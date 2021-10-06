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акция (2397) журналистика (3254) пикет (697) протест (5834) СМИ (3761) Укрэксимбанк (121) Мецгер (68)

Сегодня журналисты будут пикетировать "Укрэксимбанк" с требованием уволить руководство банка за препятствование журналистской деятельности

Сегодня журналисты будут пикетировать

Журналисты сегодня, 6 октября, будут пикетировать "Укрэксимбанк" в знак нападения на журналистов во время записи интервью с главой банка Евгением Мецгером.

Об этом говорится в анонсе акции в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 6 октября, в 14:00 журналисты будут пикетировать "Укрэксимбанк" (Киев, ул. Антоновича, 127) в знак протеста против нападения на коллег во время интервью с главой банка Евгением Мецгером.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Укрэксимбанке" хранится слишком много секретов власти. Мецгеру ничего не будет за нападение на журналистов, - Плинский

"Мы требуем отставки руководства банка за препятствование журналистской деятельности", - заявили организаторы акции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

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Топ комментарии
+9
Ви помітили як тихенько Оффшор 95 відійшов на другий план?)) Ми обговорюємо ще одного етнічного українця Мецгера. Отож. ЗМІ з мізками можуть робити що завгодно.
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06.10.2021 10:04
+5
Глист Лєщенко зараз вилізе зі сраки з заявою, що журналіст провокатор від ЄС.
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06.10.2021 10:02
+5
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06.10.2021 10:03
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Глист Лєщенко зараз вилізе зі сраки з заявою, що журналіст провокатор від ЄС.
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06.10.2021 10:02 Ответить
Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

1. Незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв'язку із своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю -
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.
3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, -
караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
{Стаття 171 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993-19#n9 № 993-VIII від 04.02.2016 }
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06.10.2021 10:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=I9xc-p9Dyy4 2013 рік Вадиму Титушко за побиття журналістів світить 4 роки
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06.10.2021 10:42 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/256264-kak_vadik_rumyn_titushko_poshel_po_krivoj_dorohke_ot_napadenija_na_hurnalistov_do_razboja Как Вадик «Румын» Титушко пошел по «кривой дорожке»: от нападения на журналистов до разбоя
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06.10.2021 10:44 Ответить
их не отставлять нужно, а в тюрьму садить...
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06.10.2021 11:47 Ответить
Ця вся хєрня щоб відвернути увагу від вагнера та офшорів, від порушень закону в парламенті.
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06.10.2021 14:24 Ответить
Такой банк,с таким руководством,должен быть послан клиентами. Пусть обслуживают зеленое ворье у власти
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06.10.2021 10:02 Ответить
Так має бути, але тут страшна новина, що цей банк видавав кредити організаціям "ДНР". Виходить, що фінансував війну, як казав Найвелічайший політик ********** - "ту сторону".
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06.10.2021 11:15 Ответить
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06.10.2021 10:03 Ответить
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06.10.2021 10:03 Ответить
Ви помітили як тихенько Оффшор 95 відійшов на другий план?)) Ми обговорюємо ще одного етнічного українця Мецгера. Отож. ЗМІ з мізками можуть робити що завгодно.
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06.10.2021 10:04 Ответить
Не тільки офшори, а і "замах" на Кефіра, викрадення Чауса і головне - державна зрада по "вагнерівцях". Зелена мафія перекриває одну страшну новину іншою і так кожного дня, а дядьо Валєра не гає час, патрошить казну українців через свої схеми на держпідприємстваї і судах. Косоворотки доля надійно захована в офшорах. Про Оманські рахунки ніхто ніколи не напише. А ви всі продовжуйте ненавидіти Порошенко, на якого вказали ці бариги і мародери.
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06.10.2021 11:18 Ответить
Представители богоизбранного народа, не имея ни родины, ни корней, ведут себя в Украине как бурьян и просто сосут соки. Мы сами же их и выбираем, навеное от скудоумия большинства.
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06.10.2021 13:45 Ответить
а почему банк? имитация протеста? еще бы возле банкомата походили, кошельку зе-гниде пох на ваш хоровод.
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06.10.2021 10:05 Ответить
ура ура....
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06.10.2021 10:05 Ответить
все навколо російською мовою...і журналісти і держслужбовці і охоронці...от уж дійсно малоросія...
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06.10.2021 10:12 Ответить
Хм... Уволіть... А де ж Жлия Мецгер харчєваЦЦА будєт?
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06.10.2021 10:23 Ответить
а почему не с требованием
расследовать кредиты ДНР??
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06.10.2021 10:23 Ответить
Уволить за уголовное преступление?
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06.10.2021 11:06 Ответить
Правильно! Они нам по лицу, мы им - пикет!
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06.10.2021 11:06 Ответить
Мусора монастырского на откате с днр кредита, остался только пикет журналистов
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06.10.2021 11:08 Ответить
Така активність, наче в Україні вперше порушили права журналістів. Усе це схоже на дешевий спекталь для відвернення уваги.
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06.10.2021 11:21 Ответить
Коли влітку "Нацжінки" під час своєї акції побили журналіста, ніхто і не писнув. Чи "то другоє"?
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06.10.2021 18:40 Ответить
Схеми, то ж Радіо Свобода, тобто американці, а вони в україні недоторкані.
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07.10.2021 10:36 Ответить
Теперь понятно почему Саакашвили решил посидеть на нарах, но остаться чистым и не иметь дела с офшорниками! Ах, смешно то как!
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06.10.2021 12:29 Ответить
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06.10.2021 12:49 Ответить
 
 