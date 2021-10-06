В России обновлен очередной рекорд с начала пандемии: за сутки от COVID-19 умерли 929 человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 133 случая, умерли за сутки 929 пациентов - это новый рекорд, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

Рост смертности начался с двадцатых чисел сентября. Вице-премьер Татьяна Голикова накануне заявила, что от коронавируса умирают те, кто не прошел вакцинацию, а "доля заболевших от количества вакцинированных сегодня не превышает два процента".

Наибольшее число скончавшихся в Москве - 71, в Санкт-Петербурге - 55, в Свердловской области - 46. Выздоровел 19 841 пациент.

В Москве за сутки выявлено 3 589 новых случаев COVID-19, 2 399 пациентов выздоровели. За Москвой по числу новых случаев следуют Петербург (2 187) и Московская область (1 410).

Еще 638 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Самарской области, 611 - в Нижегородской области, 597 - в Воронежской области, 536 - в Башкирии, 531 - в Свердловской области, 518 - в Пермском крае, 514 - в Ростовской области, 452 - в оккупированном Крыму, по 394 - в Челябинской области и в Красноярском крае.

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Кроме того, 379 случаев выявлены в Иркутской области, 371 - в Омской области, 363 - в Волгоградской области, 360 - в Ставропольском крае, 359 - в Оренбургской области, 345 - в Ульяновской области, 336 - в Саратовской области, 298 - в Архангельской области, 286 - в Хабаровском крае, 280 - в Удмуртии, 275 - в Алтайском крае, 274 - в Вологодской области, 272 - в Калининградской области, 264 - в Брянской области, по 261 - в Карелии, Коми. Также 260 пациентов зарегистрированы в Пензенской области, 255 - в Липецкой области, 254 - в Тверской области, 253 - в Тюменской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250 случаев.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 662 тыс. 560 случаев коронавирусной инфекции, 212 625 умерших и 6 млн 778 тыс. 900 выписанных.