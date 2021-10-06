"Слуга народа" Гетманцев будет вести заседание Рады по отставке Разумкова: "Никто не возражал. Я был вынужден согласится"

Руководство фракции "Слуга народа" внесло предложение о том, что завтра заседание, на котором планируют отстранять спикера Дмитрия Разумкова, будет вести глава финансового комитета Верховной Рады, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Об этом Гетманцев рассказал в эксклюзивном интервью парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.

"На фракции обсуждали этот вопрос. Никто не возражал. Я был вынужден согласится. Вы же понимаете, что это не самая интересная процедура", - подчеркнул он.

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По словам нардепа, завтра сначала должна быть проголосована процедура ad hoc, чтобы Гетманцев смог вести заседание.

Отвечая на уточняющий вопрос, не хотел ли он занять место в президиуме Верховной Рады на постоянной основе Гетманцев заявил: "Нет, не хотел бы. Я считаю, то место, которое я сейчас занимаю (глава финансового комитета. – Ред.) наиболее эффективным"

Глава финансового комитета также попросил пока не обсуждать вопрос назначения нового председателя Верховной Рады.

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"Мы не будем с вами обсуждать кандидатуры нового спикера при жизни этого. Не надо этого делать", - добавил политик.