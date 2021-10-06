РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8813 посетителей онлайн
Новости
4 248 24
журналистика (3254) нападение (2137) Укрэксимбанк (121) Мецгер (68) Плинский Евгений (35)

В "Укрэксимбанке" хранится слишком много секретов власти. Мецгеру ничего не будет за нападение на журналистов, - Плинский

В

История между "Укрэксимбанком" и журналистами "Схем" обратила слишком много внимания на деятельность данного банка.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Но, даже если бы Женя Мецгер лично избивал журналистов ногами, скорее всего, ему за это ничего не будет. Уж слишком много секретов этой власти и приближенного к ней бизнеса хранится в "Укрэксиме", под которыми стоят подписи Мецгера. Одна из них - это тайна кредитной линии под 1% годовых для строительной корпорпции "Альтком", Александра Тесленко", - подчеркивает журналист.

Он напоминает, что сегодня эта компания входит в пул основных подрядчиков "Большого строительства президента", осваивая миллиарды из бюджета.

"Да, вы не ослышались. Это тот самый "Альтком", который обслуживал все стройки Бориса Колесникова на "Евро-2021" и реконструировал НСК "Олимпийский". И это тот самый "Альтком", владельца которого Тесленко НАБУ обвиняет в даче взяток с 2017 по 2019 экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку на сумму около 700 к$. Взятки, говорят, давались за продление конктракта по реконструкции трассы "Киев-Одесса", который "Альтком" не выполнял", - продолжает Плинский.

"Именно в тот период близкий друг Тесленко Килилл Шевченко, руководивший "Укргазбанком" (2015-2020), давал его компании банковские гарантии под его проекты. Шевченко и Тесленко очень близки много лет и банкир, как мог, помогал другу в тяжелые времена власти Порошенко, когда вкусными стройками занимались другие люди. Но все изменилось с назначением в 2020 году Кирилла Шевченко главой НБУ. Тогда же свое место в "Укрэксиме" получил и Женя Мецгер, который с 2016 по 2020 был заместителем Шевченко в "Укргазбанке" и так же не чужд "Альткому". Такой взлет друга Тесленко в НБУ не мог не отразиться на деятельности строительной корпорации. Именно с подачи Шевченко "Укрэксим" Мецгера открыл для "Альткома" невиданную по условиям кредитную линию под 1% годовых", - добавляет он.

Читайте также: Совет по свободе слова о нападении на журналистов "Схем": Нужны быстрая реакция и соответствующее наказание

По словам журналиста, с помощью этого кредита Тесленко сумел войти в обойму избранных компаний "Большой стройки президента".

"Для понимания. Только за сентябрь "Альтком" получил из бюджета почти 400 млн. грн. И так +- каждый месяц. А вы говорите - журналистов побили...Вон их сколько, а таких банкиров и подрядчиков единицы. Вот кого беречь надо.)", - с иронием резюмировал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Звісно не буде. В нас немає права у країні.
При владі банда зелених хапуг.
показать весь комментарий
06.10.2021 09:58
+10
показать весь комментарий
06.10.2021 10:01
+9
звісно що нічого не буде, Татаров з Трухіним не дадуть збрехати.
Але от те що ці персони будуть драпати в Їзраел після зміни влади то факт.
показать весь комментарий
06.10.2021 09:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кто сомневается? За 30 лет кормушка ВСЕХ властей. И кто понес ответственность из чиновников за 30 лет? И это уже 7 лет куча Силовых антикоррупционных органов!
показать весь комментарий
06.10.2021 09:56 Ответить
та хоч 200 нових органів хай створять. Доки Прокурви й судді не будуть висіти на гілляках нічого не зміниться
показать весь комментарий
06.10.2021 09:58 Ответить
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.

Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского.

"Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине.
Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
показать весь комментарий
06.10.2021 12:06 Ответить
звісно що нічого не буде, Татаров з Трухіним не дадуть збрехати.
Але от те що ці персони будуть драпати в Їзраел після зміни влади то факт.
показать весь комментарий
06.10.2021 09:57 Ответить
Команда Зе

показать весь комментарий
06.10.2021 09:57 Ответить
Самое время разучивать песню Дартаньяна :

И вот один, уже друзья далёко.

