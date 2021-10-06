Сегодня журналисты будут пикетировать "Укрэксимбанк" с требованием уволить руководство банка за препятствование журналистской деятельности
Журналисты сегодня, 6 октября, будут пикетировать "Укрэксимбанк" в знак нападения на журналистов во время записи интервью с главой банка Евгением Мецгером.
Об этом говорится в анонсе акции в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 6 октября, в 14:00 журналисты будут пикетировать "Укрэксимбанк" (Киев, ул. Антоновича, 127) в знак протеста против нападения на коллег во время интервью с главой банка Евгением Мецгером.
"Мы требуем отставки руководства банка за препятствование журналистской деятельности", - заявили организаторы акции.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Пожалуйста, подождите...
1. Незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв'язку із своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю -
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.
3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, -
караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
{Стаття 171 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993-19#n9 № 993-VIII від 04.02.2016 }
расследовать кредиты ДНР??