РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8413 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
611 3
вакцина (3777) карантин (16728) Минздрав (4883) статистика (2310) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 117 234 человека, всего - 7 300 774, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 117 234 человека, всего - 7 300 774, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 879 300 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"117 234 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 5 октября 2021. Первую дозу получили 58 659 человек, полностью иммунизированы - 58 575 человек.

В течение суток работали: 887 мобильных бригад, 2938 пунктов вакцинации, 346 центров вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения

С начала прививочной кампании привиты 7 300 774 человека, из них получили одну дозу - 7 300 772 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 879 300 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 13 180 072 прививки", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 117 234 человека, всего - 7 300 774, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 117 234 человека, всего - 7 300 774, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 117 234 человека, всего - 7 300 774, - Минздрав 03

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
главное шо первые на уколы бегут попы, а "воля бошья" - на то и "воля" чтобы толстая мущинка в платье расталкивая паству, бежала за, как ей кажется, спасением от "испытания бошьего"))
А ведь правильно бы попов запереть в капищах - и пусть там питаются "кровью бошьей и такой же "плотью"". дикари пещерные.
показать весь комментарий
06.10.2021 08:49 Ответить
З вашего аккаунту точно весь час тільки одна людина пише?
Коментарі в основному адекватні, але іноді такий неконтрольований потік свідомості...
показать весь комментарий
06.10.2021 10:07 Ответить
Естественно. просто про попов нельзя писать много(банят)
а так - я бы тут и цитаты, и мысли и Эйнштейна и даже может и товарищей чЛенина со сралиным лепил бы.
а что не так то? смеюсь над попами и верозавроидным стадом ползунов-перед-раскрашенными досками. кстати - советую тоже так же)
и еще - сперва ползали перед идолами Перуну и прочим ярилам - помогло?
теперь - перед Яхве(он покровавей даже Кетцалькоатля) - помогает?
показать весь комментарий
06.10.2021 10:12 Ответить
 
 