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Новости Отставка Разумкова
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Арахамия об отставке Разумкова: 240 "За" ожидаю на табло. "Довіра" и "За майбутнє" за голосование ничего не получат

Арахамия об отставке Разумкова: 240

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагает, что за снятие спикера ВР Дмитрия Разумкова будет 240 голосов.

Об этом он заявил сегодня в кулуарах ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Арахамии, речь идет "об общей картине на табло". 

Отвечая на вопрос, правда ли то, что депутатам предлагают деньги за голосование по данному вопросу, о чем говорят в кулуарах ВР, глава фракции "СН отметил: "люди много чего говорят, я, например, слышал, что кому-то предлагают по 100 тыс. долларов за неголосование", - заявил Арахамия. 

"240 я ожидаю на табло", - добавил парламентарий.

Говоря о том, что получат группы "Довіра" и "За майбутнє" за голосование по отставке спикера, он сказал: "ничего не получат. Вчера в зале я с ними разговаривал, не на эту тему, а о процедуре голосования (за законопроект 5600. - Ред.). Я вместе с ними подписывал документы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосование за нового спикера, скорее всего, будет в пятницу, - "слуга народа" Арахамия

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Автор: 

ВР (29246) голосование (1396) отставка (3154) Арахамия Давид (989) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+10
https://ibigdan.livejournal.com/27368020.html 10 зеленят

Дєвіз бил "Всє за аднавооооо"!!!
І в етам бил успєєєєєєх.
Успєх прішол - і нікаво.
Лішь я один. За всєх.

Ту-рум-ру-рум.

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06.10.2021 11:15
+8
Розбійник який плохо чує@KVQuarantine



Смітник біля ВР. Це антиолігархічні квитанції

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06.10.2021 11:27
+7
Як же Зелі припікає Разумков.
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06.10.2021 11:09
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Мартышка рулит...
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06.10.2021 11:05 Ответить
Ага, Абизянка хитрожопая - верим...
И ышо - Зебил - не офшорный. Таки да?
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06.10.2021 11:08 Ответить
Правильно...... они ничего не получат, кормить хорошо надо только своих
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06.10.2021 11:09 Ответить
Вони авансом проголосують.
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06.10.2021 11:12 Ответить
Получит только брат ермака... погибший на восточном фронте...
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06.10.2021 11:28 Ответить
сколько ещё терпеть инородцев проходимцев браунов? ***** лемур иди *********** торгуй падла! Тварь обвинило всех наших предков что воры и коррупционеры, генокод такой! и *** все ещё в Раде?!
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06.10.2021 11:09 Ответить
В генокодах этих инородцев во много раз больше коррупции, воровства чем в украинцев. Во всяком случае, там где они являются нацменьшинствами.
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06.10.2021 11:44 Ответить
Як же Зелі припікає Разумков.
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06.10.2021 11:09 Ответить
Слишком вумный. Як вутка...
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06.10.2021 11:40 Ответить
а будет прикольно,если дебилы из "Довіри" и "За майбутнє" проголосують "ЗА",и ничего за это не получат))))))))))))))
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06.10.2021 11:10 Ответить
Альтруїсти, мля...
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06.10.2021 11:13 Ответить
Не получат...потому что УЖЕ получили...
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06.10.2021 11:14 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27368020.html 10 зеленят

Дєвіз бил "Всє за аднавооооо"!!!
І в етам бил успєєєєєєх.
Успєх прішол - і нікаво.
Лішь я один. За всєх.

Ту-рум-ру-рум.

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06.10.2021 11:15 Ответить
В моральном плане, может , и ничего, а в материальном вы им уже авансом отстегнули !!!
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06.10.2021 11:18 Ответить
Арахамия - кошелек Бени? Откуда он знает кто и сколько получил ?
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06.10.2021 11:21 Ответить
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06.10.2021 11:21 Ответить
Ця слуга так дратує...
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06.10.2021 11:26 Ответить
Розбійник який плохо чує@KVQuarantine



Смітник біля ВР. Це антиолігархічні квитанції

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06.10.2021 11:27 Ответить
Меня не интересуют разборки среди СН. Разумков кроме того, что он вумный на фоне многих СН, не имеет никаких преимуществ в главном. Он голосовал так же как и они за все антинародные законы.

Кроме того это наверняка имитация, для проталкивания их кукловодом Разумкова в следующие президенты. Технология одуривания избирателей.

Надоело "выбирать" между ставленниками олигархата.
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06.10.2021 11:54 Ответить
" Довира", " За майбутне" , " Наш край" и прочие "проекты" это группа "шакалов Табаки" который тявкает и кормится от объедков власти , какой бы она не была. Это такая себе "группа экскорта", власть сменится и они перекочуют в другой лагерь. И все время на плаву, потому что любой, любой власти они нужны ( к сожалению) Ярким представителем этой "породы" например является "плакальщик за долю народа" Шахов ( если кто помнит завезший в Раду коронавирус с Куршавеля), с трибун говорят одно , а голосуют в унисон с властью. В этом кодле не хватает еще "радикалов вилоносца" но думаю что он скоро в Раду вернется)
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06.10.2021 12:06 Ответить
Але бидло так хоче і з цим нічого не зробиш.
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06.10.2021 18:17 Ответить
Уже получили. Мусорник около ВР тому доказательство
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06.10.2021 12:30 Ответить
 
 