В Киеве за сутки зафиксировали почти 800 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, - Кличко. КАРТА
За сутки в Киеве выявили 792 новых случая заболевания коронавирусом (всего 237337), зафиксировано 11 летальных случаев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.
Так, заболели 424 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 267 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 50 девочек от 1 месяца до 17 лет и 51 мальчик от 1 до 17 лет.
Также зафиксировано 11 летальных случаев от вируса (всего 5474).
За сутки в Киеве госпитализировали 76 больных коронавирусом и 235 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
211 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 221870).
Кроме того, Кличко сообщил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Днепровском (138), Деснянском (115) и в Дарницком (113).
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а, горот-хирой - взорвали всю улицу - Вермахт тушил пожары - тоже пришлось саперам взрывать соседние дома.
и не напрасно же?
Кстати, Док, вы же не дурак - вы хотя бы понимаешь шо даже Антиколорадос выдал бы о себе 5% от того шо выдал - его бы Боширов даже нашел?
А если бы 10%, то и Петров.
Плюс было даже шо свое лицо в отражении заснял - фото делал чего то вроде в метро. А баба антиколорадоса(дочь?) - в Лувре тоже отразилась - я еще резво написал там у вас - уберите фото.
ну как..... "не сотвори се кумира" это ведь не из Писсанины, это из жизни. как то так. может тебе так хорошо - "Петя" крут, а другие - лохи, но вот как было с Савченко то?
ч мразу невзлюбил ее, ненавижу когда одно и то же - и не ошибся. так и тут... кстати и Эль Мюридка есть - но она открыта, и ничо, хотя Пусина обсерает немало