Набсовет "Укрэксимбанка" должен немедленно отстранить Мецгера на время следствия, - Сергей Лещенко о нападении на журналистов "Схем"

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка", где работает большинство независимых членов, должен немедленно собраться и принять единственно возможное решение. А это - отстранение руководителя банка Евгения Мецгера на время следствия.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший член Набсовета "Укрзализныци", экс-нардеп Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Обнародование записей нападения на журналистов программы "Схемы" показало всю шокирующую правду об этой ситуации. Наблюдательный совет "Укрэксимбанка", где работает большинство независимых членов, должен немедленно собраться и принять единственно возможное решение. А это - отстранение руководителя банка на время следствия, которое тоже должно пройти в максимально сжатые сроки и закончиться наказанием виновных в нападении на журналистов и защитой свободы слова как одного из завоеваний Украины в борьбе за демократию", - написал Лещенко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.