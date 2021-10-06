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Корниенко о снятии ограничений на пребывание журналистов в кулуарах ВР: Почему так нельзя было сделать год назад?

Корниенко о снятии ограничений на пребывание журналистов в кулуарах ВР: Почему так нельзя было сделать год назад?

Первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко приветствует то, что журналистам сняли ограничения на работу в кулуарах Рады.

Об этом он заявил сегодня журналистам, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это нормальное дело. Почему так нельзя было сделать год назад, как мы с Арахамией (глава фракции "СН" Давид Арахамия. - Ред.) просили, не известно. Мы не обращались с официальными письмами, но устно говорили об этом", - подчеркнул Корниенко.

Отвечая на вопрос, не закроет ли новый спикер после прихода на должность кулуары для журналистов, Корниенко отметил, что нужно будет его об этом спросить.

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Автор: 

ВР (29246) журналистика (3295) СМИ (3837) Арахамия Давид (989) Корниенко Александр (658)


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Бреше мерзотник, як дихає , дивлячись на те , як вони ,, *******"
журналістів 🙁
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06.10.2021 11:29 Ответить
патамушта вам ответка прилетела...
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06.10.2021 11:32 Ответить
Плесень не только мозги проела, но и память. Сам год назад объяснял журналистам, что ограничение было вызвано эпидемиологической обстановкой и общенациональным карантином.
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06.10.2021 11:59 Ответить
брехливый подонок
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06.10.2021 12:02 Ответить
Это вопрос самому себе?
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06.10.2021 12:52 Ответить
Мы не обращались с официальными письмами, но устно говорили об этом", - подчеркнул Корниенко, обменивались шептунами и конвертами в туалете?
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06.10.2021 12:53 Ответить
А почему год назад не ставил такой вопрос? Кто мешал? Не Порошенко ли?
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06.10.2021 14:29 Ответить
 
 