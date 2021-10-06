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Газ (9404) МВФ (3281) цены (2229) Марченко Сергей (297)

В переговорах с МВФ возник вопрос рисков в связи с ростом цены на газ, - Марченко

В переговорах с МВФ возник вопрос рисков в связи с ростом цены на газ, - Марченко

В переговорах с миссией МВФ возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ. Этот момент требует дополнительных консультаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году, а также на компаниях, которые находятся в государственной собственности", - отметил он.

В МВФ, по словам Марченко, понимают, что непосредственно прямых бюджетных потерь может и не быть.

"Но возможны косвенные потери в связи с финансовым состоянием компаний, которые связаны с этим рынком, и тем, как будет проходить отопительный сезон на местах, тут есть поле для дискуссий", - уверен министр.

Кроме того, по словам Марченко, также есть вопросы по части Министерства финансов, которые требуют уточнения в части бюджета на 2022 год. Но они, как заверил министр, некритичны для нынешнего пересмотра программы МВФ.

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Автор: 
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Топ комментарии
+4
Европа как покупала по 250, так и покупает
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06.10.2021 09:30
+3
Вместо денег- переговоры и видосики.
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06.10.2021 09:28
+2
Пускай МВФ радуется ценам на газ в Европе и благодарит Рашку газу по $1400
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06.10.2021 09:28
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Вместо денег- переговоры и видосики.
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06.10.2021 09:28 Ответить
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06.10.2021 09:39 Ответить
Пускай МВФ радуется ценам на газ в Европе и благодарит Рашку газу по $1400
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06.10.2021 09:28 Ответить
Европа как покупала по 250, так и покупает
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06.10.2021 09:30 Ответить
МВФ пофиг 1400, они по законам рынка живут, перестроятся, найдут где дешевле, не сразу, но...

законы рынка чуть отличаются от законов зебилья.

Вам, как олигарху должно быть стыдно - не знать этого))
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06.10.2021 09:33 Ответить
Порохосрань, украинский газ для украинцев стоит $50. И не тули здесь свои порохоботовские фантазии.
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06.10.2021 09:36 Ответить
Ты прав, Зебыдло, а мороженное по 20 копеек
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06.10.2021 09:58 Ответить
Газпром контракты на поставку газа выполняет. А что сверх, то их дело. Хотят дают хотят не дают
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06.10.2021 09:39 Ответить
ктоб сомневался))
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06.10.2021 09:31 Ответить
Почему МВФ не беспокоится ни за коррупцию, ни за наших казнокрадов ни за то что вырезаем и вывозим Карпаты в Европу ни многомиллиардным дотациям Ахметову и КО по *зельоной енергетике? Всегда для них самый важный вопрос чтобы в Украине не было ни дешового газа ни електроенергии для населения. Ето же геноцид украинцев называется.
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06.10.2021 09:31 Ответить
зебіл, а тобі на твоїй ботофермі не розказували, що метою МВФ є становлення і функціонування ринкових відносин (як елемент - ринкових цін) в країнах, з якими працює МВФ?
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06.10.2021 10:00 Ответить
Наш ответ Чемберлену МВФ.
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06.10.2021 09:35 Ответить
 
 