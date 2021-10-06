В Киеве за сутки зафиксировали почти 800 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 792 новых случая заболевания коронавирусом (всего 237337), зафиксировано 11 летальных случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, заболели 424 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 267 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 50 девочек от 1 месяца до 17 лет и 51 мальчик от 1 до 17 лет.

Также зафиксировано 11 летальных случаев от вируса (всего 5474).

За сутки в Киеве госпитализировали 76 больных коронавирусом и 235 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

211 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 221870).

Кроме того, Кличко сообщил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Днепровском (138), Деснянском (115) и в Дарницком (113).

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