"Слуга народа" Гетманцев будет вести заседание Рады по отставке Разумкова: "Никто не возражал. Я был вынужден согласится"
Руководство фракции "Слуга народа" внесло предложение о том, что завтра заседание, на котором планируют отстранять спикера Дмитрия Разумкова, будет вести глава финансового комитета Верховной Рады, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
Об этом Гетманцев рассказал в эксклюзивном интервью парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.
"На фракции обсуждали этот вопрос. Никто не возражал. Я был вынужден согласится. Вы же понимаете, что это не самая интересная процедура", - подчеркнул он.
По словам нардепа, завтра сначала должна быть проголосована процедура ad hoc, чтобы Гетманцев смог вести заседание.
Отвечая на уточняющий вопрос, не хотел ли он занять место в президиуме Верховной Рады на постоянной основе Гетманцев заявил: "Нет, не хотел бы. Я считаю, то место, которое я сейчас занимаю (глава финансового комитета. – Ред.) наиболее эффективным"
Глава финансового комитета также попросил пока не обсуждать вопрос назначения нового председателя Верховной Рады.
"Мы не будем с вами обсуждать кандидатуры нового спикера при жизни этого. Не надо этого делать", - добавил политик.
Пожалуйста, подождите...
- ситуация непрерывно меняется к худшему
его цитаты и мировоззрение сжато...
https://youtu.be/tmjmqwMHw9M
Для поляков и коммунистов Бандера и Шухевич были провокаторами достойными расстрела ..
Украина именно сохранилась из за таких вот "провокаторов" как Фарион...
пора вас оттуда виносить вперёд ногами , так как такого дерьма ещё не было при власти , чтобы так нагло топтаться на Контитуции Украины
Я так розумію, він найстарший серед зелених щенят?
Чи просто один з небагатьох, хто вміє читати?
А якщо серйозно, хлопці, то це бєспрєдєл.
Навіть при Янику риги не дозволяли собі викликати на свою партійну бандитську сходку одразу головного мента, СБУшника і гнепрокурора. А зелені це зробили в Трускавці.
Яку партію влади в Україні не будуй - все одно виходить КПСС