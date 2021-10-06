Совет по свободе слова о нападении на журналистов "Схем": Нужны быстрая реакция и соответствующее наказание

Совет по свободе слова призвал отреагировать следователей, акционера и Наблюдательный совет банка на нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа", такое заявление Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины было принято большинством голосов 5 октября, о чем сообщил секретарь Совета Вадим Миськый.

Приводим полный текст заявления Совета:

"Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины выражает свою поддержку коллегам из программы журналистских расследований" Схемы "(Радио Свобода / Радио Свободная Европа) и осуждает нападение на съемочную группу и препятствование журналистской деятельности журналистов программы "Схемы", произошедших 4 октября 2021 г. в помещении "Укрэксимбанка".

Нападения на журналистов и препятствование журналистской деятельности являются преступлениями абсолютно недопустимым в демократической Украине. Случай совершения такого преступления топ-менеджером государственной компании должен получить быструю реакцию и надлежащее наказание.

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Журналистами, особенно расследователями, движет общественный интерес, и чиновники, и публичные лица должны осознавать и уважать право работников СМИ задавать им сложные вопросы и проводить расследования их деятельности.

Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины призывает Национальную полицию и Офис Генерального прокурора провести беспристрастное следствие. Также мы ожидаем быструю и надлежащую оценку действий должностных лиц и работников АО "Укрэксимбанк" со стороны наблюдательного совета и акционера компании - Кабинета Министров Украины".

Особое мнение Максима Кречетова: "Я против декларативного заявления только ради констатации очевидного факта: руководитель банка переступил через целый букет статей законов (включая Уголовный кодекс) и норм морали и делового этикета. Я настаивал на публичном рассмотрении ситуации на площадке Совета с привлечением депутатов, правоохранителей, акционера банка (правительства). Считаю, что только таким образом мы бы четко продемонстрировали всем менеджерам и чиновникам - какие "красные линии" были пперейдены на этот раз. Во-первых, создав на этом примере прецедент можно было бы максимально широко оповестить тех, кто потенциально мог бы так же решиться на силовой конфликт с журналистами. А во-вторых, в этом случае мы недвусмысленно заявили бы чиновникам, бизнесу и общества: толерантность к подобной дикости в Украине нулевая".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Справка.Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины - это консультативно-совещательный орган, созданный в соответствии с указом президента № 808/2019. В состав совета входят 15 членов, избранных на учредительном собрании Вадим Миськый (секретарь Совета), Александр Бурмагин, Наталия Влащенко, Ирина Городецкая, Наталья Гуменюк, Диана Дуцик, Павел Елизаров, Максим Кречетов, Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Людмила Писанко, Татьяна Попова, Сергей Томиленко, Тарас Шевченко, Сергей Штурхецкий.

Ранее Совет по вопросам свободы слова осудила давление на "Схемы" со стороны Андрея Портнова, выступил с критикой законопроекта "О дезинформации", дважды рекомендовал властям пакеты мер по поддержке медиа во время карантина, часть из которых были учтены в принятом законе о поддержке креативных индустрий рекомендовала ратифицировать конвенцию о доступе к официальным документам, которая была впоследствии поддержана Верховной Радой Украины, разработал рекомендации по проведению пресс-конференций первых лиц государства и организации журналистских пулов, призвал Нацполицию принять меры для прекращения торговли журналистскими удостоверениями, не нашел угроз свободе слова в санкциях против "каналов Медведчука" и призвал власти отреагировать на репрессии против журналистов в Беларуси, а также высказался против практики блокирования сайтов через судебные аресты имущественных прав пользователей.