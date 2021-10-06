ОП отреагировал на нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" устами внештатного пиар-советника Подоляка
Официальная позиция Офиса Президента по ситуации в "Укрэксимбанке" безусловно четкая, конкретная и полностью соотносится с общественным осуждением действий руководства государственного банка.
Об этом заявил советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
"Ситуация вокруг "Укрэксимбанка" может восприниматься только отрицательно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой. Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня - корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о какого уровня структуре идет речь и работает эта структура в государственном или в частном секторе. Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их не соблюдать", - сказал он.
По состоянию на настоящий момент Национальная полиция и Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сделали соответствующие заявления. Нацполиция в пределах начатого уголовного производства анализирует все обстоятельства случившегося. Наблюдательный совет заявил о проведении проверки в рамках правил, утвержденных для государственного банка. Также на уровне Наблюдательного совета и в соответствии с процедурами в банке может происходить и модерирование дальнейшего развития данной ситуации для финучреждения.
"По меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки. Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении. Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать", - следует из сообщения.
Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакиевский.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Пожалуйста, подождите...
Даю текст песни, которую будут петь:
"Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сделал соответствующее заявление. Наблюдательный совет заявил о проведении проверки в рамках правил, утвержденных для государственного банка. Также на уровне Наблюдательного совета и в соответствии с процедурами в банке может происходить и модерирование дальнейшего развития данной ситуации для финучреждения."
Якби відео нападу не відновили, рупор Юри Єнакієвського та Зеленського-Єрмака Подоляк брехав би у своїй звичній манері.
І це тільки тому, що "Схеми" співпрацюють з Радіо Свобода.
@Luganskiy_Twi
В ФБ опубликовали фото мусорного бака возле Верховной Рады. Голосование за отставку спикера. На фото - банковская упаковка от сотен тысяч долларов. Откуда это? Как думаете?
Кнопочки нажимав?
Вопрос в кредите, который Мецгер для зеленского в ДНР отправил....
Похоже этот вопрос вывел из себя кореша первой Леди...
Видимо одурманеному наркотой мозгу
Показалось, что журналисты случайно что то заподозрили, впал в панику...
Зебуїни! А-ууу! Ви де?
И обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!! (на 0:55) .
Там может быть и финансирование терроризма государственным банком Украины!
"Укрексімбанк" в бан! и все и всё, что имеет хоть малейшее отношение к этой криминальной прачечной!