И трижды проклята моя дорога.

Девиз был "Все за одного"

И в этом был успех..

Успех прошёл и никого..

Лишь я, один за всех...

Аккомпанировать может себе на рояле.
показать весь комментарий
06.10.2021 10:20 Ответить
Банк не замешан в офшоризации украинцев
показать весь комментарий
06.10.2021 09:57 Ответить
Ну бородатая девушка Сырожа Лещенко чтоб отбелить Зе сказало же что скоро все владельцы ларьков будут офшорниками, и что офшоры это Хорошо!
показать весь комментарий
06.10.2021 10:00 Ответить
Чому дивуватися? Феодалізм є феодалізм.
показать весь комментарий
06.10.2021 09:58 Ответить
Звісно не буде. В нас немає права у країні.
При владі банда зелених хапуг.
показать весь комментарий
06.10.2021 09:58 Ответить
Велика подяка за це 73% ідіотів які привели цю банду до влади.
показать весь комментарий
06.10.2021 10:02 Ответить
Ну напали й напали. Ніхто ж не загинув. ©
показать весь комментарий
06.10.2021 09:59 Ответить
президент Украины в мацкве
на задании. инкогнито

показать весь комментарий
06.10.2021 10:00 Ответить
На РАБссии круче...ни один хмырь Путлера не держит офшор,кроме Константина Эрнста...,остальные чисты что слеза грудного малыша...учитесь у ГУЛАГа Путлера...
показать весь комментарий
06.10.2021 10:00 Ответить
Лохи работают, Нелох зарабатывает
показать весь комментарий
06.10.2021 10:01 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2021 10:01 Ответить
ФСБ РАБссии повторяется.....с офшорами...,то Порошенко был под колпаком Мюллера...сегодня Зеленский...,завтра нападут на Розумкова....работа такая...у хмырей Пригожина...
показать весь комментарий
06.10.2021 10:06 Ответить
Навіть Яник назначав донєцкіх хоч з якимось відповідним досвідом роботи.
А тепер клоун на клоуні бабло тачками возять.
показать весь комментарий
06.10.2021 10:09 Ответить
Зеля внаглую набивает всю Украину, от сельсовета до ВР своими пацанами а-ля Янукович. Порошенко хоть делал что-то подобное с оглядкой на мнение цивилизованных стран...
показать весь комментарий
06.10.2021 10:14 Ответить
Порошенко ваще ничего не делал.... Но Новороссию Путлера от Харькова до Одессы успешно зарыл на кладбище в дяревне Выбуты Псковской области...,там лежат сотни десантников ВДВ РАБссии...
показать весь комментарий
06.10.2021 10:17 Ответить
А вы думаете почему Мыира Ольга ********* до сих пор СкреПОНОСом трещит....
показать весь комментарий
06.10.2021 10:20 Ответить
Сунули журналисты нос в систему вэлыкого крадивныцтва. Пусть спасибо скажут, что живы остались.
Представляю, какая паника сейчас у зе-шоблы. Лохторат узнает главные тайны и начнет пыхтеть. Рейтинг бубочки в опасности. Журналистам сейчас надо броситься всем вместе на эту банду и размазать ворьё по свежему асфальту. Только просьба есть: любую зашкварную новость множить на операцию по сливу вагнеровцев, чтобы из каждой розетки гудело как колокол "ДЕРЖАВНА ЗРАДА!!!"
показать весь комментарий
06.10.2021 10:22 Ответить
И не так жалко было бы того кредита под 1% годовых на реальную стройку. Но ведь все знают, что это "большое ***** ...лово" и "большое воровство". И особенно веселит этот "1% годовых" на фоне убыточности Укрэксима в 5,6 млрд. грн. за прошлый год. Может поэтому и убыток такой ...
показать весь комментарий
06.10.2021 10:26 Ответить
мецгера, конечно, снимут.
альтком как был при кормуше при всех папередниках, так и будет.
показать весь комментарий
07.10.2021 05:47 Ответить
 
 