Украина - на четвертом месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 6 октября в мире зарегистрировали 411 114 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 487 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировали 236 616 092 случаев инфицирования, из них 411 114 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 832 077 человека, из них 7 487 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 213,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 4-ю и 2-ю позицию соответственно.
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Как не стать чумным бараком. Про Португалию.
Прививочная кампания там началась примерно тогда же, когда и в других европейских странах, но если сейчас средний уровень иммунизации в Европе составляет 60-65%, в Португалии вакцинировано 86% жителей. Причем неохваченные 14% - это главным образом, дети, для которых пока нет одобренных вакцин. Среди тех, кого прививать можно, вакцинировано 98%.
Ответственный за столь выдающийся результат - бывший капитан подводной лодки, вице-адмирал Энрике Гувейя и Мело. Он был поставлен руководить вакцинацией в январе, когда в маленькой Португалии умирало по 250 человек в день и все больницы были забиты ковидными пациентами. Сейчас в стране регистрируется 4-7 смертей от ковида в день, и правительство сняло практически все ограничения. Секрет успеха, по словам Энрике, в том, что он воспринимает борьбу с вирусом как войну, а прививочную кампанию - как военную операцию.
Звучит тупо как кирзовый сапог, но на деле вице-адмирал оказался очень талантливым менеджером и промоутером. Он целенаправленно, задействуя медиа, создавал, если можно так выразиться, положительный образ вакцинации.
Во-первых, он сразу дистанцировался от политиков - на публике Энрико выступал исключительно в военной форме, никаких костюмов и галстуков. Как истинный военный, он говорит четко и по делу, и не боится общаться с антиваксерами - в июле он пришел на один из митингов, в ходе которого они заблокировали прививочный центр, и на камеры долго разговаривал с ними, отвечая на аргументы.
Во-вторых, всю кампанию Энрике последовательно продвигал месседж, что вакцинация не опасна и люди, чье мнение народ привык уважать, сами активно прививаются: по телевизору регулярно показывали, как врачи и медсестры получают свои дозы. Такие передачи, разумеется, были и в других странах, но в Португалии это были не разовые акции, а постоянная информационная повестка.
В-третьих, Энрике сразу набрал штат консультантов, включающий эпидемиологов и математиков, поэтому его слова и слова его помощников основывались не на фантазиях и предположениях, а на научных фактах.
Кроме того, в ходе вакцинной кампании в Португалии врачи и местные власти регулярно напоминали о том, сколько жизней спасли вакцины в середине XX века, истребив корь, оспу, полиомиелит и так далее. Сегодня, когда этих страшных вирусов нет или почти нет, и половина детей не умирают, не дожив до пяти лет, люди циклятся на редких и крайне редких побочных эффектах вакцин. Это сдвиг сознания, вызванный благополучной жизнью,и эмоциональная встряска напоминающая о том, какие ужасы происходят, если допустить бесконтрольное распространение патогенов, помогают вернуть фокус на место. Анализируя успех Португалии, западные СМИ также упоминают прошлые успехи страны в плане вакцинации - мол, с тех пор португальцы привыкли доверять вакцинам.
Видно, що незважаючи на високий рівень вакцинації, там черговий спалах хвороби, - але тепер уже в основному серед вакцинованих.
чет напутали с этими статистиками, кх-кх, о б*же(падает ниц, читает мантры, "творит "таинства"", лижет "лики", заказывает гроб из французского клена, пропитанный духами и духАми Шанель)
А я так-то имел ввиду развал с 1991г., который даже ВОЗ упоминает в своих отчетах.
При чем ладно бы я, меня и дураком назвать можно. Но отчеты ВОЗ говорят то же самое.
Её назвал
Я же уточнил, что да и она тоже развалила, но:
А я так-то имел ввиду развал с 1991г., который даже ВОЗ упоминает в своих отчетах.
()
А я тебе другую историю расскажу. При папередниках улянки я мог прийти в больничку пораньше и сразу на прием. Пусть в очереди, ага. Но - попасть к врачу, быть осмотренным, получить консультацию/лечение. Я мог сразу записаться к нужному узкому специалисту а не тратить время на визит к участковому/семейному сначала (понятно что сейчас можно договориться с семейным и сразу получить направление - но то вне системы, то чисто договорняк).
Сейчас - фигушки, электронная очередь, в которой места забиты на неделю вперед. А после времени приема у врача может быть куча дел и нифига ты не высидишь. До улянки... мне и в голову не могло прийти, что если я позвоню в скорую потому что у меня жена при смерти из-за давления а меня будут кидать от врача к врачу и в итоге придется им угрожать расправой и только тогда...
Я не в курсе, сколько тех кабинетов всего открылось - могу сказать за две больницы в которых лечимся мы с детьми. Ноль.
А персонал скорых так-то тоже не рад... но то отдельная история.
И да, до улянки неотложка могла приехать домой - не скорая но неотложка... сейчас фигушки. Я шел с температурой несколько кварталов... как думаешь, мог я по пути заразить кого? Нормально?
И еще. Больничный... 12 дней. Больше - не оплачивается, и это тоже часть медреформы. "Спасибо" ей, фигли.
Не спорю, Богатырева деньги брала в карман. Но и улянка свою лепту в развал - внесла.
