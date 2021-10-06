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журналистика (3254) нападение (2137) Укрэксимбанк (121) Офис Президента (1775) Подоляк Михаил (246)

ОП отреагировал на нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" устами внештатного пиар-советника Подоляка

ОП отреагировал на нападение на журналистов

Официальная позиция Офиса Президента по ситуации в "Укрэксимбанке" безусловно четкая, конкретная и полностью соотносится с общественным осуждением действий руководства государственного банка.

Об этом заявил советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Ситуация вокруг "Укрэксимбанка" может восприниматься только отрицательно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой. Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня - корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о какого уровня структуре идет речь и работает эта структура в государственном или в частном секторе. Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их не соблюдать", - сказал он.

По состоянию на настоящий момент Национальная полиция и Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сделали соответствующие заявления. Нацполиция в пределах начатого уголовного производства анализирует все обстоятельства случившегося. Наблюдательный совет заявил о проведении проверки в рамках правил, утвержденных для государственного банка. Также на уровне Наблюдательного совета и в соответствии с процедурами в банке может происходить и модерирование дальнейшего развития данной ситуации для финучреждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Набсовет "Укрэксимбанка" должен немедленно отстранить Мецгера на время следствия, - Сергей Лещенко о нападении на журналистов "Схем" в банке

"По меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки. Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении. Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать", - следует из сообщения.

Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакиевский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

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Топ комментарии
+40
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06.10.2021 09:08
+39
Andrey Serebrianskyi


@Luganskiy_Twi



В ФБ опубликовали фото мусорного бака возле Верховной Рады. Голосование за отставку спикера. На фото - банковская упаковка от сотен тысяч долларов. Откуда это? Как думаете?
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06.10.2021 09:16
+27
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06.10.2021 09:10
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06.10.2021 09:08 Ответить
10 негритят
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06.10.2021 09:08 Ответить
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06.10.2021 13:19 Ответить
Зробили себе разом!
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06.10.2021 09:32 Ответить
Сталин тоже начинал с уничтожения своих соратников. зё, конечно, не сталин. Но кто знает про мрии нашего зёслика?
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06.10.2021 09:40 Ответить
Які там мрії, просто рубає гілку, на якій сидить.
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06.10.2021 09:48 Ответить
не так все просто
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06.10.2021 11:44 Ответить
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06.10.2021 09:10 Ответить
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06.10.2021 11:42 Ответить
ничего подоляк, сегодня-завтра выйдет то самое расследование по этому госбанку. вот там посмотрим чего петь будете после информации о рефинансе, кредитах днр и покупке долговых обязательств укравтодора
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06.10.2021 09:10 Ответить
Пф..
Даю текст песни, которую будут петь:

"Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сделал соответствующее заявление. Наблюдательный совет заявил о проведении проверки в рамках правил, утвержденных для государственного банка. Также на уровне Наблюдательного совета и в соответствии с процедурами в банке может происходить и модерирование дальнейшего развития данной ситуации для финучреждения."
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06.10.2021 10:49 Ответить
Заворушився клоповник.
Якби відео нападу не відновили, рупор Юри Єнакієвського та Зеленського-Єрмака Подоляк брехав би у своїй звичній манері.

І це тільки тому, що "Схеми" співпрацюють з Радіо Свобода.
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06.10.2021 09:12 Ответить
Andrey Serebrianskyi


