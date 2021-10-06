Пять стран ЕС призвали принять срочные меры для сдерживания роста цен на газ
Франция, Испания и три другие европейские страны призвали Европейский союз принять срочные меры, чтобы ограничить рост цен на газ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии выступили с совместным заявлением с просьбой к Европейскому союзу разработать инструментарий, чтобы "немедленно реагировать на резкий скачок цен".
Они призвали провести расследование газового рынка, заявив, что страны блока должны скоординировать покупки газа, а также призвали к пересмотру структуры энергетических рынков.
"Европейские правительства изо всех сил пытаются отреагировать на резкий скачок цен на газ, который грозит ввергнуть граждан в энергетическую бедность, подстегнуть инфляцию и подорвать восстановление после пандемии", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сп2 получит сертификат,
европа - газ, а
украина - заверения
Берлин будет выплачивать пенсии евреям, выжившим во Второй мировой войне
она подстегнет к ветрякам, солнцу, водороду и автономности
Надо же. Тоесть МВФ и те Ахметовы и Петьки кто советуют повысить для украинцев тарифы хотят ввергнуть граждан Украины в энергетическую бедность, подстегнуть инфляцию и подорвать восстановление после пандемии"
А вот восстановление после пандемии не грозит пока, в людных местах так и снуют те же самые граждане с высунутым из маски клювом или вообще без оной, разнося среди приличных людей заразу.
на Германиюшрёдер и муркель - за это бораны четыре (!) раза переизбирали кремлёвскую лярву канцлером...
Вот что это за текст «Франция, Испания и три другие европейские страны призвали Европейский союз принять срочные меры, чтобы ограничить рост цен на газ. Источник: » ??
ТРИ ДРУГИЕ ???????
почему бы не начать сразу с нижней строчки
«Министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии выступили с совместным заявлением с просьбой к Европейскому союзу разработать инструментарий, чтобы "немедленно реагировать на резкий скачок цен". Источник: »
а медіакілерством заробити легше - проте лиш один раз...
а сейчас какие будут потери при закупке по такой цене
Газ - это оружие, которым РФ упорно и неуклонно отжимает себе всю Зап.Европу. Зап.Европа сейчас как никогда слаба - выстрелила себе в ноги методом "ковида". Сталин не смог взять Европу силой. РФ возьмёт её газом, учитывая что Штаты вообще вышли из игры, ввиду наличия в Б.Д. сенильного старика.
Еврокомиссары захотели сделать из газа чисто биржевой товар - эти наивные ребята почему-то считали, что газовый рынок всегда будет "рынком покупателя", когда предложение превышает спрос. Сейчас Европе не хватает 18-20 млрд кубов газа, это 4% от потребления и мы видим биржевую панику. Кроме того, на биржевой газовый рынок потянулись и биржевые спекулянты с их играми в бумажные фьючерсы. Нынешняя паника во многом обусловлена принудительным закрытием шортов по маржин-коллам в условиях дефицита газа. Шорты скоро кончатся, кончится и это ценовое безумие (сегодня уже газ по $1800) и цены резко упадут - резко, это где-то до $500. Называется это - биржевая фигура "шип".
Третье и, наверное, самое важное - ну нельзя бесконечно заниматься эмиссией, чем ФРС и Евробанк увлеченно занимаются аж с 2008г. Возможности эмиссионного стимулирования экономики окончательно исчерпаны, нарисованные доллары и евро прорвались из рынка акций (помните о состоянии Маска и Безоса в 200 виртуальных ярдов) на потребительский рынок.
В общем, перспективы мировой экономики крайне печальны. Похоже, к нынешней мировой финансово-эеономической системе заглянула в гости пушистая северная лисичка. Плохо будет всем, но хуже всего нынешним бенефициарам системы, а также слабым экономикам.
они там совсем уже выродились
ЛИЦЕМІРИ СРАНі!!!