebook написал  бывший член Набсовета "Укрзализныци", экс-нардеп Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Обнародование записей нападения на журналистов программы "Схемы" показало всю шокирующую правду об этой ситуации. Наблюдательный совет "Укрэксимбанка", где работает большинство независимых членов, должен немедленно собраться и принять единственно возможное решение. А это - отстранение руководителя банка на время следствия, которое тоже должно пройти в максимально сжатые сроки и закончиться наказанием виновных в нападении на журналистов и защитой свободы слова как одного из завоеваний Украины в борьбе за демократию", - написал Лещенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Видео нападения на журналистов в кабинете главы правления "Укрэксимбанка": "Володь, выруби его, пожалуйста, что он ходит тут?". ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Набсовет Укрэксимбанка должен немедленно отстранить Мецгера на время следствия, - Сергей Лещенко о нападении на журналистов Схем 01
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Топ комментарии
+15
А хто такий Лєщєнко, що його цитують ?
Бивший член ?
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06.10.2021 08:39
+11
Не друзья они, а просто ситуативные союзники. Лещ - это эталонная мразь и коньюктурщик.
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06.10.2021 08:44
+9


Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran

·
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1445490386693079050 8 год



«Схеми» відновили видалене відео журналістів проекту «Радіо Свобода». Там не просто "перешкоджання журналістській діяльності", там силовий напад на громадян. Чистий кримінал. «Соціальні ліфти» Зеленського без зупинок привезли нас до братків Януковича.
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06.10.2021 08:41
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А хто такий Лєщєнко, що його цитують ?
Бивший член ?
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06.10.2021 08:39 Ответить
Похоже - вечный член всех хто зверху! Верней - "пальчик-мизинчик"! Мал золотник, да пригодится в говне поковыряться и не запачкаться! Сломалась твоя целка Сирьожа на зарплате в Укрзализнице окончательно, после квартиры взаймы! И не муляй нам больше глаза своей небритой харей предателя всех нас за бабки!
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06.10.2021 08:45 Ответить
сырлещ и сам не против порулить банком тк его положение в укрзализнице под вопросом...
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06.10.2021 08:49 Ответить
Главное, что сирожа забыл, что вывело из себя мецгера - человека близкого Зиленскому-Голоборотьку,
А вопрос был про кредит в ДНР, похоже зе с ледей поставили своего человека для распила денег, а журналистам слили инфу, Мецгер сразу не сообразил, что инфа из за кордона, подумал, растерялся
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06.10.2021 09:10 Ответить
Бородата баба -тупа?нізззя,воно друзяка зепацюка
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06.10.2021 08:39 Ответить
Не друзья они, а просто ситуативные союзники. Лещ - это эталонная мразь и коньюктурщик.
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06.10.2021 08:44 Ответить
воно кум зепацюка....мецХер
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06.10.2021 08:52 Ответить
Де це видано щоб жид поніс покаранняя за своі злочини? Найстрашніше, що його чекає , це :" Мося, не порть мне нервы".
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06.10.2021 08:40 Ответить
Кто бы писал ? Лещь,борец за демократию? Зачем вообще публиковать это продажное чмо.
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06.10.2021 08:40 Ответить
дали команду "фас"
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06.10.2021 08:40 Ответить
Сірожа схибив!!! 😁 За словами Дубінского Мацгер є давнім другом і кумом Зєлєнского ще з Кривого Рогу! Будуть вибачення? 😁
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06.10.2021 08:40 Ответить
А хіба у мецгерів є кумівство?
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06.10.2021 08:44 Ответить
є - кошерное по субботам)
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06.10.2021 08:50 Ответить
Дубінскій, один з них, стверджує, що є! 😁 Я сам здивований! 😁
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06.10.2021 09:09 Ответить
Серлещь уводит от смысла вопроса - кредит на бомжа в ДНР...
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06.10.2021 09:11 Ответить
и большой кредит слямзила воровская семейка нелоха?
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06.10.2021 09:21 Ответить
Пока понятно что этот банк обслуживал махинации зеленского, но он ни при чём...
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06.10.2021 10:09 Ответить
Это не манагэр должен быть отстранен, должен быть посажен офшорный клоун, который такое дерьмо как манагер привел во власть
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06.10.2021 08:40 Ответить
Он его поставил пилиТь бабло,
Журналист за живое зацепил...
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06.10.2021 09:13 Ответить
Как это отстранить? Отправить его во внеочередной оплачиваемый отпуск в Куршавель или в Оман? Отстранить - это замкнуть руки сзади наручниками и забрать мобильный телефон с номером Ермака! Но тут давайте представим себе - сможете ли вы нокаутировать сами себя?
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06.10.2021 08:41 Ответить


Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran

·
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1445490386693079050 8 год



«Схеми» відновили видалене відео журналістів проекту «Радіо Свобода». Там не просто "перешкоджання журналістській діяльності", там силовий напад на громадян. Чистий кримінал. «Соціальні ліфти» Зеленського без зупинок привезли нас до братків Януковича.
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06.10.2021 08:41 Ответить


