ОП отреагировал на нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" устами внештатного пиар-советника Подоляка

Официальная позиция Офиса Президента по ситуации в "Укрэксимбанке" безусловно четкая, конкретная и полностью соотносится с общественным осуждением действий руководства государственного банка.

Об этом заявил советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Ситуация вокруг "Укрэксимбанка" может восприниматься только отрицательно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой. Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня - корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о какого уровня структуре идет речь и работает эта структура в государственном или в частном секторе. Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их не соблюдать", - сказал он.

По состоянию на настоящий момент Национальная полиция и Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сделали соответствующие заявления. Нацполиция в пределах начатого уголовного производства анализирует все обстоятельства случившегося. Наблюдательный совет заявил о проведении проверки в рамках правил, утвержденных для государственного банка. Также на уровне Наблюдательного совета и в соответствии с процедурами в банке может происходить и модерирование дальнейшего развития данной ситуации для финучреждения.

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"По меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки. Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении. Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать", - следует из сообщения.

Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакиевский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.