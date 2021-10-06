Арахамия об отставке Разумкова: 240 "За" ожидаю на табло. "Довіра" и "За майбутнє" за голосование ничего не получат

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагает, что за снятие спикера ВР Дмитрия Разумкова будет 240 голосов.

Об этом он заявил сегодня в кулуарах ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Арахамии, речь идет "об общей картине на табло".

Отвечая на вопрос, правда ли то, что депутатам предлагают деньги за голосование по данному вопросу, о чем говорят в кулуарах ВР, глава фракции "СН отметил: "люди много чего говорят, я, например, слышал, что кому-то предлагают по 100 тыс. долларов за неголосование", - заявил Арахамия.

"240 я ожидаю на табло", - добавил парламентарий.

Говоря о том, что получат группы "Довіра" и "За майбутнє" за голосование по отставке спикера, он сказал: "ничего не получат. Вчера в зале я с ними разговаривал, не на эту тему, а о процедуре голосования (за законопроект 5600. - Ред.). Я вместе с ними подписывал документы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосование за нового спикера, скорее всего, будет в пятницу, - "слуга народа" Арахамия

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.