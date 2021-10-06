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Венедиктова о нападении на журналистов "Схем": "Препятствование не вычистишь с флешек - ответственность неизбежна"

Венедиктова о нападении на журналистов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала нападение на журналистов "Схем" в офисе "Укрэксимбанка".

Об этом генпрокурор сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу безотлагательно отреагировать на инцидент, связанный с грубым применением силы в отношении журналистов в офисе государственного банка.
В этом вопросе нет мест для размышлений - справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор.

Мы в Офисе Генпрокурора не можем и не будем покрывать, простите, безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка", - подчеркнула Венедиктова.

По словам генпрокурора, реакция на поступок должна быть адекватной в нашем государстве.

"Препятствование журналистам не вычистишь с флешек - ответственность неизбежна. Не изменит сути проблемы и сложение полномочий. Прокуроры и полицейские активно работают над расследованием этого просто недопустимого инцидента. Уже в ближайшее время состоятся следственные действия с потерпевшим журналистом и к материалам должен быть приобщен оригинал восстановленной видеозаписи конфликта. Ответственным будет сообщено о подозрении", - добавила Венедиктова.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Также читайте: Монастырский о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": Расследование не займет много времени. Такое поведение недопустимо

Автор: 

журналистика (3295) нападение (2215) СМИ (3837) Укрэксимбанк (123) Венедиктова Ирина (726) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+7
Не отдавайте ей оригинал,хватит ей копии.Всё равно "нечаянно" потеряет.
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06.10.2021 11:41
+6
Вот потому что не вычистили с флешки, она так и кукарекает. А иначе бы пела, что руководство банка действовало сугубо в рамках закона.
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06.10.2021 11:40
+6
отуто в смітнику біля ВР оригіналів повно

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06.10.2021 11:43
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як наколка - друг чекіста, так і провокація на скандал - зброя медіакілерів
як це в них не вийшло - подивіться тут https://www.youtube.com/watch?v=z5F9dduqFU8&t=3s&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F

Адам Смит@_Smithchenko

Что бы там ни произошло вначале, содержащий банковскую тайну в каждой тумбочке бэк-офис банка - крайне режимная территория с многими слоями контроля.
Журналисты не могли ворваться в кабинет предправления нахрапом. Значит, он их пригласил - а потом сорвался и пошел на скандал и уголовку.
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06.10.2021 11:37 Ответить
...ага, по маасковскаму шаблону

Ігор Гаєнко@iggae



Це означає, що незабаром на журналістів відкриють кримінальну справу, а "Радіо Свобода" потрапить під санкції.
Наступного тижня філя ОП у ВР прийме закон про іноземних агентів.
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06.10.2021 11:51 Ответить
Венедиктовой в данном случае надо думать о себе , как о генпрокуроре( пример Румыния, Словакия , Польша) , а не о шайке- лейке 😀😀😀
Вот что бывает с командой, когда но Ермак прорвался в доверие
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06.10.2021 11:57 Ответить
ой, не верю я ей...
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06.10.2021 11:38 Ответить
лучше бы журналисты засняли как бабки в туалете раздают
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06.10.2021 11:39 Ответить
чемодан - вокзал - кривой риг
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06.10.2021 11:40 Ответить
Вот потому что не вычистили с флешки, она так и кукарекает. А иначе бы пела, что руководство банка действовало сугубо в рамках закона.
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06.10.2021 11:40 Ответить
солома@elnazaro777



...Мецгер - это почти Коломойский. Он очень важный человек для Зеленского, ибо "Укрэксимбанк" - главная обнальная контора в аферах "Великого крадівництва". Общая сумма, выданная банком "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.
...Схема до банальности проста: берется рефинанс в НБУ, покупаются долговые обязательства "Укравтодора" и отдаются реальные деньги на распил. Как результат - долг госпредприятия перед госбанком, инфляция и деньги, уведенные в офшоры.
А дороги... Много они построили дорог?..
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06.10.2021 11:47 Ответить
Не отдавайте ей оригинал,хватит ей копии.Всё равно "нечаянно" потеряет.
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06.10.2021 11:41 Ответить
отуто в смітнику біля ВР оригіналів повно

