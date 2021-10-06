Сегодня журналисты будут пикетировать "Укрэксимбанк" с требованием уволить руководство банка за препятствование журналистской деятельности

Журналисты сегодня, 6 октября, будут пикетировать "Укрэксимбанк" в знак нападения на журналистов во время записи интервью с главой банка Евгением Мецгером.

Об этом говорится в анонсе акции в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 6 октября, в 14:00 журналисты будут пикетировать "Укрэксимбанк" (Киев, ул. Антоновича, 127) в знак протеста против нападения на коллег во время интервью с главой банка Евгением Мецгером.

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"Мы требуем отставки руководства банка за препятствование журналистской деятельности", - заявили организаторы акции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.