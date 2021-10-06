"Слуга народа" Василевская-Смаглюк о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": Впервые вижу такую ​​реакцию. Она свидетельствует о потере берегов. Это опасно

Поведение главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера в отношении журналистов "объясняется страхом разоблачения - так ведет себя человек, которому есть что скрывать".

Об этом заявила нардеп ("СН") Ольга Василевская-Смаглюк, передает Цензор.НЕТ.

"О нападении на журналистов "Схем". Журналист-расследователь может заходить куда угодно и записывать что-угодно, если речь идет о получении информации. Журналист имеет право на скрытую запись любых разговоров, если они представляют общественный интерес. Журналист имеет право не отдавать любые средства фиксации информации, если их отбирают или требуют НЕ представители правоохранительных органов и НЕ в рамках уголовного производства", - акцентировала политик.

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"История разбазаривание кредитных средств государственных банков - не нова. Но впервые я вижу такую ​​реакцию со стороны руководства госбанка. Она свидетельствует о потере берегов. Это опасно. Постыдное поведение главы "Укрэксимбанка" объясняется банально - страхом разоблачения. Так ведет себя человек, которому есть что скрывать. Как журналист, я знаю и чувствую это поведение. Я видела беглого мэра Черновецкого в элитных апартаментах в Израиле, я "случайно" встречала мужа Юлии Тимошенко в Чехии и снимала кучу его бизнес-недвижимости, я сняла элитный особняк в Ла Загалети в Испании, записанный на жену Гладковского, где отдыхали дети Петра Порошенко. Никто никогда не позволял себе давать приказ забрать видео и "стирать это говно". Потому что говном, на самом деле, является ваша репутация, а у меня - доказательства", - акцентировала нардеп.

"Как член комитета по вопросам финансов ВР, обращаюсь к наблюдательному совету "Укрэксимбанка" немедленно собраться и принять дисциплинарное решение по Мецгеру вплоть до увольнения. Кредиты, даже выданные на жителей "ДНР", рано или поздно придется возвращать. А вот потерю свободы слова и репутацию власти не вернешь", - резюмировала Василевская-Смаглюк.





Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.