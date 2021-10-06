Украина в парламентском локдауне, это можно расценивать как государственный переворот, - Железняк о ситуации с отставкой Разумкова

Украина сейчас находится в парламентском локдауне.

Об этом сегодня в кулуарах ВР заявил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Учитывая то, что "слуги народа" не продумали, а что будет дальше после отстранения спикера и учитывая, что повестка дня по их же утверждению не принята в понедельник, то сейчас парламент может рассматривать только ограниченный круг вопросов - отчеты ВСК, изменение границ городов, возможно, какие-то ратификации и назначение выборов. То есть, все то, что мы проходили в течение 10 минут в автоматическом режиме, голосуя без обсуждения. Действительно, во многих случаях, это действительно техническое решение. Такая же ситуация будет происходить сегодня и завтра, ведь согласительный совет сейчас не может собраться, так как это происходит в течение 3 дней. Об этом все знали", - подчеркнул он.

По словам Железняка, из текущей ситуации можно вынести 2 урока - во власти никто не думает "на шаг вперед" и то, что приходится терять целую парламентскую неделю.

Глава фракции "Голос" предполагает, что завтра в парламенте будет неспокойно.

"Потому что вчера на обсуждении представители власти четко дали понять оппозиции, что снятие спикера будет происходить с грубым нарушением регламента", - добавил Железняк.

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На вопрос относительно того, а будет ли соблюдено требование о двух днях на ознакомление с отчетом Счетной палаты и отчетом спикера, да и вообще, будет ли предоставлена ему возможность нормально подготовить отчет, ответ был четким: "нет". Железняк выразил уверенность, что "слуги народа" пойдут с нарушением регламента.

"Можете это расценивать как государственный переворот", - резюмировал парламентарий.