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Газ (9404) Европа (1618)

Побит очередной рекорд: цена на газ в Европе достигла $1594/тыс. куб. м

Побит очередной рекорд: цена на газ в Европе достигла $1594/тыс. куб. м

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 133,125 евро за МВт/ч, или $1594 за тысячу кубометров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, свидетельствуют данные биржи.

Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно сказываются на ценах на акции "Газпрома".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В переговорах с МВФ возник вопрос рисков в связи с ростом цены на газ, - Марченко
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Топ комментарии
+17
газ ни разу не оружие, да, фрау Меркель?
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06.10.2021 09:53
+17
Немчура дебильная. Как можно так раздвигать булки перед таёжной дичью,да еще и переплачивать за это?
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06.10.2021 09:55
+15
Вітання вам єврогеї! дотолерастились з мирними вреглюваннями
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06.10.2021 09:53
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па дружбє...от би нам так...жили б як в раю)))
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06.10.2021 10:48 Ответить
Во всех контрактах цена привязана к текущей цене газа. Но повышение незначительное. Кто-то тут писал что тысяча кубов сейчас для Беларуси стали 170 долларов.
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06.10.2021 10:49 Ответить
128,5
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06.10.2021 10:52 Ответить
Зато Украина не зависит от рашки как какая-то там Германия.
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06.10.2021 10:57 Ответить
Конечно. Пока есть Словакия с неограниченными запасами газа Украине волноваться нечего.
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06.10.2021 11:18 Ответить
Вам-то хорошо рассуждать со 100 долларами за килокуб.
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06.10.2021 10:46 Ответить
А что они думали? Перевод на "зеленую" энергетику даром пройдет?
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06.10.2021 10:46 Ответить
Не хрін палить газ для тепла, газ повинен бути тільки для газових плит!
А грітися грілками в ногах, як в Японії...))...
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06.10.2021 10:47 Ответить
И спать на валиках вместо подушек. Хотя вроде так полезней для здоровья. Как-то выпимши проспал на валике дивана, шея потом день болела.
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06.10.2021 10:51 Ответить
что то такое видел про Японию - там и столы есть шоб японец лежал и кушал тоже, лежа
как же бы хотелось туда. очень много же вещей круто там, как и Якудза.
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06.10.2021 12:01 Ответить
давайте вже 5 штук щоб гарантовано євролохів змусити плясати під путлєровську дудку
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06.10.2021 10:48 Ответить
чергова операція Лубянки на примус Європи до сертифікації СП2 і наших лохів до "дружби з братнім народом"
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06.10.2021 10:53 Ответить
Пусть покупают американский и норвежский. Кто против?
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06.10.2021 10:54 Ответить
до цього і прийде...є ще катарський і північно-африканський...але там теж вуха Газпрому)))
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06.10.2021 10:57 Ответить
А за что меня заспамили?
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06.10.2021 11:19 Ответить
Кстати, кто-нибудь задавался вопросом: сколько раз газпром нарушил обязательства и отказался поставлять газ в рамках долгосрочных контрактов по ранее утвержденной цене?
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06.10.2021 10:58 Ответить
Газпром контракт выполняет. Это Запад признает.
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06.10.2021 11:16 Ответить
То есть продают по 250-300 баксов вместо 1500?
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06.10.2021 11:22 Ответить
да
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06.10.2021 11:35 Ответить
Симсон отметила, что долгосрочные контракты на газ с Россией в Европе выполняются, но дополнительные мощности не были забронированы, несмотря на растущие цены.Об этом в среду, 6 октября, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон
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06.10.2021 11:41 Ответить
У нас осталась куча совковой промышленности ориентированной на дешевый газ как сырье.Те же металлургические печи давно можно было переоборудовать на электрику,химия нам вообще не нужна с такими ценами.Лучше уже импортировать.Собственная добыча покрывает потребления населения,а промышленность такую нужно сворачивать.
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06.10.2021 11:08 Ответить
И лектричество из розетки?
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06.10.2021 11:15 Ответить
_Полезные идиоты и кремлёвские кроты лишили Германию АЭС и надели на страну ошейник с поводком, который держит кремль. Сногшибательно поработали на Германию шрёдер и муркель - за это бораны четыре (!) раза переизбирали кремлёвскую лярву канцлером...
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06.10.2021 11:19 Ответить
Китай готов в 2030 покупать 1 трильён кубов в год. Сегодня покупает 240, в 2008 покупал 100. Бразилия тоже хочет покупать много газа. Поэтому и цены взлетели. В мире начался дефицит природного газа.
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06.10.2021 11:30 Ответить
Если россияне настолько всемогущи, что сделали такую цену на газ во всем мире, бессмысленно с ними бороться. Из-за них даже американцы свой сжиженный газ не хотят занедорого продавать в Европе. Будьте таки реалистами. Газпром качает в Европу нормальное количество газа в пределах своих контрактных договоренностей. Чтобы раскачать цену в разы, а не на 10-20-30%, россияне должны были бы полностью перекрыть поставки газа, и не на день или два. И еще такой нюанс: Газпром через газовый хаб в Нидерландах (крупнейший в Европе) продает небольшой как для себя объем газа, поэтому в принципе не оказывает существенное влияние на формирование цены на нем. Основная масса газа от Газпрома европейским странам идет по прямым контрактам. А хабы то для спекулянтов, или как у нас говорят, для перекупов. Покупают контракт на поставку, а потом перепродают его, играя на ценовой разнице.
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06.10.2021 11:42 Ответить
один из немногих адекватных комментариев
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06.10.2021 11:52 Ответить
, не хочу видатися конспірологом, але чи не здається вам що таке підняття ціни на газ це своєрідне примушення світу до економії і зменшення викидів з огляду на кліматичні зміни?
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06.10.2021 12:25 Ответить
звісно не Росія примушує, а якась світова закуліса. про щось же вони там домовлялися на своїх чисельних самитах по кліматичним змінам
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06.10.2021 12:27 Ответить
Кому вы объясняете? Тут в основном амёбы, у которых как-то существует ничтожная и слабая РФ и одновременно способная повлиять на цены на газ во всём мире.
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06.10.2021 12:30 Ответить
Кто-то делает бабло. Нефть уже за 80...на подходе уголь. По газу это не конец,а кому-то пи...
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06.10.2021 11:48 Ответить
Вугілля Китай розкачує. Вичули ці дивні новини що в Китаї раптово не стало вугілля, і вони аж зупиняють виробництва....Хоча виробництва вугілля Китай тільки нарощував. Здається що і виробництва вони тільки на папері закривають!
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06.10.2021 15:25 Ответить
нужно продать 2 миллиарда кубов с хранилищ по 1500 баксов рашка скинет до 600
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06.10.2021 12:00 Ответить
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