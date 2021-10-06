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Пять стран ЕС призвали принять срочные меры для сдерживания роста цен на газ

Пять стран ЕС призвали принять срочные меры для сдерживания роста цен на газ

Франция, Испания и три другие европейские страны призвали Европейский союз принять срочные меры, чтобы ограничить рост цен на газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии выступили с совместным заявлением с просьбой к Европейскому союзу разработать инструментарий, чтобы "немедленно реагировать на резкий скачок цен".

Они призвали провести расследование газового рынка, заявив, что страны блока должны скоординировать покупки газа, а также призвали к пересмотру структуры энергетических рынков.

"Европейские правительства изо всех сил пытаются отреагировать на резкий скачок цен на газ, который грозит ввергнуть граждан в энергетическую бедность, подстегнуть инфляцию и подорвать восстановление после пандемии", - говорится в сообщении.

Также читайте: Побит очередной рекорд: цена на газ в Европе достигла $1594/тыс. куб. м

Автор: 

Газ (10225) Европа (1854) Евросоюз (17124)


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Топ комментарии
+14
Очнулись? Очень оперативно.
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06.10.2021 11:03
+14
И ***** не забудьте пригласить. Придурки. Еще и нам советы дают как нужно повышать тарифы и цены на енергоносители
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06.10.2021 11:09
+8
_Кремлёвские кроты и полезные идиоты лишили Германию АЭС и надели на страну ошейник с поводком, который держит кремль. Сногшибательно поработали на Германию шрёдер и муркель - за это бораны четыре (!) раза переизбирали кремлёвскую лярву канцлером...
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06.10.2021 11:25
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Правила форума Совет форумчан
Очнулись? Очень оперативно.
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06.10.2021 11:03 Ответить
Нет не очнулись, т.к. "давайте что-то делать" - это лозунг.
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06.10.2021 11:13 Ответить
Немцы радуются ......
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06.10.2021 11:03 Ответить
Це робота фрау Штазі Меркель .
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06.10.2021 11:27 Ответить
"Никакой политики , надо учитывать Бундес интересы ... !
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06.10.2021 11:30 Ответить
Привязали цены спот на газ😀 а чё там Гирмания молчит?
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06.10.2021 11:04 Ответить
и это будет сертификация сп2)))
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06.10.2021 11:04 Ответить
штайнмайер приехает в киев за формулу спросить и подскажет, чтобы украина не сильно раздувала вопрос транзита перед лицом реальной угрозы европе...и
сп2 получит сертификат,
европа - газ, а
украина - заверения
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06.10.2021 11:14 Ответить
ну да, надо срочно выдать разрешительные документы на СП2 а то через недельку 2000 а к морозам 5000))
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06.10.2021 11:36 Ответить
перед США падайте на куліна, лохи!
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06.10.2021 11:06 Ответить
И ***** не забудьте пригласить. Придурки. Еще и нам советы дают как нужно повышать тарифы и цены на енергоносители
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06.10.2021 11:09 Ответить
Німці нехай працюють з урусами, а Португалія, Іспанія і Франція могли б спокійно отримувати американський та катарський газ на Атлантичному узбережжі...
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06.10.2021 11:09 Ответить
...і па етаму -
Берлин будет выплачивать пенсии евреям, выжившим во Второй мировой войне
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06.10.2021 11:09 Ответить
В частности, все они начнут получать пожизненную ежемесячную пенсию в размере 375 евро (435 долларов) задним числом с июля.



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06.10.2021 11:10 Ответить
Чтобы победить коммуналку нужно просто перестать платить!!!
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06.10.2021 11:09 Ответить
Давай ми тобі зараплату пару місяців не виплатимо , але ти все одно повинен плідно працювати
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06.10.2021 14:25 Ответить
А зачем Европе газ? Крутите ветряки или педали
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06.10.2021 11:11 Ответить
эта ситуация создана для ввода в действие сп2, но
она подстегнет к ветрякам, солнцу, водороду и автономности
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06.10.2021 11:19 Ответить
один такой советчик уже был, с батутом )
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06.10.2021 11:34 Ответить
"Европейские правительства изо всех сил пытаются отреагировать на резкий скачок цен на газ, который грозит ввергнуть граждан в энергетическую бедность, подстегнуть инфляцию и подорвать восстановление после пандемии"

