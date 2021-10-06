Арахамия о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": От фракции напишем письмо набсовету. Не услышат - обратимся к правоохранителям
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия осуждает поведения представителей "Укрэксимбанка" в отношении журналистов "Схем".
Об этом он заявил сегодня в кулуарах Рады, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
По мнению Арахамии, председатель банка Евгений Мецгер должен уйти в отставку.
."Увольняет его независимый наблюдательный совет, который и назначал. Я считаю, что он сам должен написать заявление и уйти в отставку. Мы не можем влиять на независимый наблюдательный совет, но я считаю, что он должен сделать то, что требует общество", - отметил Арахамия.
Глава фракции "СН" считает, что в сложившейся ситуации есть две стороны: "сначала мы строим независимые институции, как независимые наблюдательные советы, с другой - мы как политики не имеем права вмешиваться в их работу, а от нас это требуют. Но мы от фракции напишем письмо, если нас не услышат, мы обратимся в правоохранительные органы. Это могут расценить как давление, но я считаю, что это будет давление в интересах общества".
Отметим, что председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
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У вояк кстати к компьютерному оборудованию прилагается специальная кувалда чтобы если есть опасность захвата оборудования врагом расплющить все винчестеры и флешки - тогда точно никто ничего не восстановит...)))
Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
переворотазамены спикера Верховной Рады (для каких то целей) бросить на стол дохлую кошку. То все переключатся на обсуждение этого ШОКИРУЮЩЕГО преступления.
Вопрос в кредитах для зеленского
Там 100% уголовка! Причем не одна статья.
Закон - врагам, друзьям ...
довбойоб, те, що зробив цей мецгер, це кримінальне правопорушення відповідальність за яке передбачена ст. 171 ККУ. кримінальне провадженняВЖЕ має бути порушене.
тож, листи свої запхай в те місце в яке ******** пхати папірці ківа.
власне, вашим папірцям місце саме там.