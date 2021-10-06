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Арахамия о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": От фракции напишем письмо набсовету. Не услышат - обратимся к правоохранителям

Арахамия о нападении на журналистов в

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия осуждает поведения представителей "Укрэксимбанка" в отношении журналистов "Схем".

Об этом он заявил сегодня в кулуарах Рады, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По мнению Арахамии, председатель банка Евгений Мецгер должен уйти в отставку. 

."Увольняет его независимый наблюдательный совет, который и назначал. Я считаю, что он сам должен написать заявление и уйти в отставку. Мы не можем влиять на независимый наблюдательный совет, но я считаю, что он должен сделать то, что требует общество", - отметил Арахамия.

Глава фракции "СН" считает, что в сложившейся ситуации есть две стороны: "сначала мы строим независимые институции, как независимые наблюдательные советы, с другой - мы как политики не имеем права вмешиваться в их работу, а от нас это требуют. Но мы от фракции напишем письмо, если нас не услышат, мы обратимся в правоохранительные органы. Это могут расценить как давление, но я считаю, что это будет давление в интересах общества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастырский о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": Расследование не займет много времени. Такое поведение недопустимо

Отметим, что председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Автор: 

журналистика (3295) нападение (2215) Укрэксимбанк (123) Арахамия Давид (989) Слуга народа (2631) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+3
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.


Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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06.10.2021 10:51
+2
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06.10.2021 10:59
+1
Засуетились
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06.10.2021 10:51
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Засуетились
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06.10.2021 10:51 Ответить
Вот ЗЕленые лошары, отняли у оператора камеру, нажали Delete и счастливы что удалили все компрометирующие записи. Но фокус в том что сегодня, даже школьник знает как восстановить удаленные записи. Я сам когда то случайно после поездки по замкам удалил все фото - но потом скачал специальную прогу и все восстановил...
У вояк кстати к компьютерному оборудованию прилагается специальная кувалда чтобы если есть опасность захвата оборудования врагом расплющить все винчестеры и флешки - тогда точно никто ничего не восстановит...)))
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06.10.2021 10:57 Ответить
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.


Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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06.10.2021 10:51 Ответить
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06.10.2021 10:55 Ответить
янык о стоматологом и арбузовым как-то воровали, но красиво, а эти скоро мешками бабло в открытую через проходную выносить будут....чего только стоят пачки от упаковки долларовых купюр в мусорке зрады...
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06.10.2021 10:57 Ответить
Вже набили оскому з цим банком. Кожен банк це - організоване злочинне угрупування і нічого дивуватись.
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06.10.2021 10:53 Ответить
А кожен сєльсовєт - це не злочинне угруповання хіба?
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06.10.2021 11:36 Ответить
Джон Браун розійшовся останнім часом...навіть затмеваєт Єрмака своєю активністю))
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06.10.2021 10:54 Ответить
Все ,чтоб забыли,шо зекрыса приват грабила)
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06.10.2021 11:04 Ответить
"....у слуги народа есть одна свобода вьібора: бьіть пидаром у клоуна, или клоуном у ******....."(с) - Б.Процишин
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06.10.2021 10:54 Ответить
Если во время переворота замены спикера Верховной Рады (для каких то целей) бросить на стол дохлую кошку. То все переключатся на обсуждение этого ШОКИРУЮЩЕГО преступления.
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06.10.2021 10:56 Ответить
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06.10.2021 10:59 Ответить
Да не забудем мы,что зекрыса ограбила приват и не платит налоги,земакака)
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06.10.2021 11:03 Ответить
Абхазский отброс мурыжит лохов
Вопрос в кредитах для зеленского
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06.10.2021 11:04 Ответить
Ну вот опять печальный сурикат всех идиотами считает. Какой, нах, "независимый набсовет"? Какой, нах, "мы обратимся"? Какой, нах, "сам должен уйти в отставку"!
Там 100% уголовка! Причем не одна статья.
Закон - врагам, друзьям ...
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06.10.2021 11:04 Ответить
Ну навіщо так напружувати "інтелект", простіше написати в "Спортлото".
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06.10.2021 11:05 Ответить
...в русскоязычном "Укрэксимбанке"
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06.10.2021 11:06 Ответить
Ара хамия не имеет право находиться в ВР, это очередная преступная креатура комуняки Зе, как и все фээсбэшное кодло ОП.
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06.10.2021 11:08 Ответить
А що, правоохоронці без команди і наказу хломідії не зобов'язані порушити справу?
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06.10.2021 11:11 Ответить
Зарано Схеми виклали відео потрібно було дати час на те щоб Зелені почали відмазувати свого банкіра
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06.10.2021 11:12 Ответить
Але ми від фракції напишемо лист, якщо нас не почують, ми звернемося в правоохоронні органи. Джерело:

довбойоб, те, що зробив цей мецгер, це кримінальне правопорушення відповідальність за яке передбачена ст. 171 ККУ. кримінальне провадженняВЖЕ має бути порушене.
тож, листи свої запхай в те місце в яке ******** пхати папірці ківа.
власне, вашим папірцям місце саме там.
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06.10.2021 11:33 Ответить
Угу, пишите сразу в Спортлото....
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06.10.2021 11:36 Ответить
Какое письмо, УБЛЮДОК?... За совершённое преступление ДОЛЖНЫ БЫТЬ УВОЛЕНЫ ВСЕ, кто был причастен!!... Арахамия - самая последняя МРАЗЬ, которую попрала все нормы морали в Законодательном органе страны.
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06.10.2021 11:44 Ответить
Фишка в том что Байден готовит сюрприз для офшорников всго Мира,атака будет внезапной в час "Х"...,по сообщениям из Госдепа,Байдену надоели ВОРы в Законе,поскольку за прошлый год только на территории США отмыли 117 ярдов долларов.... не о Британии и прочих Монако и Люксембургах...,но Трампа Байден почему то не обвинил в мягкотелости типа Трам Наш...Мацковский...
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06.10.2021 11:56 Ответить
заявление арахиса типа "если вы не отзовётесь, мы напишем в Спортлото"???
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06.10.2021 17:33 Ответить
верная заява.
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07.10.2021 05:40 Ответить
 
 