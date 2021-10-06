По всем показателям Львов может вскоре перейти в "красную" зону: власти готовятся к закрытию школ и введению дополнительных ограничений

Во Львове в ближайшие две недели могут закрыть школы, а также ввести ряд карантинных ограничений

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

"Мы проработали очень много решений, которые будем предлагать на заседании комиссии ТЭБ и ЧС, и все выглядит так, что если не будет уменьшена волна, то вполне вероятно, что в ближайшее время - через неделю-две, речь пойдет о закрытии учебных заведений и дополнительных ограничениях в работе заведений досуга, культуры и всех локаций, где может быть значительное количество контактов, отмена массовых мероприятий. То есть штаб предложит, а детальные решения будет принимать комиссия. Ведь по всем показателям Львов может в ближайшее время перейти в "красную" зону", - сообщил Москаленко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возле больницы во Львове образовалась очередь из скорых с больными COVID-19: за сутки - рекорд поступлений с начала пандемии. ФОТО