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"Слуга народа" Василевская-Смаглюк о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": Впервые вижу такую ​​реакцию. Она свидетельствует о потере берегов. Это опасно

Поведение главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера в отношении журналистов "объясняется страхом разоблачения - так ведет себя человек, которому есть что скрывать".

Об этом заявила нардеп ("СН") Ольга Василевская-Смаглюк, передает Цензор.НЕТ.

"О нападении на журналистов "Схем". Журналист-расследователь может заходить куда угодно и записывать что-угодно, если речь идет о получении информации. Журналист имеет право на скрытую запись любых разговоров, если они представляют общественный интерес. Журналист имеет право не отдавать любые средства фиксации информации, если их отбирают или требуют НЕ представители правоохранительных органов и НЕ в рамках уголовного производства", - акцентировала политик.

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"История разбазаривание кредитных средств государственных банков - не нова. Но впервые я вижу такую ​​реакцию со стороны руководства госбанка. Она свидетельствует о потере берегов. Это опасно. Постыдное поведение главы "Укрэксимбанка" объясняется банально - страхом разоблачения. Так ведет себя человек, которому есть что скрывать. Как журналист, я знаю и чувствую это поведение. Я видела беглого мэра Черновецкого в элитных апартаментах в Израиле, я "случайно" встречала мужа Юлии Тимошенко в Чехии и снимала кучу его бизнес-недвижимости, я сняла элитный особняк в Ла Загалети в Испании, записанный на жену Гладковского, где отдыхали дети Петра Порошенко. Никто никогда не позволял себе давать приказ забрать видео и "стирать это говно". Потому что говном, на самом деле, является ваша репутация, а у меня - доказательства", - акцентировала нардеп.

"Как член комитета по вопросам финансов ВР, обращаюсь к наблюдательному совету "Укрэксимбанка" немедленно собраться и принять дисциплинарное решение по Мецгеру вплоть до увольнения. Кредиты, даже выданные на жителей "ДНР", рано или поздно придется возвращать. А вот потерю свободы слова и репутацию власти не вернешь", - резюмировала Василевская-Смаглюк.

Слуга народа Василевская-Смаглюк о нападении на журналистов в Укрэксимбанке: Впервые вижу такую ​​реакцию. Она свидетельствует о потере берегов. Это опасно 01
Слуга народа Василевская-Смаглюк о нападении на журналистов в Укрэксимбанке: Впервые вижу такую ​​реакцию. Она свидетельствует о потере берегов. Это опасно 02

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Автор: 

журналистика (3295) нападение (2215) СМИ (3837) Укрэксимбанк (123) Василевская-Смаглюк Ольга (63) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+3
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента



‎05.‎10.‎2021

Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.


Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .

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06.10.2021 11:19
+2
Мадама! Так он зебильные гешефты скрывает. Ышо не поняли?
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06.10.2021 11:10
+2
этот фраер в натуре ...рамсы попутал ... И у него там все сотрудники такие...Если бы операторы не ухитрились это все записать, а айтишники восстановить, то их бы еще и обвинили в хулиганстве и покушении на банковскую тайну .. и посмеялись бы. Даже если бы была только восстановленная запись без другой записи ауди ...то Венедиктова бы рассказывала что все это хфальшивка и фабрикации , Мецгер святой, а журналюги провокаторы ...и не факт что им бы самим пидозру не оголошували))
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06.10.2021 11:25
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Мадама! Так он зебильные гешефты скрывает. Ышо не поняли?
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06.10.2021 11:10 Ответить
Чтобы не скрывал, до такого опуститься может не каждый)
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06.10.2021 11:14 Ответить
Так оно же "богоизбранное". Чего церемониться с туземцами?
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06.10.2021 11:16 Ответить
Это говорит о том, что конченные, на одного впятером напали, все позабирали, разбой какой-то! Журналистам с охраной ходить нужно похоже!
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06.10.2021 11:13 Ответить
Так не теряйте же те берега!
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06.10.2021 11:15 Ответить
Так надо было потерять,чтоб дружно вопить о журналистах,а не о госизмене зекрысы и о его грабеже привата)
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06.10.2021 11:26 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента



‎05.‎10.‎2021

Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.


Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .

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06.10.2021 11:19 Ответить
нарештi розворушили це осине гніздо, пiд прикриттям держави
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06.10.2021 11:20 Ответить
За првление Мацгера, банк показал 6 млрд. убытков. Неужели ни кому это не интересно? Куда вывели деньги ?
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06.10.2021 11:20 Ответить
cхемы по выводу денег в офшоры ЗЕ-Бени и финансированию СЕПАРОВ - остались!
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06.10.2021 11:22 Ответить
этот фраер в натуре ...рамсы попутал ... И у него там все сотрудники такие...Если бы операторы не ухитрились это все записать, а айтишники восстановить, то их бы еще и обвинили в хулиганстве и покушении на банковскую тайну .. и посмеялись бы. Даже если бы была только восстановленная запись без другой записи ауди ...то Венедиктова бы рассказывала что все это хфальшивка и фабрикации , Мецгер святой, а журналюги провокаторы ...и не факт что им бы самим пидозру не оголошували))
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06.10.2021 11:25 Ответить
уся украiнська школа така. вчитeлi роблять тe самe.
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06.10.2021 11:37 Ответить
норм поведение для криворожского посредственного пацана из низшего звена банка, не надеявшегося подняться выше завотделением НИКОГДА в своей жизни, но волею судеб и решалова таки выскочившего из жопы наверх. я представляю какой гон оно устраивало на нарадах перед теми, кто гнобил его все годы..)
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06.10.2021 11:31 Ответить
один в один украiнська школа i училки нeдоучки! вони тeж у дiтeй записи забирають тeлeфони часи смартфони що мамки дiтям у садочок одягають щоб пeдахохов послухати.
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06.10.2021 11:36 Ответить
 
 