@Luganskiy_Twi



В ФБ опубликовали фото мусорного бака возле Верховной Рады. Голосование за отставку спикера. На фото - банковская упаковка от сотен тысяч долларов. Откуда это? Как думаете?
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06.10.2021 09:16 Ответить
То Порошенко, мабуть, викинув, провокатор клятий. Все норовить підгадити ЗЕ
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06.10.2021 09:45 Ответить
Не згоден з вами, колего. Бо де на фото обгортки від "Шаленої бджілки"?!
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06.10.2021 10:25 Ответить
Вона як "розтяжка" лежить під банківською упаковкою долярів, і не одна, щоб не було ніякого сумніву. При цьому її легше роздивитися ніж Трухіна за кермом автомобіля.
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06.10.2021 10:44 Ответить
1. Звідки вам це відомо, якщо ви не Порох чи Супермен з його рентгенівським зором?
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06.10.2021 10:51 Ответить
А як ще іначе може вчинити Порох?
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06.10.2021 11:25 Ответить
При Порошенко деньги уже без упаковки, ложили в спортивные сумки Онищенко-Кадырова, а тот уже передавал в ВР.
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06.10.2021 14:27 Ответить
ложат .уй! деньги - кладут!
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06.10.2021 16:36 Ответить
Я умышленно написал "ложили". Рад, что других возражений, к написанному мною, у вас нет.
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06.10.2021 21:24 Ответить
Тут і думати немає чого - підкинув Порошенко, щоб навести наклеп на самих чистих і розумних за всю історію людства депутатів слуг Бені, майбутнє Бені і довіра Бені. Так 73%?
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06.10.2021 09:45 Ответить
Ти ба, ми в унісон дійшли до такого висновку, в 09.45!
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06.10.2021 10:47 Ответить
Питання простіше можна поставити, а що взагалі кеш робив у Верховній Раді?
Кнопочки нажимав?
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06.10.2021 12:16 Ответить
Початок місяця - зарплата напевно.
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06.10.2021 13:43 Ответить
Черговий інформаційний шум щоб відволікти увагу від провальних дій ЗЕкоманди.
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06.10.2021 09:17 Ответить
та цей випадок - також з числа "провальних дій ЗЕкоманди".
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06.10.2021 09:19 Ответить
подоляка, ближе к теме - сдаете обрезаноного на растерзание?)
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06.10.2021 09:18 Ответить
це для друга сім'ї - "отстраненіє"; а насправді з-за такого відео - кайданки на всіх трьох, і сьогодні крайній термін для обрання судом міри запобіжного заходу. Але ж - "друг сім'ї"...
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06.10.2021 09:18 Ответить
Подоляк выразил очередные озабоченность и обеспокоенность. На этом всё, пановэ! Мецгеру надо поправить здоровье от пережитого стресса на ближайших тёплых островах. Покедова всем
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06.10.2021 09:29 Ответить
Більше ніж впевнений, що переживають в ОП через те, що камеру в банку повернули і відео було відновлено, ніж через порушення прав журналістів. Все там добре знали і до появи запису і тихенько собі мовчали.
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06.10.2021 09:30 Ответить
заболтают, спустят на тормозах и ничерта этому очередному другу зеленого укурка не будет, неоднократно доказано и Трухиным и Татаровым и Колей Тищенко и прочей зеленой швалью помельче ... они одного боятся - чтобы народ их физически из кабинетов не повыносил ...
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06.10.2021 09:40 Ответить
Главного забыл, который "я просто позвонил Лукашенко и сказал ..."
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06.10.2021 10:20 Ответить
Подоляк мутит воду
Вопрос в кредите, который Мецгер для зеленского в ДНР отправил....
Похоже этот вопрос вывел из себя кореша первой Леди...
Видимо одурманеному наркотой мозгу
Показалось, что журналисты случайно что то заподозрили, впал в панику...
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06.10.2021 09:46 Ответить
Маланский маланского не обидит. Все - в пар...
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06.10.2021 09:53 Ответить
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06.10.2021 09:55 Ответить
А ви помітили, що останні дні всяка ЗеСрань і подолякова сРать практично вимерли? Вмовкли, мовчать і голосу не подають?
Зебуїни! А-ууу! Ви де?
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06.10.2021 10:14 Ответить
Эх, нужно было придержать запись (в стиле Навального), дать выбрехаться, а потом - нннааа !
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06.10.2021 10:19 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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06.10.2021 15:07 Ответить
Расследование которому не будет даже гипотетических препятствий приведет к тому , что "женя" пойдет на повышение , а гопники которые действовали по его указаниям разопьют дорогой виски в этом же банке и посмеются над тем как "развели лахов"!
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06.10.2021 16:15 Ответить
Согласен, Зе и его "зеленые сопли-слуги народа" держат всех нас за "лахов" и ржут над нами!
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07.10.2021 01:42 Ответить
У Мецгера шок, что журналистам стала известна информация о выдаче сомнительных многомиллионных кредитов государственным банком.
И обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!! (на 0:55) .
Там может быть и финансирование терроризма государственным банком Украины!
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06.10.2021 17:59 Ответить
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06.10.2021 18:29 Ответить
Врет подоляка, как и вся эта ОПа......., то еще кодло

"Укрексімбанк" в бан! и все и всё, что имеет хоть малейшее отношение к этой криминальной прачечной!
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07.10.2021 01:39 Ответить
верная заява.
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07.10.2021 05:34 Ответить
 
 