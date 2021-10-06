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Новости Отставка Разумкова
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"Слуга народа" Арахамия об отсутствии повестки дня Рады: Раньше у нас с Разумковым не было никаких регламентных противоречий

Фракция "Слуга народа" призывала спикера Дмитрия Разумкова созвать Согласительный совет, чтобы определить повестку дня парламента.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Однако, по его словам, этого не произошло.

"И как нас информируется окружение (спикера. – Ред.) никто и не собирается. Просто заблокировали", - подчеркнул глава фракции "СН".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня Рада закроется после выступления депутатов: нет повестки дня для полноценного заседания, - нардеп "Батькивщины" Ивченко

Он отметил, что в понедельник спикер не поставил на голосование предложения фракции, сказав, что их нужно подавать не за неделю, а за месяц.

"Хотя два года мы работали по предложениям на неделю. После этого сказал, что ваши предложения нелегитимны, поэтому я ставлю на голосование какие-то другие. Они не были проголосованы. Поэтому произошла ситуация, когда повестки дня вообще нет", - объяснил политик.

Отвечая на вопрос, почему ранее не возникало подобных ситуаций, он заявил, что тогда спикер был в команде "слуг народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" считает нынешнюю повестку дня Рады нелегитимной, - спикер фракции Палийчук

"Тогда мы заблаговременно обсуждали все законопроекты, которые нужно было поставить на голосование. Он вносил в повестку дня. У нас не было никаких регламентных противоречий", - резюмировал Арахамия.

Автор: 

ВР (29246) Арахамия Давид (989) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+4
Коротко о главном: законопроект №5600, запущенный по сокращенной спецпроцедуре, предполагает увеличение налога на недвижимость и с/х производителей. Вот зебилье приколется
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06.10.2021 10:57
+1
А должно, после президента Украины еврея?
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06.10.2021 11:04
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на фото собрание коксо-химов?
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06.10.2021 10:57 Ответить
Коротко о главном: законопроект №5600, запущенный по сокращенной спецпроцедуре, предполагает увеличение налога на недвижимость и с/х производителей. Вот зебилье приколется
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06.10.2021 10:57 Ответить
Всё
Что всё?
А надо было раньше просить
Так я же сразу извинился…
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06.10.2021 10:58 Ответить
ХамоГомия...гибрид Петуха с Дауном.
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06.10.2021 10:58 Ответить
абхаз Давид Арахамия 5 лет назад получил украинское гражданство и не стесняясь ни капли рассказывает всей Украине как ей жить

- Молоросьня! - вас это не напрягает?
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06.10.2021 10:59 Ответить
А должно, после президента Украины еврея?
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06.10.2021 11:04 Ответить
- ну да вообще то
- хотя шут хотя бы родился и вырос здесь и имеет хоть какое то право представлять всех дураков
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06.10.2021 11:07 Ответить
Не спорю, но истины ради признаем, что сложно представить себе президента Израиля Петю Петренко, где-бы он ни родился
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06.10.2021 12:02 Ответить
неа, он же свой банабак, топящий по-беспределу, как приянто в русне и у абизян...
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06.10.2021 11:05 Ответить
Зелений бедлам від трускавецьких проффесіоналів. Содом і Гоморра.
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06.10.2021 11:05 Ответить
Неееее. Разумков совсем за кресло не держится. От слова "вообще".
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06.10.2021 11:05 Ответить
а зачем ему помогать тем кто его прокинул
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06.10.2021 11:09 Ответить
Верно. +нужно раскрутить свой рейтинг перед уходом, а скандал - идеальное время.
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06.10.2021 11:23 Ответить
что их нужно подавать не за неделю, а за месяц. Хотя два года мы работали по предложениям на неделю.

уже и не скрывают
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06.10.2021 11:07 Ответить
Скотный двор готовится менять козла на барана, ишак в другой ипостаси.
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06.10.2021 11:11 Ответить
Всё нормально, сначала сделали, потом "репу чешут" , а , чегоже такая хреновня получилась....
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06.10.2021 11:53 Ответить
да и правильно, на хрена задрачиваться умными речами, шо хотим и как хотим, народ нам дал добро.
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06.10.2021 12:21 Ответить
 
 