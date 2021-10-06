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Весной 2022 года стартует строительство областной больницы третьего уровня в Северодонецке, - ОГА

Весной 2022 года стартует строительство областной больницы третьего уровня в Северодонецке, - ОГА

В Северодонецке запущена процедура подготовки к строительству областной клинической больницы, которая будет выполнять функции медицинского учреждения третьего уровня на подконтрольной территории области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Луганской ОГА.

"Нам предлагали кредитные средства, однако проект оказался дорогостоящим. Поэтому было решено возводить в Северодонецке больницу за государственные средства", - сообщил глава ОГА Сергей Гайдай.

Тендер на разработку проектно-сметной документации уже стартовал, его победителя назовут через несколько дней.

После завершения проекта объявят тендер непосредственно на выполнение строительства. По планам ОГА, это произойдет зимой, а строить новую областную клиническую больницу начнут весной 2022 года в рамках президентской программы "Большая стройка".

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский анонсировал, что по программе "Большая стройка" в каждой области создадут больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Областной онкоцентр реконструировали на Виннитчине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Автор: 

больница (1440) Северодонецк (605) Большая стройка (728) Луганская область (6496)


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Так буде старт чи це поки що фальшстарт,?
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06.10.2021 11:28 Ответить
Дом для переселенцев в Рубежном мурыжат почти 6-ть лет... Протрубили, что этой осенью пустят троллейбусы между Лисичанском и Северодонецком... Протрубили, что построят в Севере жильё на более чем 200 квартир, про областную больницу несколько лет трубят... т.п. Трубить не больно.
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06.10.2021 14:56 Ответить
 
 