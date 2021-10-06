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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки зафиксировали почти 800 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 792 новых случая заболевания коронавирусом (всего 237337), зафиксировано 11 летальных случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, заболели 424 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 267 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 50 девочек от 1 месяца до 17 лет и 51 мальчик от 1 до 17 лет.

Также зафиксировано 11 летальных случаев от вируса (всего 5474).

За сутки в Киеве госпитализировали 76 больных коронавирусом и  235 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

211 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 221870).

Кроме того, Кличко сообщил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Днепровском (138), Деснянском (115) и в Дарницком (113).

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В Киеве за сутки зафиксировали почти 800 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25521) Кличко Виталий (4640) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Накрило Лівий берег🙁
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06.10.2021 11:30 Ответить
А нефіг їм було в метро шноркелі виставляти над масками.
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06.10.2021 11:46 Ответить
так ты вроде из Днепра? че тебе Кличкоград то? Обычный дед, правда любишь "Гетьмана", что тебе до Киева то?
а, горот-хирой - взорвали всю улицу - Вермахт тушил пожары - тоже пришлось саперам взрывать соседние дома.
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06.10.2021 11:54 Ответить
Ні Юрко , я корінний киянин , а Лівий берег Дніпра , це в Києві !
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06.10.2021 12:46 Ответить
А, ок. Просто Антиколорадос тоже ненавидит Кличка. Даже Дубинский ездил и обсерал этого боксера.
и не напрасно же?
Кстати, Док, вы же не дурак - вы хотя бы понимаешь шо даже Антиколорадос выдал бы о себе 5% от того шо выдал - его бы Боширов даже нашел?
А если бы 10%, то и Петров.
Плюс было даже шо свое лицо в отражении заснял - фото делал чего то вроде в метро. А баба антиколорадоса(дочь?) - в Лувре тоже отразилась - я еще резво написал там у вас - уберите фото.
ну как..... "не сотвори се кумира" это ведь не из Писсанины, это из жизни. как то так. может тебе так хорошо - "Петя" крут, а другие - лохи, но вот как было с Савченко то?
ч мразу невзлюбил ее, ненавижу когда одно и то же - и не ошибся. так и тут... кстати и Эль Мюридка есть - но она открыта, и ничо, хотя Пусина обсерает немало
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06.10.2021 14:18 Ответить
Антиваксеры и из реанимации будут верещать (если будет чем), что это "обычный грипп"
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06.10.2021 11:45 Ответить
Конечно будем, только не из реанимации. Второй год жду горы трупов от ковида никак не дождусь. А вливать в себя не пойми что, только по причине массового обмана не собираюсь. Уважаемый Valery Greff, расскажите мне хоть одни пример, когда всю планету кололи экспериментальными препаратами безо всякой ответственности? Про массовый цирк с масками, я уже молчу, что только не носят и как попало. Сильно помогает?
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06.10.2021 11:59 Ответить
 
 