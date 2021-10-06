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ВР (27381) СМИ (3761) Разумков Дмитрий (1520)

Разумков снял ограничения на пребывание журналистов в кулуарах: Представители СМИ могут работать на 2-м и 3-м этажах парламента. ДОКУМЕНТ

Разумков снял ограничения на пребывание журналистов в кулуарах: Представители СМИ могут работать на 2-м и 3-м этажах парламента. ДОКУМЕНТ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать на втором и третьем этажах парламента.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь спикера Рады Ольга Туний, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с многочисленными обращениями журналистов, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах", - говорится в сообщении.

Теперь в пресс-центре на 3-м этаже может работать до 200 человек; на балконе прессы в зале заседаний - 30 человек, в кулуарах 2-го этажа - 200 человек.

Также согласно распоряжению, снимаются любые ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.

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Разумков снял ограничения на пребывание журналистов в кулуарах: Представители СМИ могут работать на 2-м и 3-м этажах парламента 01

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Топ комментарии
+21
Наостанок підгидив зеленим потворам
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06.10.2021 10:14
+14
А чего только сейчас,а не два года назад?
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06.10.2021 10:08
+11
снова будем читать про "Анал табу" и смотреть как дрочит Кива
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06.10.2021 10:17
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А чего только сейчас,а не два года назад?
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06.10.2021 10:08 Ответить
гулять так гулять! Депутаты на столько болваны-клоуны - что сами на себя компромат делать будут....
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06.10.2021 10:10 Ответить
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06.10.2021 10:22 Ответить
Того, що заборона недавно з'явилась. 2 роки тому було так, як Разумков повернув.
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06.10.2021 10:13 Ответить
А хто ввів недавно заборону. Разумков не має відношення?
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06.10.2021 13:55 Ответить
Наостанок підгидив зеленим потворам
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06.10.2021 10:14 Ответить
снова будем читать про "Анал табу" и смотреть как дрочит Кива
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06.10.2021 10:17 Ответить

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06.10.2021 10:27 Ответить
вот что отставка "животворящая" с чиновниками бюрократами делает)))
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06.10.2021 10:31 Ответить
засцало неподетски ломбардное чмо таких же гопников....
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06.10.2021 10:41 Ответить
Есть куда более интересные новости. К примеру, что в третий раз прокатили зеленую кандидатуру судьи в ЕСПЧ, или что сейчас оффшоры станут детским лепетом для Украины - теперь весь чёрный нал будет законным образом оседать на виртуальных счетах. При этом Вислюк посчитал принятый законе недостаточно удобным для его банды, вернул в Раду со своими замечаниями. Хотели перемен? Оффшоры не устраивали? Ну теперь они как бы и не нужны стали. Получите и распишитесь.
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06.10.2021 10:56 Ответить
Это вы про криптовалюту что ли? Так в ней держать деньги очень невыгодно из-за повышенно волатильности. Разве что для сомнительных транзакций, но никак не для хранения.
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06.10.2021 11:16 Ответить
Очень выгодно выводить бабло из страны, при этом в последствии теряется след дальнейший, можно перевести на свой счет где-то на Сейшелах и не париться. Насчет выгоды, тоже сомнительное утверждение, несмотря на колебание курса, посмотрите на динамику от года к году.
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06.10.2021 11:45 Ответить
Это вся шарага может исчезнуть по щелчку.

"Свой счет на Сейшелах", который будет уже в долларах - запросто отслеживается финансовой разведкой США.

"не париться" не получится
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06.10.2021 17:05 Ответить
молодчина
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06.10.2021 13:14 Ответить
Снимать на камеры дрочеров и интимные переписки они называют работой?
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06.10.2021 13:24 Ответить
Так, показувати діяльність депутатів, чиновників, зарплати котрих начислюються з народних податків, - це пряма робота журналістів.
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06.10.2021 15:07 Ответить
Журналисты должны освещать работу законодательного органа, делать анализы законопроектов, давать аналитику принятых решений и т.д., а не то, кто себя за член подергал или с проституткой списался. Это не журналистика, это треш.
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07.10.2021 13:07 Ответить
Типичное моментальное переобувание в демократа любого чиновника, решение об увольнении которого уже принято. Но ни днём раньше

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06.10.2021 13:51 Ответить
Кукловод дал распоряжение уже начать раскручивать Разумкова. Наверняка, при проектировании проекта "Зеленский президент" кукловодом предусматривалось, что следующим президентом будет Разумков.
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06.10.2021 14:01 Ответить
О, демократія нарешті трішечки, мимохідь, торкнулась Разумкова.
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06.10.2021 14:06 Ответить
 
 