Надо же. Тоесть МВФ и те Ахметовы и Петьки кто советуют повысить для украинцев тарифы хотят ввергнуть граждан Украины в энергетическую бедность, подстегнуть инфляцию и подорвать восстановление после пандемии"
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06.10.2021 11:14 Ответить
Граждане Украины сами себя ввергли, и не только в энергетическую бедность, дебильно ставя галки в бюллетенях уже 30 лет, зато гречку пару раз поели нахаляву...
А вот восстановление после пандемии не грозит пока, в людных местах так и снуют те же самые граждане с высунутым из маски клювом или вообще без оной, разнося среди приличных людей заразу.
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06.10.2021 11:23 Ответить
_Когда до таких как ты дойдёт, что выборы в Украине - это разводняк, напёрстки олигархов?! Видимо никогда, раз до сих пор не дошло.
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06.10.2021 11:29 Ответить
Было и будет! Сын мой... И ныне, и присно и во-веки веков! Аминь!
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06.10.2021 11:48 Ответить
Чушь пишешь, рагуль. Доводилось бывать председателем уик, мою цифру никто не подделал, все на сайте цвк, наверно, до сих пор, а обилие быдла видно каждый день.
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06.10.2021 12:29 Ответить
Да ты идиот... Всё ясно.
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06.10.2021 12:53 Ответить
Предлагаю срочно прийняти Грузію до ЄС , для распіванія Боржомі в гігантських колічєствах в таких ситуаціях.
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06.10.2021 11:19 Ответить
Поздно Сара пить боржоми...)
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06.10.2021 11:44 Ответить
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06.10.2021 11:22 Ответить
Они специалисты? Не пригоден? Ну тоже хорошо. Тогда покупайте газ по 1600. Что так что так Газпром в шоколаде))
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06.10.2021 11:43 Ответить
Скiльки попкорну куплять? трe ж приготуватися до мильноi опeри з розмiр санта бабари.
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06.10.2021 11:22 Ответить
_Кремлёвские кроты и полезные идиоты лишили Германию АЭС и надели на страну ошейник с поводком, который держит кремль. Сногшибательно поработали на Германию шрёдер и муркель - за это бораны четыре (!) раза переизбирали кремлёвскую лярву канцлером...
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06.10.2021 11:25 Ответить
Редактор, ну где учились ваши журналисты ?

Вот что это за текст «Франция, Испания и три другие европейские страны призвали Европейский союз принять срочные меры, чтобы ограничить рост цен на газ. Источник: » ??

ТРИ ДРУГИЕ ???????

почему бы не начать сразу с нижней строчки
«Министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии выступили с совместным заявлением с просьбой к Европейскому союзу разработать инструментарий, чтобы "немедленно реагировать на резкий скачок цен". Источник: »
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06.10.2021 11:31 Ответить
хороші журналісти, а особливо хороші редактори довго ростуть, тому дорого коштують
а медіакілерством заробити легше - проте лиш один раз...
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06.10.2021 11:42 Ответить
гогда газ был дешевый зельць осыпал бабками с бюджета фирмочки своих друзей

