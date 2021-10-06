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Новости Отставка Разумкова
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ВР (27381) отставка (3146) Разумков Дмитрий (1520) Гетманцев (408)

"Слуга народа" Гетманцев будет вести заседание Рады по отставке Разумкова: "Никто не возражал. Я был вынужден согласится"

Руководство фракции "Слуга народа" внесло предложение о том, что завтра заседание, на котором планируют отстранять спикера Дмитрия Разумкова, будет вести глава финансового комитета Верховной Рады, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Об этом Гетманцев рассказал в эксклюзивном интервью парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.

"На фракции обсуждали этот вопрос. Никто не возражал. Я был вынужден согласится. Вы же понимаете, что это не самая интересная процедура", - подчеркнул он.

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По словам нардепа, завтра сначала должна быть проголосована процедура ad hoc, чтобы Гетманцев смог вести заседание.

Отвечая на уточняющий вопрос, не хотел ли он занять место в президиуме Верховной Рады на постоянной основе Гетманцев заявил: "Нет, не хотел бы. Я считаю, то место, которое я сейчас занимаю (глава финансового комитета. – Ред.) наиболее эффективным"

Глава финансового комитета также попросил пока не обсуждать вопрос назначения нового председателя Верховной Рады.

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"Мы не будем с вами обсуждать кандидатуры нового спикера при жизни этого. Не надо этого делать", - добавил политик.

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Топ комментарии
+12
Ну , ребята , это уже беспредел 😠
пора вас оттуда виносить вперёд ногами , так как такого дерьма ещё не было при власти , чтобы так нагло топтаться на Контитуции Украины
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06.10.2021 10:30
+11
сепар Гетманцев будет снимать с должности ватана Разумкова
- ситуация непрерывно меняется к худшему
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06.10.2021 10:21
+11
Как обычно выбрали самого зашкваренного...
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06.10.2021 10:26
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Иди гуляй путчист несчастный!
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06.10.2021 10:20 Ответить
сепар Гетманцев будет снимать с должности ватана Разумкова
- ситуация непрерывно меняется к худшему
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06.10.2021 10:21 Ответить
Вибачте, а чому "ватана Разумкова"? Є якісь дані? Можливо, не знаю. Але, з усіх цих, так званих, "слЮг народу", він був самий розумний та адекватний. Чи він висловлювався на підтримку нашого ворога?!🤣
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06.10.2021 10:35 Ответить
посмотрите и будете знать
его цитаты и мировоззрение сжато...
https://youtu.be/tmjmqwMHw9M
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06.10.2021 10:54 Ответить
Ви дійсно, довіряєте словам, цієї " пані", яка має дуже сумнівну репутацію, і яка вже не один раз "підбурювала" думки населення України, під "нібито", тільки в її уяві, українську визначеність! Це дуже - провокативна особа! 🤓
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06.10.2021 11:34 Ответить
провокаторшой ее называют те же самые люди, которые называли провокаторами участником Революции Достоинства, блокировщиков ватных тв-каналов, борцов за украинскую мову и тд и тп..
Для поляков и коммунистов Бандера и Шухевич были провокаторами достойными расстрела ..
Украина именно сохранилась из за таких вот "провокаторов" как Фарион...
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06.10.2021 11:41 Ответить
Я з Вами, не згодна, адже вона "спекулює" цими героями, борцями за Україну! І, в якомусь відсотку (великому!) "різькі"/категоричні висловлювання цієї пані, повірте!, привели до цієї війни! Час/історія, все розставить по своїх місцях! 🤓
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06.10.2021 11:57 Ответить
Как обычно выбрали самого зашкваренного...
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06.10.2021 10:26 Ответить
Какого пеня этот фанат лукашенки рассядется в кресле головы верхрады,его место на скамейке в суде,за копирование путинских законов и уничтожение экономики страны.
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06.10.2021 10:27 Ответить
Пора гнать этих ******** в шею!
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06.10.2021 10:27 Ответить
Доречі, а де смєтуни? Чи вони екстазують від цієї ідіотії?
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06.10.2021 10:29 Ответить
им нравится, они сами бы хотели быть такими наглыми
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06.10.2021 11:25 Ответить
на зарплате, заняты
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06.10.2021 11:30 Ответить
стефанчук оказался умнее чем берущий везде и всегда гетманцев...
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06.10.2021 10:27 Ответить
По беспределу идут суки!
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06.10.2021 10:28 Ответить
Ну , ребята , это уже беспредел 😠
пора вас оттуда виносить вперёд ногами , так как такого дерьма ещё не было при власти , чтобы так нагло топтаться на Контитуции Украины
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06.10.2021 10:30 Ответить
Нашли самого компетентного... Неадекват хЕров.
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06.10.2021 10:32 Ответить
Зеленую шваль нужно судить народным судом за весь тот беспредел, который они устроили в стране и в части парламента и в части уничтожения оборонки и в части слива Московии спецопераций нашей разведки ...
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06.10.2021 10:37 Ответить
А чому саме цей фіскалізатор-недомірок?!
Я так розумію, він найстарший серед зелених щенят?
Чи просто один з небагатьох, хто вміє читати?
А якщо серйозно, хлопці, то це бєспрєдєл.
Навіть при Янику риги не дозволяли собі викликати на свою партійну бандитську сходку одразу головного мента, СБУшника і гнепрокурора. А зелені це зробили в Трускавці.
Яку партію влади в Україні не будуй - все одно виходить КПСС
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06.10.2021 10:49 Ответить
Хєтьманцев №1 в списку антиМайданівців с "слугах уродів"!
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06.10.2021 10:50 Ответить
Сепар голимый !
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06.10.2021 11:14 Ответить
торпеда туполобая
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06.10.2021 11:16 Ответить
слуги урода теперь сами кого хотят назначают, а что, никто не был против... )
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06.10.2021 11:24 Ответить
Яке значення для неукраїнського моностада мають Закони України? Ніякісінького. Їм на них наср.ть.
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06.10.2021 11:34 Ответить
 
 