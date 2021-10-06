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Новости Коронавирус и карантин
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По всем показателям Львов может вскоре перейти в "красную" зону: власти готовятся к закрытию школ и введению дополнительных ограничений

По всем показателям Львов может вскоре перейти в

Во Львове в ближайшие две недели могут закрыть школы, а также ввести ряд карантинных ограничений

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

"Мы проработали очень много решений, которые будем предлагать на заседании комиссии ТЭБ и ЧС, и все выглядит так, что если не будет уменьшена волна, то вполне вероятно, что в ближайшее время - через неделю-две, речь пойдет о закрытии учебных заведений и дополнительных ограничениях в работе заведений досуга, культуры и всех локаций, где может быть значительное количество контактов, отмена массовых мероприятий. То есть штаб предложит, а детальные решения будет принимать комиссия. Ведь по всем показателям Львов может в ближайшее время перейти в "красную" зону", - сообщил Москаленко.

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горсовет (667) карантин (16729) Львов (4582) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Умные как моя жена потом.
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06.10.2021 11:57 Ответить
фальшиві довідки працюють...
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06.10.2021 12:01 Ответить
Я вам скажу, в каких локациях "может быть значительное количество контактов" (с)
Это транспорт.
Закрытие кафешек без закрытия транспорта это туфта и имитация бурной деятельности.
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06.10.2021 12:05 Ответить
 
 