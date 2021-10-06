Венедиктова о нападении на журналистов "Схем": "Препятствование не вычистишь с флешек - ответственность неизбежна"
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала нападение на журналистов "Схем" в офисе "Укрэксимбанка".
Об этом генпрокурор сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу безотлагательно отреагировать на инцидент, связанный с грубым применением силы в отношении журналистов в офисе государственного банка.
В этом вопросе нет мест для размышлений - справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор.
Мы в Офисе Генпрокурора не можем и не будем покрывать, простите, безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка", - подчеркнула Венедиктова.
По словам генпрокурора, реакция на поступок должна быть адекватной в нашем государстве.
"Препятствование журналистам не вычистишь с флешек - ответственность неизбежна. Не изменит сути проблемы и сложение полномочий. Прокуроры и полицейские активно работают над расследованием этого просто недопустимого инцидента. Уже в ближайшее время состоятся следственные действия с потерпевшим журналистом и к материалам должен быть приобщен оригинал восстановленной видеозаписи конфликта. Ответственным будет сообщено о подозрении", - добавила Венедиктова.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
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як це в них не вийшло - подивіться тут https://www.youtube.com/watch?v=z5F9dduqFU8&t=3s&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
Адам Смит@_Smithchenko
Что бы там ни произошло вначале, содержащий банковскую тайну в каждой тумбочке бэк-офис банка - крайне режимная территория с многими слоями контроля.
Журналисты не могли ворваться в кабинет предправления нахрапом. Значит, он их пригласил - а потом сорвался и пошел на скандал и уголовку.
Ігор Гаєнко@iggae
Це означає, що незабаром на журналістів відкриють кримінальну справу, а "Радіо Свобода" потрапить під санкції.
Наступного тижня філя ОП у ВР прийме закон про іноземних агентів.
Вот что бывает с командой, когда но Ермак прорвался в доверие
...Мецгер - это почти Коломойский. Он очень важный человек для Зеленского, ибо "Укрэксимбанк" - главная обнальная контора в аферах "Великого крадівництва". Общая сумма, выданная банком "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.
...Схема до банальности проста: берется рефинанс в НБУ, покупаются долговые обязательства "Укравтодора" и отдаются реальные деньги на распил. Как результат - долг госпредприятия перед госбанком, инфляция и деньги, уведенные в офшоры.
А дороги... Много они построили дорог?..
как я понимаю, ответственность будет в виде премии?
хотелось бы чтобы расследование этого момента освещалось ежедневно журналистам на бриффингах , как делают в ЕС
Все ещё интереснее.
Мецгер (тот,что из Укрэксимбанка), как говорят источники, не только друг, но и кум Зеленского.
это не нужно " рассматривать в микроскоп Зе леный"???