Теперь с больничным. Вчера его получил вместе с выпиской. ну нет же проблем. бумажку на работу еще не принес, а бухгалтер больничный уже в компе увидела, и оформляет. да , проблема возникла у тех, кто левые больничные привык барыжить. Это да. Но извини, это уже другая история.
Еще. Лечащего врача раньше, ты мог поменять? Нет, не мог. Бумажки, и медицинскую карту в электронном виде мог получить. Не мог. Да, есть неудобства. То система подвиснет, то наши медики-бабульки провтыкают, с компом у них еще не очень. Но суть то это не меняет. Идея правильная.
Так что звыняй. У тебя свои приоритеты. У меня свои. И к врачу-кардиологу надо в год четыре разапоказаться, и в больничку раз в год лечь. Кстати. Анализы(кровь, моча) знаешь сколько мне в этом году обошлись? Если бы ты сравнил то время, когда была Богатырева, ты бы прослезился.
Ты просто сравни:
Ждешь так или иначе неделю своего времени.
Ждешь пусть даже несколько часов в очереди.
Свезло Харькову. Я живу в Киеве.
Электронный больничный возможно и легче... да только нюанс. Сейчас оплачивается 12 дней. Тогда - можно было продлевать (что я и делал, когда ломал ногу).
А теперь представим еще один момент. Сервак накрылся, программа как всегда висит... как же врачу посмотреть твою карту? А бумажка у ТЕБЯ завсегда с собой. Ну и от отключения электричества бумажная карточка тоже как бы защищена))
Не мог. Только толку с того в принципе ноль. Ну вот мы пришли подписывать декларации одними из первых. Список... оценки примерно одинаковые... выбирай из 10 фамилий которых ты не знаешь. А задр... в общем воспитать врача я и тогда мог.
Ты прав, приоритеты разные. И ситуации у людей в жизни разные. И все эти ситуации формируют мнение.
И если оно у меньшинства о реформе негативное... то уж так оно есть.
И только не говори , что в Киеве при Богатыревой со стентами и стентированием все было чики-пики. Хотя там у вас и институт Амосова, и Шалимова, и ... , в обещем тебе самому это лучше знать.
Начнем с медосмотра.
Но ты учитывай, у меня есть 2 детей и супруга. И я с ними иногда общаюсь и их опыт посещения медучереждений знаю))
По стентированию не скажу. Не сталкивался.
Слушай анекдот: Приходит к работающему папе-программисту сынок. Далее диалог:
- Папа, а почему небо синее?
- Синее? (не отрываясь от программирования)
- Да, пап, синее?
- Точно синее? (также увлеченно работая)
- Точно, пап.
- Всегда синее?
- Всегда, пап.
Папа, наконец отвлекается от работы и веско говорит:
- Ну так вот сынок, запомни. Если система работает без сбоев, то нечего своими кривыми ручками лезть.
Но я так-то у врача раз в год бываю. Обычно так и есть. Зимой.
Раньше, когда спортом занимался - и этого не было, не болел в принципе. Кроме одного неприятного наследственного заболевания из-за которого собственно и спрот прекратил. Сейчас восстановил вот думаю - заболею чем-нить вирусным в декабре или нет.
А так. Просидеть в очереди пару тройку часов. Для чего?
А так... ты записываешься к врачу... и через неделю ты, не дожидаясь времени визита к врачу оказываешься в скорой. С ургентной операцией.
Это я сейчас сильно утрирую, да. Но суть в разнице с моей точки зрения, думаю пояснил.
Все вышеозначенные действия происходят до того, как ты записался на регулярный осмотр. Просто болезни иногда не по графику бывают (не у меня, моя простуда регулярно к НГ).
З.Ы.: Я, как и процентов 90% граждан Украины не могу себе позволить столько времени на осмотр... точнее даже не я, а мой работодатель. Хотя нынешний наверное и позволит. Надо бы сходить. Кроме флюорографии, её я в феврале делал.
Только вот я думаю, что учитывая мнение людей по медреформе - случаев похожих на мои, все же, побольше чем тех которые похожи на твои. Существенно побольше.
Ну ладно. Я наверное тебя утомил. Извини. Но может что то полезное ты от меня и узнал. По крайней мере по теме болезней сердца. Кстати, что бы не доводить до инфаркта-инсульта надо просто периодически контролировать свое артериальное давление. ну и анализ крови знать на холестерин. Общий, и развернутый. Это высокой и низкой плотности. Один хороший холестерин, другой плохой. Низкой плотности - плохой. Ну и сахар. Норма до 6,2. Щасливо. Удачи. Не болеть. А если , не дай Бог это случилось, знать где и у кого лечиться. Наши врачи, это отдельная и долгая тема. Будь здоров.
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Подслушал сегодня на эскалаторе разговор двух женщин:
- Я госслужащая, и к нам в контору месяц назад привозили Модерну. Так из 130 человек госслужащих привилось тогда только 30. Бесплатно. Остальные сказали -- не хотим прививаться.
Недавно пришло указание об обязательной вакцинации. Кто не привился тогда, должен привиться теперь за свой счёт...
Дальше наши пути разошлись
Так що не скигліть - далі треба скорочувати ліжкомісця, зачиняти лікарні, а лікарі хай валять у єуропу сраки миють, а гідні громадяни будуть лікуватися у київській школі економіки дистанційно.
Антивакцинаторам привіт))
Может жижка всё же имеет обратный эффект?
Навіть на перший погляд, щось тут не те. )))
=статистика по Індії=