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06.10.2021 11:43 Ответить
Вчора в туалеті ВР , слуги урода роздавали бабло депутатам , щоби проголосували за відставку Разумкова !
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06.10.2021 11:50 Ответить
так, це банківські обгортки-бандеролі від "барашков в бумажкє"
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06.10.2021 11:52 Ответить
Так , дякую , я знаю 🙂
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06.10.2021 11:55 Ответить
Зебілам це нічого не скаже, їх рівень розуміння - це "свати". Як тільки бачать відсотки, в мізках клацає тумблер і відключає сприйняття та аналіз інформації.
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06.10.2021 11:46 Ответить
ой какая грозная. на самогО друга *********** бочку покатила.
как я понимаю, ответственность будет в виде премии?
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06.10.2021 11:47 Ответить
Как она заметно поумневла 😄про флешки заговорила !
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06.10.2021 11:47 Ответить
Та да схемы трогать нельзя дядя Сэм накажет
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06.10.2021 11:48 Ответить
А как насчёт кредита фирме из ДНР?

хотелось бы чтобы расследование этого момента освещалось ежедневно журналистам на бриффингах , как делают в ЕС
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06.10.2021 11:49 Ответить
Деньги не пахнут.
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06.10.2021 12:17 Ответить
BEREZOVIEW (Taras Berezovets official)
Все ещё интереснее.
Мецгер (тот,что из Укрэксимбанка), как говорят источники, не только друг, но и кум Зеленского.
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06.10.2021 11:49 Ответить
Це правда , так як вони із Кривого Рогу і давно дружать сім'ями !
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06.10.2021 11:51 Ответить
Хи-хи-хи...
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06.10.2021 11:50 Ответить
Этот скандал с журналистами- подарок ОПе. Все журналисты по привычке бросились хайповать на этой теме, тут же забросив 41 миллион из Привата на оффшоры Квартала. Во поперло!
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06.10.2021 11:52 Ответить
Вот ей флешки покоя не дают))) Прям любовь какая-то! В каждом брифинге вспоминает
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06.10.2021 11:53 Ответить
Сьогодні найвеличніший все розрулить і Бенєдіктова на ранок заспіває кенором 😂😂😂
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06.10.2021 11:54 Ответить
а выдача кредитов ДНР из Эксимбанка не преступление??
это не нужно " рассматривать в микроскоп Зе леный"???
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06.10.2021 12:00 Ответить
Хорошо продуманная акция политтехнологами с Банковой. Только все об этом и Орут! Журналисты прям офигели! И уже все забыли о Зе ОФШОРАХ!!!
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06.10.2021 12:00 Ответить
Ну канешна! Как там видео с камер по ДТП с Трухиным поживает? Тоже "не вычистишь"?
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06.10.2021 12:00 Ответить
приговор - штраф 100 грн.
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06.10.2021 12:00 Ответить
А за смерда боярин платит виру малую.
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06.10.2021 12:18 Ответить
А как бы хотелось генпрокурору ,чтобы не было никаких доказательств!
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06.10.2021 12:04 Ответить
венедиктова пытается отвести фокус от зеКлована, которому отккат с кредита днр капает
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06.10.2021 12:05 Ответить
Не там копають, вірніше не тільки там треба копати, є в державних банках, в першу чергу у тому ж Ексімі, набагато брудніші і смердючіші корупційні ями - наприклад, афера з ОВПД під необгрунтовано високі проценти прибутку, якими накацують фінансову систему задля комфортного вимивання спекулянтами-"інвесторами" коштів з бюджету, для цього ж штучно утримують надвисокий курс гривні, але все має край - як тільки в бюджеті залишаться лише миші, а невеличка частка привабливої держвласності буде приватизована за безцінь, державу (і усіх нас разом з нею) спіткає економічний крах.
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06.10.2021 12:24 Ответить
І це буде ціна ідіотизму виборців, послідовно вибиравших (або не реагувавших на виборчі махінації) Януковича, Порошенка і Зеленського. Це буде РОЗПЛАТА.
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06.10.2021 12:26 Ответить
"Хочу невідкладно відреагувати..." - невідкладно, це, бл@дь, у той же день. А не через кілька днів, коли і аудіо оприлюднили, і відео відновили.
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06.10.2021 12:35 Ответить
Правильно.
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07.10.2021 05:38 Ответить
 
 