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Новости
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Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке" - дерзкое преступление. Безнаказанность - сигнал, который поощряет насилие на всех уровнях, - Кондратюк

Преступления против журналистов в Украине совершаются из-за безнаказанности. Виновные в нападении на журналистов "Схем" в офисе "Укрэксимбанка" должны быть привлечены к ответственности.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

"Просмотрела восстановленное видео нападения на съемочную группу журналистов программы "Схемы". Шокирована увиденным и услышанным. Руководством и подчиненными государственного "Укрэксимбанка" было совершено дерзкое преступление, и не одно. По меньшей мере, грубо нарушена статья 171 уголовного кодекса относительно препятствования законной профессиональной деятельности журналистов", - подчеркивает она.

Кондратюк также напомнила, что по результатам проведенных парламентских слушаний на тему безопасности работников СМИ, Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность за нападение на журналистов: угрозу насилием и уничтожение или повреждение их имущества. Такие действия наказываются лишением свободы на срок до 14 лет.

"Все виновные в этом нападении, организаторы и соучастники - должны быть привлечены к ответственности и понести самое суровое и неотвратимое наказание. Им точно не место в государственных учреждениях. Свою оценку этим событиям должно дать высшее руководство страны, а также Верховная Рада и профильный комитет", - отмечает парламентарий. 

По ее словам, расследование данного вопиющего случая станет тестом для власти и правоохранительной системы на преданность европейским принципам, соблюдение украинского законодательства, которое защищает права журналистов и уважение к Конституции Украины, которая гарантирует свободу слова в нашем государстве.

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"И самое главное, о чем мы говорили вместе с коллегами-журналистами на парламентских слушаниях - такие преступления не должны оставаться безнаказанными! Безнаказанность - сигнал, который поощряет насилие на всех уровнях. Безнаказанность и является главной причиной нападений на журналистов в Украине. И этого нападения также", - резюмировала Кондратюк.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Автор: 

журналистика (3295) нападение (2215) Укрэксимбанк (123) Кондратюк Елена (82) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+7
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.


Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
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06.10.2021 11:54
+4
«Там никто не погиб, слава богу, все живы. Если бы там что-то такое произошло, не дай бог, поверьте, человека бы не было уже. А так пусть дойдет до конца. Я не могу знать все, хотя хочу».
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06.10.2021 11:56
+4
ты можешь уехать из Кривого Рога, но Кривой Рог не уедет из тебя никогда)
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06.10.2021 12:00
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Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.


Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
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06.10.2021 11:54 Ответить
Зелена нива буйно колоситься скандалами...
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06.10.2021 11:55 Ответить
«Там никто не погиб, слава богу, все живы. Если бы там что-то такое произошло, не дай бог, поверьте, человека бы не было уже. А так пусть дойдет до конца. Я не могу знать все, хотя хочу».
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06.10.2021 11:56 Ответить
Хорошо продуманная акция политтехнологами с Банковой. Только все об этом и Орут! Журналисты прям офигели1 И уже все забыли о Зе ОФШОРАХ!!!
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06.10.2021 11:58 Ответить
Ну уволят его со "скандалом". да у же через месяц будет работать с Повышением в новом "теплом месте"!!!
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06.10.2021 11:59 Ответить
Без политической окраски. Посмотрите его биографию. Это банкир. Такими специалистами не разбрасываются.
Хотя,.... как знать, как знать. Лучшим главным банкиром страны был ..... (не угадали) - Максим с Выборгсой стороны.
"https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/1292/annot/ Закаленный в боях большевик Максим назначается комиссаром Государственного банка. Его чиновники вступают на путь саботажа, рвут и прячут важные документы. С немногочисленным коллективом единомышленников Максиму удается навести порядок в делах банка и поставить свою подпись под первой сметой доходов и расходов Советского государства
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06.10.2021 12:24 Ответить
Тибя пасодють,а ты не воруй....

Папанов Миронову."Берегись автомобиля"
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06.10.2021 12:00 Ответить
ты можешь уехать из Кривого Рога, но Кривой Рог не уедет из тебя никогда)
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06.10.2021 12:00 Ответить
Да задолбали...что бы люди забыли про преступления зекрысы -журналюгу надо было хотя бы утопить в аквариуме ...
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06.10.2021 12:00 Ответить
Кучмисты настоящие Артисты....Но народ глубоко Осуждам-с....
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06.10.2021 12:03 Ответить
Понапризначають своїх хуцпатих, безмозких пацанчиків на всі посади, а потім зображують обурення їхньою поведінкою, коли зам'яти скандал вже неможливо.

Cherchez la femme:

Как тупой криворожский гопик Мецгер попал в кресло председателя правления Укрэксимбанка.
Конкурсную комиссию по отбору педправления УЭБ сломали через колено:
Мецгер оказался настолько тупым, что получил 1 балл от главы набсовета Укрэксимбанка Фишера (после чего был уволен Гончаруком в срочном порядке).

После чего конкурс признали несостоявшимся, обьявили новый и дали выиграть быдло-куму Елены Кравец.
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06.10.2021 12:03 Ответить
Как тупой криворожский гопик Мецгер

У гопника с криворожсого раёна 2 высших финансовых красных диплома.
Травень 2015 - жовтень 2016 - директор департаменту малого та середнього бізнесу у АБ «Укргазбанк».
Жовтень 2016 - березень 2020 - член Правління, заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк».
У "Схем" Разоблачение Порошено путешествовавшего на Мальдивы по поддельным паспортам. Разоблачение Свинарчкуа и прекращение контрабанды вооружения из России.
Разоблачение преступных связей Петра Алесеевича с Медведчуом.
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06.10.2021 12:35 Ответить
Тупий, безмежно хуцпатий гопік
Тому що провалив професійний конкурс.
І тому що бикував проти журналістів, яких приймав в своєму кабінеті, а не вони напали на нього десь на вулиці.
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06.10.2021 12:43 Ответить
НЕ контрабандою не можна було знайти рашенські запчастини для війської техніки.
Зараз це також роблять.
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06.10.2021 12:47 Ответить
Как много слов!,но результат конечный всем известен. Лишится должности ,а конкуренты и рады.
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06.10.2021 12:04 Ответить
Это не дерзкое преступление. Это денежный мешок вэлыкого крадивныцтва выразил общее отношение зе-шоблы к нам, гражданам Украины. И еще один момент очень важен: он Мецгер, а мы с вами Иваненки, Петренки, Сидоренки. Что-то подсказывает, что если бы фамилия журналиста была, допустим, Рабинович, никто бы его там не избил.
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06.10.2021 12:05 Ответить
Ахтунг Ахтунг...сегодня Верховная зРада проводит конкурс на замещение вакантной должности Спикер главных дураков из большевиков пролетайрята Кучмы...,знание английского языка не обязательно...
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06.10.2021 12:06 Ответить
А екзамен з володіння українською мовою цей екземпляр на скільки балів здав? Це ж державна установа. Всі слова він вимовляв московським діялектом давньо-болгарської мови. За це хто відповідатиме?
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06.10.2021 12:27 Ответить
 
 