Pavlo Klimkin


@PavloKlimkin

·
https://twitter.com/PavloKlimkin/status/1445431321040457734 12 год



Історія з примусовим вилученням відео інтерв'ю в Укрексімі від журналістів Схем - це дно. Якщо не буде реакції то в нас ніякої свободи преси немає. Верховенства права в нас також немає і тоді яка ж ми демократія? Реакція має бути швидкою та жорсткою.
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06.10.2021 08:42 Ответить
Один еврей другого подставил.
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06.10.2021 08:44 Ответить
Ничё Мецгеру за это не будет. Отмажут как и Трухина за дтп. Будет Мецгер и дальше процветать в своё удовольствие. А где делся Ермак? Что-то его не видно и не слышно нигде
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06.10.2021 08:45 Ответить
Це точно. Ніхто ж не помер.
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06.10.2021 08:55 Ответить
Рядовий Журавель помер і що?
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06.10.2021 09:29 Ответить
"Ви нє понімаєтє - ето другоє." (с)

Зелена шмаркля і його гоп-кампанія обсираються по повній і на всіх фронтах. До ростова вони не встигнуть і будуть відповідати за все. І за Журавля теж.
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06.10.2021 12:09 Ответить
Ярослав Журавель був сержантом.
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06.10.2021 12:18 Ответить
Та Мерцер, Штуцер, Кефір, Шифір, Чифір не винні, це винні японці, які створили таку відеокамеру, що пише таких гордих, не крадущих нових морд. Негайно визвати посла і сказати: "Чому?". А Штуцери і Кефіри нормальні пацани. Якщо не вірите, спитайте у Сирожі Ляща.
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06.10.2021 09:28 Ответить
чего вьі рекламируете сержа Лещенка ? мьі и так знаем что Мецгеру - писда. . . . ЦензорНет - не рекламируй писдабола Зе командьі. Тьі не представляешь что придет в голову Зе уйобкам и они могут поставить єтого недоумка не только работать в наблюдательном совете Укрзалізниці.
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06.10.2021 08:50 Ответить
А шо мецгеру? Он с зеленским кореша, ещё три года смогут минимум доить лохов
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06.10.2021 09:15 Ответить
)))))цей мецХер ще і кум зепацюка....
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06.10.2021 08:51 Ответить
вроде нет. уже дубина исправил свой пост
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06.10.2021 08:52 Ответить
Його дружина точно близька подруга Олени Кравець із "кварталу".

"Колишній юрист Укрексімбанку Юлія Мецгер, яка увійшла за квотою президента Зеленського в наглядову раду ПриватБанку, виявилася подругою Олени Кравець зі студії 95 кварталу."

https://biz.nv.ua/ukr/finance/podruga-kravec-z-95-kvartalu-stala-chlenom-naglyadovoji-radi-nacionalizovanogo-privatbanku-50031496.html
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06.10.2021 09:00 Ответить
это я знаю
вчера в твитере пролетело что с кумом ошиблись
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06.10.2021 09:26 Ответить
Кум или свой парень - один хрен, один кредит выдаёт, другие получают, а зеленский крышует
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06.10.2021 09:17 Ответить
Березовец об этом написал
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06.10.2021 09:38 Ответить
BEREZOVIEW (Taras Berezovets official)

Все ещё интереснее. Мецгер (тот,что из Укрэксимбанка), как говорят источники, не только друг, но и кум Зеленского.
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06.10.2021 08:51 Ответить
Кандидат на посаду президента Володимир Зеленський запевняє, що не допустить «кумівства» під час призначення на державні пости у разі його обрання главою держави.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-kumivstvo-zelenskyy/29862131.html
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06.10.2021 08:56 Ответить
...а Лєщєнко повернути гроші за хату. Бо корупція, вона така, починається з хати за чужі гроші і закінчується офшорами і неосвіченими друзями кримінального дитинства на чолі державних банків.
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06.10.2021 08:53 Ответить
Банда взяла владу в Україні. Янукрвичу таке і не снилося....
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06.10.2021 08:53 Ответить
Невже? А я ось не бачу особливої різниці, усе той же політичний кримінальний "шансон".
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06.10.2021 08:55 Ответить
Сіруня, будеш гавкать на свого хозяїна главклоуна Зе, заберуть зарплатку нехілу....
думай-те 😃
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06.10.2021 08:54 Ответить
он умело путает следы, уводит от сути вопроса
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06.10.2021 09:18 Ответить
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06.10.2021 09:08 Ответить
СерЛещу ЗП не выдали за сентябрь???
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06.10.2021 09:10 Ответить
Все нормально, ніяких розслідувань, це є диктатура маланців проти тупого наріду. Нарід цього бажав і аж пищав,як біг на дільниці для голосуання. Як там "я тобі не дорогенька?" Моліться, що залишилися живими, а так міг кум Косоворотки дати команду і вивезли б інкасаторською машину в ліс на хазу, де інсценірували обстріл авто Кефіра чи Чифіра.
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06.10.2021 09:21 Ответить
А яка різниця Серлеш чи Мецгер? І той і інший корупціонери і підлабузники.
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06.10.2021 09:26 Ответить
так, схоже шлєщенко ніхто не заніс.
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06.10.2021 09:49 Ответить
Вылез еще один специалист по корпоративной этике - Лещенко! Набрался говна в Укрзализнице и разбрасывает теперь его по всем сторонам.
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06.10.2021 11:16 Ответить
 
 