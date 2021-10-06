Совет по свободе слова о нападении на журналистов "Схем": Нужны быстрая реакция и соответствующее наказание
Совет по свободе слова призвал отреагировать следователей, акционера и Наблюдательный совет банка на нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа", такое заявление Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины было принято большинством голосов 5 октября, о чем сообщил секретарь Совета Вадим Миськый.
Приводим полный текст заявления Совета:
"Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины выражает свою поддержку коллегам из программы журналистских расследований" Схемы "(Радио Свобода / Радио Свободная Европа) и осуждает нападение на съемочную группу и препятствование журналистской деятельности журналистов программы "Схемы", произошедших 4 октября 2021 г. в помещении "Укрэксимбанка".
Нападения на журналистов и препятствование журналистской деятельности являются преступлениями абсолютно недопустимым в демократической Украине. Случай совершения такого преступления топ-менеджером государственной компании должен получить быструю реакцию и надлежащее наказание.
Журналистами, особенно расследователями, движет общественный интерес, и чиновники, и публичные лица должны осознавать и уважать право работников СМИ задавать им сложные вопросы и проводить расследования их деятельности.
Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины призывает Национальную полицию и Офис Генерального прокурора провести беспристрастное следствие. Также мы ожидаем быструю и надлежащую оценку действий должностных лиц и работников АО "Укрэксимбанк" со стороны наблюдательного совета и акционера компании - Кабинета Министров Украины".
Особое мнение Максима Кречетова: "Я против декларативного заявления только ради констатации очевидного факта: руководитель банка переступил через целый букет статей законов (включая Уголовный кодекс) и норм морали и делового этикета. Я настаивал на публичном рассмотрении ситуации на площадке Совета с привлечением депутатов, правоохранителей, акционера банка (правительства). Считаю, что только таким образом мы бы четко продемонстрировали всем менеджерам и чиновникам - какие "красные линии" были пперейдены на этот раз. Во-первых, создав на этом примере прецедент можно было бы максимально широко оповестить тех, кто потенциально мог бы так же решиться на силовой конфликт с журналистами. А во-вторых, в этом случае мы недвусмысленно заявили бы чиновникам, бизнесу и общества: толерантность к подобной дикости в Украине нулевая".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Справка.Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины - это консультативно-совещательный орган, созданный в соответствии с указом президента № 808/2019. В состав совета входят 15 членов, избранных на учредительном собрании Вадим Миськый (секретарь Совета), Александр Бурмагин, Наталия Влащенко, Ирина Городецкая, Наталья Гуменюк, Диана Дуцик, Павел Елизаров, Максим Кречетов, Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Людмила Писанко, Татьяна Попова, Сергей Томиленко, Тарас Шевченко, Сергей Штурхецкий.
Ранее Совет по вопросам свободы слова осудила давление на "Схемы" со стороны Андрея Портнова, выступил с критикой законопроекта "О дезинформации", дважды рекомендовал властям пакеты мер по поддержке медиа во время карантина, часть из которых были учтены в принятом законе о поддержке креативных индустрий рекомендовала ратифицировать конвенцию о доступе к официальным документам, которая была впоследствии поддержана Верховной Радой Украины, разработал рекомендации по проведению пресс-конференций первых лиц государства и организации журналистских пулов, призвал Нацполицию принять меры для прекращения торговли журналистскими удостоверениями, не нашел угроз свободе слова в санкциях против "каналов Медведчука" и призвал власти отреагировать на репрессии против журналистов в Беларуси, а также высказался против практики блокирования сайтов через судебные аресты имущественных прав пользователей.
Пожалуйста, подождите...
Нас так само грабують, так само прикривають рота.
Скільки мине часу до першого замовного вбивства зеленським ?
Нет друзей,нет приятелей,есть квартал в кругу предателей...
