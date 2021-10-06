Арахамия об офшорах Зеленского: У меня тоже много было, а сейчас - у жены. ВИДЕО

У главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии было много офшоров.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

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По словам Арахамии, даже сейчас в декларации на его жене есть офшор на Сейшелах.

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"Это нормальный процесс. Есть две стороны офшоров: негативная и позитивная. Позитивная заключается в том, что это обычно международная юрисдикция. Если вы сейчас посмотрите, например топ-100 миллиардеров мира, то почти у каждого есть офшорная компания, на которой сохраняется какое-то имущество, которое может быть защищено… А негативная сторона офшоров – это потенциальные какие-то манипуляции с налогами. Вот с этим нужно бороться. И я вам напоминаю, что за 30 лет (Независимости Украины. – Ред.) только "Слуга народа" приняла антиофшорный законопроект", - объяснил "слуга народа".

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.