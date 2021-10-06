За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 117 234 человека, всего - 7 300 774, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 879 300 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"117 234 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 5 октября 2021. Первую дозу получили 58 659 человек, полностью иммунизированы - 58 575 человек.

В течение суток работали: 887 мобильных бригад, 2938 пунктов вакцинации, 346 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 7 300 774 человека, из них получили одну дозу - 7 300 772 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 879 300 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 13 180 072 прививки", - рассказали в Минздраве.