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/4657647197613266?__cft__[0]=AZXbvWK-d5gH2DTrDf7WNymgdrOByZ3a99aaIIyfTOfI0rc_tgKCmxYWnzxJlkLi8czqnSsyDrehjC96fMPfi5pBrNAtwn-DKr6zSo0sdsSRi-OcUanX-6TFTgrQTAJrVhHRllgnGmN5O6eaMh8LvxD_L9l1m3M6WxBJDrJn7E3I9w&__tn__=%2CO%2CP-R 29 мин. ·
Значить по ситуації з журналістами…
Всі ж живі! Ніхто не погиб…
То якого х-я вам треба?
7
Щодо законопроекту про олігархів.
- Там є для чиновників адміністративна відповідальність, або дисциплінарна. От щодо вас - немає жодної відповідальності. Як ви будете говорити, що зустрічалися з олігархами, де ми про це можемо дізнатися, якщо ви не скажете - хто вам буде дисциплінарну відповідальність? Ви самі?
- Чесно кажучі, у мене найбільша відповідальність яка вона є через такі зустрічі, тому я зацікавлений, щоби вони були публічні, а в мене відповідальність політична...
Політична відповідальність це найпотужніша відповідальність яка в мене є... Якщо в мене є зустрічі з великим бізнесом а-а-а-а я вважаю, що в мене зустрічі повинні бути повинні відбуватись на Банковій. Я не знаю як це було... так як було раніше до мене, у нас так не відбувається... Зустрічі з великим бізнесом я зацікавлений тільки коли вони стосуються навіть не великого бізнесу, а навіть запит коли там є нам потрібно всім зібратися щодо боротьби з Ковід, наприклад мене, я буду зацікавлений зустрічі з великим бізнесом а-а-а перед тим як ми точно будемо знати, що Україна прийматиме Олімпіаду. Це треба готувати заздалегідь, не тільки зимову Олімпіаду...
Окрім українців є багато українців, які за кордоном працюють за великі гроші, бюджетних грошей не вистачить, будемо говорити з бізнесом. В іншому випадку мене ніякі більше зустрічі не цікавлять... чесно... немає часу.
- Прояснить будь ласка ситуацію з Розумковим... Чи було етично його не запросити взагалі на фракцію в Трускавці і збирати підписи за його відставку...
- Саме Розумков як е-е-е-е партієць "Слуги народу", як член цієй фракціі, цієй команди був делегований партією на посаду спікера і тому-у-у я вважаю що-о-о-о пс-пс-с-ссс мені здається відповідними принципами, відповідальністю, відповідними шля-шля-шляхом відповід... відповідними законопроектами, які ми повинні проводити у залі Верховної Ради України через те що ми це не просто пообіцяли, а саме за це проголосували люди...
Партія має міліон питань до... я вчора їх чув всі міліон питань до голови Верховної Ради, як не до голови Верховної Ради перш за все, а як до людини, яка була делегована цією командою, як члена цієї команди. Ми всі розуміємо що сьогодні він не є членом цієї команди, він про це говорить достатньо відкрито... Він хоче бути не просто суб'єктом, а хоче бути суб'єктом і сторониться вже своїх однопартійців, чому? - тому що партія "Слуга народу" як будь яка партія, яка попадає в Верховну Раду України спочатку має один рейтінг, потім цей рейтінг змінюється, він бачить своє особисте політичне життя, це його вибір, рабства немає... Але потрібно вирішити, якщо у тебе є свій шлях і ти вирішив іти своїм шляхом, це твій вибір це нормально, але ти повинен бути плям-плям-м-м що ти наодинці в цьому шляху тому що партія іде е-е-е так як вона повинна, ця мапа за неї голосували... Щодо підписних листів, чи це правильно чи не правильно також це вибір партії, але мені здається підписні листи давати на імпічмент президента і я це знав чвяк-хрюк вз-вз пс-с-с засобів масової информаціі він голова Верховної Ради це видавав це пів-року ще тому, набрав він правда 60 людей...