а сейчас какие будут потери при закупке по такой цене
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06.10.2021 11:33 Ответить
В мире начался дефицит газа. Стремительно растёт потребление в Китае и Бразилии. Китай вообще планирует в 2030 покупать более 1 трильёна кубов, в 5 раз больше чем сегодня. Так что цена газа будет полюбому высокой. Пора думать, чем заменять газ. Та и транзита после 2024 ч\з Украину уже не будет, всё к тому идёт.
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06.10.2021 11:41 Ответить
Пусть скажут нашим, что бы на подсолнечное масло сдержали..... Говорят, что афигительный урожай в Украине на него
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06.10.2021 11:46 Ответить
Tю. Эти бараны ничего не поняли.
Газ - это оружие, которым РФ упорно и неуклонно отжимает себе всю Зап.Европу. Зап.Европа сейчас как никогда слаба - выстрелила себе в ноги методом "ковида". Сталин не смог взять Европу силой. РФ возьмёт её газом, учитывая что Штаты вообще вышли из игры, ввиду наличия в Б.Д. сенильного старика.
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06.10.2021 11:55 Ответить
Основная проблема в том, что политики не отвечают за свои действия. Нынешний ужас с ценами на газ в Европе (а следом потихоньку и нефть подтягивается), это следствие действий шаловливых ручек еврокомиссаров. Причем еврокомиссаров из прошлого состава Еврокомиссии (нынешние намного глупее, сравните, например, Юнкера с нынешней дурой Урсулой).
Еврокомиссары захотели сделать из газа чисто биржевой товар - эти наивные ребята почему-то считали, что газовый рынок всегда будет "рынком покупателя", когда предложение превышает спрос. Сейчас Европе не хватает 18-20 млрд кубов газа, это 4% от потребления и мы видим биржевую панику. Кроме того, на биржевой газовый рынок потянулись и биржевые спекулянты с их играми в бумажные фьючерсы. Нынешняя паника во многом обусловлена принудительным закрытием шортов по маржин-коллам в условиях дефицита газа. Шорты скоро кончатся, кончится и это ценовое безумие (сегодня уже газ по $1800) и цены резко упадут - резко, это где-то до $500. Называется это - биржевая фигура "шип".
Третье и, наверное, самое важное - ну нельзя бесконечно заниматься эмиссией, чем ФРС и Евробанк увлеченно занимаются аж с 2008г. Возможности эмиссионного стимулирования экономики окончательно исчерпаны, нарисованные доллары и евро прорвались из рынка акций (помните о состоянии Маска и Безоса в 200 виртуальных ярдов) на потребительский рынок.
В общем, перспективы мировой экономики крайне печальны. Похоже, к нынешней мировой финансово-эеономической системе заглянула в гости пушистая северная лисичка. Плохо будет всем, но хуже всего нынешним бенефициарам системы, а также слабым экономикам.
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06.10.2021 12:12 Ответить
выражаем озабоченность! - сосите у ***** со своим северным потоком, лохи
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06.10.2021 12:22 Ответить
Да, озабоченность, гэры
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06.10.2021 12:27 Ответить
Спочатку, треба висловити "глибоке занепокоєння".
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06.10.2021 12:31 Ответить
вспоминается ответ от депутата предыдущего созыва, на проблему роста цен и обеднения населения - "зарабатывайте больше !"
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06.10.2021 13:17 Ответить
комиссия примет решение срочно отсосать путину.
они там совсем уже выродились
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06.10.2021 13:30 Ответить
А почему США не везет свой сжиженный газ? новости о поставках сжиженного газа из США датируются не позднее марта 2021 года. а потом... тишина. а шо такое
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06.10.2021 13:31 Ответить
Весь сжиженный газ из США, Катара и Австралии пошел, во-первых, в Китай, где сейчас энергетический кризис и китайцы готовы купить любые объемы газа по любым ценам - эмиссионных долларов у них как у дурака махорки. Кроме них массу газа закупают и их соседи: Индия, Корея и Япония. В результате в Юго-Восточной Азии ещё месяц назад газ стоил по 1200 баксов. Во-вторых, в Бразилии засуха, а там основную часть электроэнергии дают ГЭС. Уровень воды в водохранилищах в Бразилии упал - бразилы стали сосать газ. В первую очередь - американский (ближе). В-третьих, цена газа поднялась и в Америке - вчера вечером на Henry Hub газ стоил $6,24 за миллион BTU. Это $176 за 100 кубов, а его ещё надо сжижать, перевозить и разжижать, плюс ещё прибыль получить. К тому же Байден недавно поднасрал американским сланцевикам - запретил аренду федеральных земель для фрекинга, ибо фрекинг вредит американской же экологии. В результате неделю назад американская ассоциация потребителей энергии (это, в основном, производители химической продукции и продовольственных товаров) призвала ограничить экспорт газа из США, ибо самим надо!
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06.10.2021 13:50 Ответить
6,24 доллара за миллион BTU, это, конечно, 176 долларов за 1000 кубов газа - прошу прощения.
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06.10.2021 13:57 Ответить
А куда делся сжиженный сланцевый газ из США, который должен был заменить российский, планировавшийся к поставке по СП2?
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06.10.2021 13:58 Ответить
Коли в європі газ дорогий, то уряд має "стримувати", а як в Україні, то уряд має підвищити ціну для населення, бо інакше МВФ грошей не позичить грошей???

ЛИЦЕМІРИ СРАНі!!!
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06.10.2021 13:59 Ответить
Нічого - довго запрягають ..., але якщо таки поїдуть - Раші мало не здасться
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06.10.2021 14:32 Ответить
забегали озабоченные и обеспокоенные. с ведрами к ***** будут в очередь выстраиваться? за газом.
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06.10.2021 16:10 Ответить
 
 