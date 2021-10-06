Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке" - дерзкое преступление. Безнаказанность - сигнал, который поощряет насилие на всех уровнях, - Кондратюк
Преступления против журналистов в Украине совершаются из-за безнаказанности. Виновные в нападении на журналистов "Схем" в офисе "Укрэксимбанка" должны быть привлечены к ответственности.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.
"Просмотрела восстановленное видео нападения на съемочную группу журналистов программы "Схемы". Шокирована увиденным и услышанным. Руководством и подчиненными государственного "Укрэксимбанка" было совершено дерзкое преступление, и не одно. По меньшей мере, грубо нарушена статья 171 уголовного кодекса относительно препятствования законной профессиональной деятельности журналистов", - подчеркивает она.
Кондратюк также напомнила, что по результатам проведенных парламентских слушаний на тему безопасности работников СМИ, Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность за нападение на журналистов: угрозу насилием и уничтожение или повреждение их имущества. Такие действия наказываются лишением свободы на срок до 14 лет.
"Все виновные в этом нападении, организаторы и соучастники - должны быть привлечены к ответственности и понести самое суровое и неотвратимое наказание. Им точно не место в государственных учреждениях. Свою оценку этим событиям должно дать высшее руководство страны, а также Верховная Рада и профильный комитет", - отмечает парламентарий.
По ее словам, расследование данного вопиющего случая станет тестом для власти и правоохранительной системы на преданность европейским принципам, соблюдение украинского законодательства, которое защищает права журналистов и уважение к Конституции Украины, которая гарантирует свободу слова в нашем государстве.
"И самое главное, о чем мы говорили вместе с коллегами-журналистами на парламентских слушаниях - такие преступления не должны оставаться безнаказанными! Безнаказанность - сигнал, который поощряет насилие на всех уровнях. Безнаказанность и является главной причиной нападений на журналистов в Украине. И этого нападения также", - резюмировала Кондратюк.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
Хотя,.... как знать, как знать. Лучшим главным банкиром страны был ..... (не угадали) - Максим с Выборгсой стороны.
"https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/1292/annot/ Закаленный в боях большевик Максим назначается комиссаром Государственного банка. Его чиновники вступают на путь саботажа, рвут и прячут важные документы. С немногочисленным коллективом единомышленников Максиму удается навести порядок в делах банка и поставить свою подпись под первой сметой доходов и расходов Советского государства
Папанов Миронову."Берегись автомобиля"
Cherchez la femme:
Как тупой криворожский гопик Мецгер попал в кресло председателя правления Укрэксимбанка.
Конкурсную комиссию по отбору педправления УЭБ сломали через колено:
Мецгер оказался настолько тупым, что получил 1 балл от главы набсовета Укрэксимбанка Фишера (после чего был уволен Гончаруком в срочном порядке).
После чего конкурс признали несостоявшимся, обьявили новый и дали выиграть быдло-куму Елены Кравец.
У гопника с криворожсого раёна 2 высших финансовых красных диплома.
Травень 2015 - жовтень 2016 - директор департаменту малого та середнього бізнесу у АБ «Укргазбанк».
Жовтень 2016 - березень 2020 - член Правління, заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк».
У "Схем" Разоблачение Порошено путешествовавшего на Мальдивы по поддельным паспортам. Разоблачение Свинарчкуа и прекращение контрабанды вооружения из России.
Разоблачение преступных связей Петра Алесеевича с Медведчуом.
Тому що провалив професійний конкурс.
І тому що бикував проти журналістів, яких приймав в своєму кабінеті, а не вони напали на нього десь на вулиці.
Зараз це також роблять.