Весной 2022 года стартует строительство областной больницы третьего уровня в Северодонецке, - ОГА

В Северодонецке запущена процедура подготовки к строительству областной клинической больницы, которая будет выполнять функции медицинского учреждения третьего уровня на подконтрольной территории области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Луганской ОГА.

"Нам предлагали кредитные средства, однако проект оказался дорогостоящим. Поэтому было решено возводить в Северодонецке больницу за государственные средства", - сообщил глава ОГА Сергей Гайдай.

Тендер на разработку проектно-сметной документации уже стартовал, его победителя назовут через несколько дней.

После завершения проекта объявят тендер непосредственно на выполнение строительства. По планам ОГА, это произойдет зимой, а строить новую областную клиническую больницу начнут весной 2022 года в рамках президентской программы "Большая стройка".

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский анонсировал, что по программе "Большая стройка" в каждой области создадут больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.

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