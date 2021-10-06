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"Слуга народа" Корниенко о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": Какие тут могут быть комментарии?! Так вести себя со СМИ нельзя

Первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко считает конфликт с журналистами в "Укрэксимбанке" позором.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Какие тут могут быть комментарии?! Так нельзя вести себя с журналистами любому публичному человеку, несмотря на то чиновник это или нет. Я утром читал новость, что какой-то нетрезвый актер грубиянил журналистам. Нужно как-то учится коммуницировать с журналистами, у которых есть удостоверение, а у их изданий - официальная регистрация в Украине", - заявил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке" - дерзкое преступление. Безнаказанность - сигнал, который поощряет насилие на всех уровнях, - Кондратюк

Говоря о госслужащих, первый замглавы фракции "СН" напомнил, что в ходе переподготовки или переквалификации у них есть "коммуникационная составляющая" - для них проводят лекции о том, как вести себя с прессой.

"Что касается государственных учреждений, это может быть идеей", - резюмировал Корниенко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Автор: 

журналистика (3295) СМИ (3837) Укрэксимбанк (123) Корниенко Александр (658) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+2
не восстановили бы видео - было бы как с ДТП
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06.10.2021 12:12
+1
харя)))) ему на тракторе в колхозе, а не #опу греть в Раде
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06.10.2021 12:11
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Хорошо продуманная акция политтехнологами с Банковой. Только все об этом и Орут! Журналисты прям офигели1 И уже все забыли о Зе ОФШОРАХ!!!
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06.10.2021 12:08 Ответить
Г+Г коломойського і ICTV Пінчука про офшорного Зе-баригу навіть не писнули.
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06.10.2021 13:36 Ответить
Со сми нельзя, не дай бог розголос
На обычных гоев строго *****
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06.10.2021 12:11 Ответить
харя)))) ему на тракторе в колхозе, а не #опу греть в Раде
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06.10.2021 12:11 Ответить
Это лицо или жопа? Вот тем что в жопе Зе шобла и думает.
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06.10.2021 12:14 Ответить
не восстановили бы видео - было бы как с ДТП
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06.10.2021 12:12 Ответить
Так и так, как с ДТП, извините за тавтологию. Эта харя ведь не сказала, что чуваки реальный срок заработали. Никто ведь не погиб, как говорит **********.
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06.10.2021 12:20 Ответить
пусть там даже не срок, а условно или "мировая угода", но это судимость за неумышленное преступление.

но им это не нужно, как и правила.

73% показали два года назад что они - быдло. и на них можно класть
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06.10.2021 12:31 Ответить
А як можна себе вести зі ЗМі? Чмошники ЗЕлені
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06.10.2021 12:20 Ответить
Этот хохол, дежурный холуй комуняки Зе, пытается спустить на тормозах преступление подельника Зе, видимо ему перепадакт толстый конверт.
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06.10.2021 13:00 Ответить
Оце справжній барига, навіть морда бариги. Але зверніть увагу, що він каже: "Какие тут могут быть комментарии?! Так нельзя вести себя с журналистами... . Я утром читал новость, что какой-то нетрезвый актер грубиянил журналистам".
Він свідомо нівелює злочин голови державного банку і друга преЗедента. Якщо цьому баризі на вулиці хтось розквасить носа, то нехай журналісти напишуть що побились якісь два п'яних бомжі.
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06.10.2021 13:32 Ответить
А не со СМИ? Можно вести себя как коля котлета?
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06.10.2021 13:54 Ответить
Совершенно справедливо заявил.
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07.10.2021 06:16 Ответить
 
 