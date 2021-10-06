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"Слуга народа" Цыба о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": Такое нельзя спускать на тормоза. Я бы советовала Мецгеру уволиться

Такие ситуация, как произошедшее в "Укрэксимбанке", нельзя "спускать на тормоза".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в эксклюзивном комментарии заявила народный депутат "Слуги народа", член комитета по вопросам свободы слова Татьяна Цыба.

"У нас сегодня будет заседание комитета, пока что мы сделали личное обращение на страницах, говорили с лидерами фракций. Сегодня мои коллеги, которые в зале взяли слово обратили внимание, что это недопустимо", - подчеркнула она.

Читайте также: Набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления Мецгера на время расследования нападения на журналистов, - пресс-служба

Цыба рассказала, что вчера обратилась к руководителю секретариата комитета по вопросам свободы слова с тем, чтобы сегодня на заседании был рассмотрен этот вопрос.

"У на сесть такая практика, когда мы приглашаем стороны на комитет. Хотя ситуация, которая произошла в "Укрэксимбанке" очевидна, но все же я попросила, чтобы он (руководитель секретариата комитета. – Ред.) пригласил все стороны и правоохранителей, и возможно пострадавших журналистов", - отметила Цыба и добавила, что пока комитет не получил подтверждение о присутствии приглашенных.

Нардеп считает недостаточным то, что Мецгер будет только отстранен от должности на время расследования.

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"Хотя хорошо, что он сделал хотя бы такой шаг. Как человек, который руководил пресс-службами считаю, что это просто катастрофа. Я бы советовала ему уволиться", - подытожила она.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Автор: 

ВР (29246) журналистика (3295) СМИ (3837) Укрэксимбанк (123) Цыба (9) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+3
Весь скандал был специально затеян чтобы отвести внимание от кредитов выдаваемых банком ДНР и мойки денег "дорожного строительства".. Теперь уволиться и в Италию или Францию уедет
жить припеваючи
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06.10.2021 12:29
+3
Та вы, сцуки, все советуете "уволиться". Про уголовный кодекс не слышали? Дальше что, твари? Ворам и убийцам будете советовать завязать?
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06.10.2021 12:31
+2
голова Укрексімбанку напав на журналістів через запитання про кредит терористам Дирляндії. продовження буде
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06.10.2021 12:27
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голова Укрексімбанку напав на журналістів через запитання про кредит терористам Дирляндії. продовження буде
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06.10.2021 12:27 Ответить
Ну напали й напали. Ніхто ж не загинув. ©
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06.10.2021 12:28 Ответить
ЗЕбанда заявила, що поведінка Мецгера неприпустима і залишати живих свідків вони більше не будуть
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06.10.2021 12:31 Ответить
Ваша мецХер спецом напал на журналиста?стойкое впечатление,что да....)
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06.10.2021 12:28 Ответить
офшоры таким скандалом не переплюнуть , тут надо поинтереснее что то ... ну например пачпорт российский петрухе в раде подкинуть или с рацией его в туалете поймать , передающего шифровку прямо пуйлу ... ото да , про офшоры сразу все забыли бы
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06.10.2021 12:29 Ответить
Весь скандал был специально затеян чтобы отвести внимание от кредитов выдаваемых банком ДНР и мойки денег "дорожного строительства".. Теперь уволиться и в Италию или Францию уедет
жить припеваючи
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06.10.2021 12:29 Ответить
Заметила у нас единственное наказание для власть имущих это увольнение)
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06.10.2021 12:29 Ответить
Та вы, сцуки, все советуете "уволиться". Про уголовный кодекс не слышали? Дальше что, твари? Ворам и убийцам будете советовать завязать?
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06.10.2021 12:31 Ответить
Сразу видно образование и уважение к закону от очередной шаболды слуг. Перешкоджання законній журналістській діяльності, стаття 171 ККУ, почитайТе, народные, вам полезно будет, там сама статья предполагает увольнение
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06.10.2021 12:33 Ответить
З усіх мангерів, мецгерів я знав лише одного, який був відносно чесним не надто залежним від влади. Його прізвище - Менакер. Хоча він змінив його на Миронов. Андрій Миронов - великий комедійний актор.
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06.10.2021 12:34 Ответить
А де йому працювати??? Офшор 95 не резиновий...
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06.10.2021 12:37 Ответить
а что она посоветует в отношении получателя выгоды от кредитов "для" ДНР ?
или зеленский был в это время в Омане и он не в курсе ?
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06.10.2021 12:37 Ответить
верно.
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07.10.2021 06:15 Ответить
 
 