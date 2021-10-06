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Новости Отставка Разумкова
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Разумков Дмитрий (1520) Железняк Ярослав (407)

Украина в парламентском локдауне, это можно расценивать как государственный переворот, - Железняк о ситуации с отставкой Разумкова

Украина в парламентском локдауне, это можно расценивать как государственный переворот, - Железняк о ситуации с отставкой Разумкова

Украина сейчас находится в парламентском локдауне.

Об этом сегодня в кулуарах ВР заявил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Учитывая то, что "слуги народа" не продумали, а что будет дальше после отстранения спикера и учитывая, что повестка дня по их же утверждению не принята в понедельник, то сейчас парламент может рассматривать только ограниченный круг вопросов - отчеты ВСК, изменение границ городов, возможно, какие-то ратификации и назначение выборов. То есть, все то, что мы проходили в течение 10 минут в автоматическом режиме, голосуя без обсуждения. Действительно, во многих случаях, это действительно техническое решение. Такая же ситуация будет происходить сегодня и завтра, ведь согласительный совет сейчас не может собраться, так как это происходит в течение 3 дней. Об этом все знали", - подчеркнул он.

 По словам Железняка, из текущей ситуации можно вынести 2 урока - во власти никто не думает "на шаг вперед" и то, что приходится терять целую парламентскую неделю.

Глава фракции "Голос" предполагает, что завтра в парламенте будет неспокойно. 

"Потому что вчера на обсуждении представители власти четко дали понять оппозиции, что снятие спикера будет происходить с грубым нарушением регламента", - добавил Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отстранение Разумкова в обход закона - это начало парламентского кризиса, - нардеп "Голоса" Железняк

На вопрос относительно того, а будет ли соблюдено требование о двух днях на ознакомление с отчетом Счетной палаты и отчетом спикера, да и вообще, будет ли предоставлена ему возможность нормально подготовить отчет, ответ был четким: "нет". Железняк выразил уверенность, что "слуги народа" пойдут с нарушением регламента.

 "Можете это расценивать как государственный переворот", - резюмировал парламентарий.

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Топ комментарии
+8
Ну так так и есть - это госпереворот: Спикер ВР - глава законодательной ветви власти, второй по важности человек в государстве (а если считать что у нас парламентская республика, то первый), был незаконно отстранен от власти! Почему незаконно?! Потому что с нарушением регламента ВР, который имеет статус Закона!!!!
Следующая власть может судить всю свору СН, как Организованную Преступную Группу, в не зависимости от того знали они что делают или нет - состав преступления на лицо - одни отдавали указания, другие выполняли, третьи прикрывали (например ВСК замявшая дело по госизмене Зеленского)
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06.10.2021 10:24
+6
парламент должен быть распущен и назначены внеочередные выборы!
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06.10.2021 10:18
+6
Так це схоже на державний переворот.
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06.10.2021 10:19
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парламент должен быть распущен и назначены внеочередные выборы!
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06.10.2021 10:18 Ответить
Так це схоже на державний переворот.
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06.10.2021 10:19 Ответить
А впереди ещё много интересного ералаша от квартала 95
навыбирали новых лиц …
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06.10.2021 10:22 Ответить
Кум Зели напал на журналиста Схем...,но ему ничего не будет,Зеля даж премию выпишет на офшорный счет...
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06.10.2021 10:23 Ответить
Зелень пливе і берега не бачить, їм на все насрать.
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06.10.2021 10:23 Ответить
Ну так так и есть - это госпереворот: Спикер ВР - глава законодательной ветви власти, второй по важности человек в государстве (а если считать что у нас парламентская республика, то первый), был незаконно отстранен от власти! Почему незаконно?! Потому что с нарушением регламента ВР, который имеет статус Закона!!!!
Следующая власть может судить всю свору СН, как Организованную Преступную Группу, в не зависимости от того знали они что делают или нет - состав преступления на лицо - одни отдавали указания, другие выполняли, третьи прикрывали (например ВСК замявшая дело по госизмене Зеленского)
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06.10.2021 10:24 Ответить
Еще и получали бабло в конвертах за свои услуги - чистой воды СПГ. Самое смешное, что они вполне могли снять Разумкова ничего не нарушая - у них для этого были все возможности. Сам Разумком не сильно противодействовал снятию, все что нужно было сделать, это выдержать сроки установленные законом (всего несколько жней), но не хватило терпения. Конченые идиоты!!!!
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06.10.2021 10:29 Ответить
Як кажуть у Хранціі фініта ля кУмедия
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06.10.2021 10:25 Ответить
Слишком рано Разумков лег под Ахметова и слишком явно, за что и поплатится.
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06.10.2021 10:26 Ответить
если честно,то нормальным людям,хоть немного понимающим в ситуации,ваши парламентские заморочки,до жопы!

страна стоит на пороге большого потрясения от отсутствия денег,налогового пресса,газовой вакханалии и газового же коллапса.

все эти договоры между губернаторами и мэрами по поводу отопления,херь в томате!
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06.10.2021 10:26 Ответить
Да уш. Отопительный сезон в этом году обещает быть нескучным
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06.10.2021 10:52 Ответить
Розумков : Зеля наш корабль тоне...

Зеля : наш Титанік придумав Данілич...,прорвемось у прірву...
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06.10.2021 10:27 Ответить
як вже дістали ці двіжи особистостей по захопленню теплого місця під власну дупу за мій кошт. тут не тільки не схочеш податки платити, а й взагалі схопити рідню в оберемок і тікати світ за очі з цієї країни
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06.10.2021 10:45 Ответить
Це не рада, а ОПГ.
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06.10.2021 10:52 Ответить
А це має ознаки державного перевороту, чи захоплення влади ОЗУ "95 квартал", бо пруть бульдозером через порушення всіх процедур, але на користь свого контролю за всим.
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06.10.2021 11:20 Ответить
 
 