Про «вагнерівців»
- Моє питання стосується спецоперації щодо вагнерівців. Журналіст-розслідувач з Белінгкет Христо Грозєв спростував версію про причину зриву спецоперації, яку ви озвучили, в інтерв'ю радіо НВ. Сказав, що зрив спецоперації відбувся зразу після наради вищого керівництва країни. Тож виникає питання. Чому вас і членів тієї наради, яка відбувалася, і досі не допитали на ТСК і в правоохоронних органах?
- Дякую за запитання. Мені здається власник вашого каналу гетьман Порошенко… (ріденький сміх кончених медіахвойд у залі) мені мені здається він казав що він приймав участь у цій операції мені здається що його треба і-і-і-і… і допитувати. Він жеж приймав… Це перше кха кха я ж не приймав участь у російській операції я в принципі в російських операціях не приймаю участь а… що стосується а… що стосується цього питання ви сі ті говорите жонглюючи якимись фактами… моє обговорення питання вагнерівців було с паном Лукашенко це правда по телефону коли ці люди заїхали наскіки мені відомо заїхали на територію Білорусі кха кха я щось чув що вони кудись там згідно операції летіли а… я не знаю. Але те що я знаю що реальність вони заїхали автобусом. Така серйозна дуже операція заїхали автобусами, в автобусах секретні агенти. Ну ось. Так ось коли вони заїхали ми розуміли прекрасно щодо справ цих людей бойовиків ця інформація давно є в державі. В мене була розмова с през….. с…. а…. а???? (медіахвойди підказують - «самопроголошеним президентом», але таке воно вимовити не може, це ж образити старшо́го) м-мене була ……. а? (медіахвойди далі допомагають - «на той момент ще нормальним», це вже сподобалося, радісно підхоплює) на мом… у мене була розмова на той момент хе-хе-хе (дебільно рже) с презе…зедентом Александром Григоровичем Лукашенко і він і я йому сказав там у вас боєвікі у нас є інформація вони нук… якісь деталі я йому говорив а…. і він мені сказав, «я… так. Ми вивчимо питання, щось таке… обов'язково, ви ж знаєте, як ми… як товаришуємо, як товаришують наші держави, і-і-і-і-і е-е-е-е таке інше і… і ми ве…зробимо все можливо і все». І після цього все.
Про Саакашвілі.
- Я, як президент України і ви прекрасно про це знаєте, займаюсь постійно тим, що повертаю громадян України різними можливостями які в мене є, які мені надала влада. Пан Саакашвілі є громадянин України, тому його це також стосується.
Про план трансформації України.
- Вчора ми вчора всі депутати позавчора вони були розбиті на вісім кластерів різних від інфраструктури до е-е-е-е освіти до різних ціностей, оборонні а-а-а-а проекти і трішечки попрацювали цей проект має бути напр
- Від нас, від нас постійно є сигнали щодо зустрічі і ви це чуєте, да. Шлях інший це зустріч тет-а-тет з президентом російської федерації, це інший шлях так і є. Тому що там інша буде адженда нашої зустрічі. А-а-а-а-а що стосується, що стосується нормандської зустрічі по-перше це не тільки наш сигнал це був сигнал а-а-а-а поважної пані Ангели Меркель, яка дуже хотіла і хотіла встигнути тому що це була обіцянка і були у нас домовленості встигнути ще на посаді канцлера мати цю зустріч і-і-і-і вона про це говорила неодноразово зі мною домовлялась, з Макроном домовлялась і домовлялась з президентом путіним, ми всі підтвердили, да? ну тому що акселераторами цього процессу були і ми але тут був такий момент щодо закінчення каденції канцлера Німеччини то вона також дуже сильно підключилась до цього е-е-е-е до цього моменту, тому у нас буде мені здається буде зустріч тому ОП так і відреагував тому що мали цей сигнал тим не меньш блокується саме російською федерацією...
- Ви в своїй передвиборчий риториці говорили, що ви будете якщо є порушення закону ви будете прощатись з людьми, чому ви цього не робите?
