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Монастырский о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": Расследование не займет много времени. Такое поведение недопустимо

Монастырский о нападении на журналистов в

Полиция привлекла к материалам расследования видео из кабинета главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, на котором зафиксированы противоправные действия в отношении журналистов "Схем".

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Полиция уже привлекла к материалам расследования распространенное в Интернете видео из кабинета председателя правления "Укрэксимбанка", на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов "Радио Свобода". В ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленной видеозаписи, который также будет приобщен к материалам производства в качестве вещественного доказательства и направлен на экспертизу", - говорится в сообщении.

По словам главы МВД, расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будет объявлены согласованные прокуратурой подозрения.

"Такое поведение в отношении сотрудников СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей", - подытожил Монастырский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Читайте: Сегодня журналисты будут пикетировать "Укрэксимбанк" с требованием уволить руководство банка за препятствование журналистской деятельности

Автор: 

журналистика (3295) МВД (9318) нападение (2215) СМИ (3837) Укрэксимбанк (123) Монастырский Денис (335) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+9
Десь два місяці встановлюють в зеленій поліції чи був трухін за кермом ауді. Цікаво скільки часу там будуть встановлювати чи був мецгер в кабінеті під час інтерв'ю з ним?
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06.10.2021 11:04
+6
люди с деньгами , чиновники , судьи, правоохранители и тд - в этой стране не наказуемы , и все эти потуги на благо торжества справедливости - профанация и показуха
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06.10.2021 10:43
+4
ну так это ты как законопослушный гражданин понимаешь правильно... а для этих ублюдков закон как дышло
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06.10.2021 11:04
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Это срок, я так понимаю или нет?
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06.10.2021 10:42 Ответить
ну так это ты как законопослушный гражданин понимаешь правильно... а для этих ублюдков закон как дышло
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06.10.2021 11:04 Ответить
Очковтирательство и шапито от 🤢🤡.
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06.10.2021 12:32 Ответить
Ну конечна! Рядом с Трухиным сидеть будет
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06.10.2021 11:07 Ответить
люди с деньгами , чиновники , судьи, правоохранители и тд - в этой стране не наказуемы , и все эти потуги на благо торжества справедливости - профанация и показуха
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06.10.2021 10:43 Ответить
А дыру в 6 млрд. будут расследовать, что Мацгер сделал за два года правления? Или деньги ушли в свои карманы?
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06.10.2021 10:47 Ответить
В укрсимбанке "дыра" в 6 млрд?
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06.10.2021 10:52 Ответить
Офіційні збитки, здається 5.6 млрд. Якось так.
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06.10.2021 10:54 Ответить
Какой "Мацгер сделал"? Он обычный холуй "что говорят, то и делаю". Почитай Плинского по этому вопросу.
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06.10.2021 11:09 Ответить
К стати, стерли все носители...
А банку уже предъявили счет за стертое другое интервью, за которое схемы уплатили 500 000$ ?
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06.10.2021 10:54 Ответить
Может уже кто-нибудь знает,скажет Какой такой вопрос задали журналисты.На всех ресурсах только одно: "не понравился вопрос журналиста". Какой Вопрос?🤔
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06.10.2021 11:01 Ответить
Посмотри восстановленное видео. Там все есть
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06.10.2021 11:20 Ответить
А это НЕВАЖНО! Факт нападения зафиксирован ! Угадились (журналисты восстановили записи) зеУБЛЮДКИ , в случае с трухиным марионетки-маностырские фальсифицируют пленки
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06.10.2021 12:37 Ответить
Десь два місяці встановлюють в зеленій поліції чи був трухін за кермом ауді. Цікаво скільки часу там будуть встановлювати чи був мецгер в кабінеті під час інтерв'ю з ним?
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06.10.2021 11:04 Ответить
стільки, скільки треба, щоб всі вже про це забули
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06.10.2021 12:29 Ответить
до наступного зашквару якогось зебіла - і забудуть.
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06.10.2021 12:59 Ответить
так у них кожен день зашквари
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06.10.2021 13:01 Ответить
Давай-давай Монастриський веди баранів під монастир!
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06.10.2021 12:50 Ответить
ану Моностьірский начинай отрабатьівать доверие зе уйобков . .
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06.10.2021 12:52 Ответить
правильная реакция.
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07.10.2021 05:42 Ответить
 
 