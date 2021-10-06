РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13877 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 654 20

В России обновлен очередной рекорд с начала пандемии: за сутки от COVID-19 умерли 929 человек

В России обновлен очередной рекорд с начала пандемии: за сутки от COVID-19 умерли 929 человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 133 случая, умерли за сутки 929 пациентов - это новый рекорд, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

Рост смертности начался с двадцатых чисел сентября. Вице-премьер Татьяна Голикова накануне заявила, что от коронавируса умирают те, кто не прошел вакцинацию, а "доля заболевших от количества вакцинированных сегодня не превышает два процента".

Наибольшее число скончавшихся в Москве - 71, в Санкт-Петербурге - 55, в Свердловской области - 46. Выздоровел 19 841 пациент.

В Москве за сутки выявлено 3 589 новых случаев COVID-19, 2 399 пациентов выздоровели. За Москвой по числу новых случаев следуют Петербург (2 187) и Московская область (1 410).

Еще 638 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Самарской области, 611 - в Нижегородской области, 597 - в Воронежской области, 536 - в Башкирии, 531 - в Свердловской области, 518 - в Пермском крае, 514 - в Ростовской области, 452 - в оккупированном Крыму, по 394 - в Челябинской области и в Красноярском крае.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - на четвертом месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Кроме того, 379 случаев выявлены в Иркутской области, 371 - в Омской области, 363 - в Волгоградской области, 360 - в Ставропольском крае, 359 - в Оренбургской области, 345 - в Ульяновской области, 336 - в Саратовской области, 298 - в Архангельской области, 286 - в Хабаровском крае, 280 - в Удмуртии, 275 - в Алтайском крае, 274 - в Вологодской области, 272 - в Калининградской области, 264 - в Брянской области, по 261 - в Карелии, Коми. Также 260 пациентов зарегистрированы в Пензенской области, 255 - в Липецкой области, 254 - в Тверской области, 253 - в Тюменской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250 случаев.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 662 тыс. 560 случаев коронавирусной инфекции, 212 625 умерших и 6 млн 778 тыс. 900 выписанных.

карантин (16729) россия (95526) смертность (268) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Сочувствия - не будет!
показать весь комментарий
06.10.2021 12:28
+9
Нехай там хоч усі повиздихають...
показать весь комментарий
06.10.2021 12:33
+6
Не устраивайте преждевременной истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча.
показать весь комментарий
06.10.2021 12:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не устраивайте преждевременной истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча.
показать весь комментарий
06.10.2021 12:25 Ответить
Амен ...
показать весь комментарий
06.10.2021 12:26 Ответить
никто не переживает. все радуются. чем больше кацапни подохнет от вирусов,тем меньше пуль прийдется тратить на утилизацию этой биомассы.
показать весь комментарий
06.10.2021 12:42 Ответить
Умножаем на ... ? Реальные данные из россии? Серьезно?
показать весь комментарий
06.10.2021 12:26 Ответить
4-5 раз занижалка где-то.
а в дяьовнях - кто там считает быдло то? пусть хоть миллион подохнет - скажут шо от самогона)
показать весь комментарий
06.10.2021 12:32 Ответить
Сочувствия - не будет!
показать весь комментарий
06.10.2021 12:28 Ответить
но как же ж...газ же ж падаражал...макшанскій народ пабіділ амєріку...
показать весь комментарий
06.10.2021 12:29 Ответить
алє люди, а в нас 320 душ за день нікого не хвилює ?
показать весь комментарий
06.10.2021 12:30 Ответить
Улюблений російський прийом, переключити російські негаразди на Україну.
показать весь комментарий
06.10.2021 12:32 Ответить
як сумно
меньше уродов по миру всему гадить будут.
показать весь комментарий
06.10.2021 12:30 Ответить
Так вот для чего нужны были Крым, Севастополь, ОРДЛО и т.д. Для сохранения прежнего количества " сограждан" на фоне уменьшения рождаемости, увеличения смертности и ковида.
показать весь комментарий
06.10.2021 12:31 Ответить
Нехай там хоч усі повиздихають...
показать весь комментарий
06.10.2021 12:33 Ответить
вероятно, всё устроено , шоб меньше быдлоты було- ЯО не хотят кидаться,явно будет- вспомнили старое, надёжное БО...
показать весь комментарий
06.10.2021 12:34 Ответить
шкода....вони вже не зможуть принести в Україну смердючий русцкий мир
показать весь комментарий
06.10.2021 12:35 Ответить
Пламенный привет кобзону!
показать весь комментарий
06.10.2021 12:36 Ответить
их там неты мрут как мухи от спутника-V? или кака друга причина?как бы там небыло, это очень мало,нужно горааздо больше. чтож вы так подводите товарища 1го.
показать весь комментарий
06.10.2021 12:37 Ответить
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров
показать весь комментарий
06.10.2021 12:43 Ответить
кацапстан - в рекордсмены... чем больше подохнет кацапов, тем чище будет воздух...
показать весь комментарий
06.10.2021 13:23 Ответить
Можно,конечно,порадоваться за братьев.Вот только заболевших у нас 12600(в два раза меньше).А умерших 320(чуть меньше,чем в три раза меньше).Так что мы,увы,впереди.Русским не сочувствую,но и реальность еельзя игнорировать.
показать весь комментарий
06.10.2021 15:38 Ответить
да и йух с ними, с расеянскими жЫвотными.
показать весь комментарий
06.10.2021 18:25 Ответить
 
 