[Татаров (підслідний по корупційному злочину), Тищенко (неодноразово порушував карантин), Трухін (ДТП)]
- Постійно це відбувається, я не бачу, я не бачу таких речей в інших партіях, хоча таких мені здається кроків і-і-і-і проступків а-а-а-а різних, різного рівня є в кожному колективі і в нашій партії ви прекрасно знаєте ми єдині за багато років існування парламенту які позбавились декількох вже депутатів це постійно відбувається, це приймається рішення на рівні партії, саме на рівні партії. Щодо Миколи Тищенко - піднімалось це питання в партії ну, ну вважа ну да ну він, він ну він порушив ну він сплатив штраф, він порушив карантин, напевно те що ви говорите ви праві, чи за це позбавляють депутатського мандату - депутати вирішили що ні, попередили що так не можна, ось, ось і все. Щодо Олега, я вам сказав, ви
звернулись до голови офісу?
- По Пану Трухіну не було вашій реакції публічної...
- Те, що він в ДТП попав?
- Так, те що почали знімати публікації після цього.
- Я знаю що пан Трухін попав в ДТП, нехай вирішують правоохороні органи і скажуть що там відбулось. Ну попала людина в ДТП. Якщо там щось страшне відбулося я не знаю.
- А чому ви не знаєте? Це досить гучний скандал...
- Можна вам поставити запитання одне - скільки сьогодні захворілих і скільки померло через Ковід?
- Я знаю що більше 10 тисяч, я не знаю...
- Не знаєте? А чому ви не знаєте, ви ж журналіст?
- Я не президент.
- Розумієте? Тобто я ж да я президент но це не зовсім мені здається справедливий діалог. Я щодня знаю скільки людей захворіло, я знаю наповнення ліжок, хоч я і не міністр охорони здоров'я. Я не можу розуміти і знати всі деталі тих чи інших правоохороних кримінальних кейсів які відбуваються вибачте через ДТП при всій повазі, там ніхто не загинув там всі живі і це найголовніше... Я не можу все знати.
Щодо комунікаціі щодо партії. Ну да вони скаржаться, у мене немає часу, у мене немає часу, що я можу зробити, я не можу віддати частину свого життя. Вони всі хочуть особисто сказати, особисто сказати про що? "Там на місцях... чому недоплатили грошей...чому школа здається не першого вересня..." - через такі моменти спочатку я зустрічався з кожим з них. А потім я зрозумів, що я не можу мислити стратегічно, я займаюсь мікроменеджментом. Тим, чим я не можу і не повинен займатись. І тому на мікроменеджмент я теперь ммм.. зз.... т.... тепер спускаюсь тіки в моменті коли це є результат великих ризиків, дуже великих ризиків для держави. А так, в мене немає часу, мені треба думати, просто треба, розумієте з.... о.... мати час бути не просто роздратованим, тощо, а заспокоїтись і думати як переграти в великій гри... грі. Проти інших, достатньо міцних держав, ось і все.
Стосовно замаху на Шефіра.
- Був замах на вбивство, це стовідсоткова інформація, я думаю що є багато деталей які я не маю право, поки йде слідство, розповсюджувати, я вважаю, що виконавців знайдуть. Я не можу говорити про замовників, ну це це... мені складно сказати там.... там... іде слідство багато людей викликані, я знаю... Багато людей з дуже відомими іменами, з ким мммм...... з кимось з них спілкувався Сергій а когось знав, когось підозрює, я не знаю.... там багато людей викликано на... в.... відповідні правоохоронні органи, ну, мені нема що додати...
Пан Шефір зустрічався дуже часто з олігархами? Мені це невідомо, з паном Ахметовим він зустрічався, я знаю у нас були декілька складних моментів... І в Добро
Потрібно якось відзначити мужню і сильну людину.... Бо в мене, наприклад, тільки перших гундосих звуків - зубний біль
сейчас попробуй найти. я в рекомендованных получил этот пост