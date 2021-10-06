В переговорах с МВФ возник вопрос рисков в связи с ростом цены на газ, - Марченко
В переговорах с миссией МВФ возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ. Этот момент требует дополнительных консультаций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.
"Фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году, а также на компаниях, которые находятся в государственной собственности", - отметил он.
В МВФ, по словам Марченко, понимают, что непосредственно прямых бюджетных потерь может и не быть.
"Но возможны косвенные потери в связи с финансовым состоянием компаний, которые связаны с этим рынком, и тем, как будет проходить отопительный сезон на местах, тут есть поле для дискуссий", - уверен министр.
Кроме того, по словам Марченко, также есть вопросы по части Министерства финансов, которые требуют уточнения в части бюджета на 2022 год. Но они, как заверил министр, некритичны для нынешнего пересмотра программы МВФ.
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законы рынка чуть отличаются от законов зебилья.
Вам, как олигарху должно быть стыдно - не знать этого))
ЧемберленуМВФ.