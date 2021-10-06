Венедиктова о нападении на журналистов "Схем": "Препятствование не вычистишь с флешек - ответственность неизбежна"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала нападение на журналистов "Схем" в офисе "Укрэксимбанка".

Об этом генпрокурор сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу безотлагательно отреагировать на инцидент, связанный с грубым применением силы в отношении журналистов в офисе государственного банка.

В этом вопросе нет мест для размышлений - справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор.



Мы в Офисе Генпрокурора не можем и не будем покрывать, простите, безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка", - подчеркнула Венедиктова.

По словам генпрокурора, реакция на поступок должна быть адекватной в нашем государстве.

"Препятствование журналистам не вычистишь с флешек - ответственность неизбежна. Не изменит сути проблемы и сложение полномочий. Прокуроры и полицейские активно работают над расследованием этого просто недопустимого инцидента. Уже в ближайшее время состоятся следственные действия с потерпевшим журналистом и к материалам должен быть приобщен оригинал восстановленной видеозаписи конфликта. Ответственным будет сообщено о подозрении", - добавила Венедиктова.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

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